2020-04-28T12:54:29+03:00
Общество

Помощь медикам - всем миром!

Депутаты Заксобрания Новосибирской области оказывают помощь медицинским учреждениям города и региона
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Новый автомобиль для работы мобильной бригады. Фото: zsnso.ruНовый автомобиль для работы мобильной бригады. Фото: zsnso.ru
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Новосибирская инфекционная клиническая больница № 1 сегодня в центре внимания. Это учреждение приняло на себя основную волну госпитализации, диагностики и лечения больных вирусной инфекцией COVID-19. Работа медиков не остается незамеченной - люди благодарны тем, кто сегодня решает главную проблему всего мира.

- Это внимание к себе мы чувствуем не только по сугубо профессиональным вопросам, беспокойству людей, количеству звонков, но и по ежедневной, ежечасной помощи и поддержке новосибирцев, - рассказала главный врач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.

С самого первого дня работы больнице и врачам в особом режиме оказывают помощь, что называется, всем миром. Так, на прошлой неделе партией «Единая Россия» был передан автомобиль для работы мобильной бригады медиков. Хоккейный клуб «Сибирь» передал тонометры. Городские рестораны и кафе «Аджикинежаль», «Мехико», «Тесту место», «Вилка-ложка» и другие - ежедневно доставляют обеды для врачей. Фабрика «Обувь России» привезла спецодежду. Общероссийский народный фронт в благодарность медикам доставил цветы.

- Мы с огромной благодарностью принимаем помощь. Председатель Законодательного собрания Андрей Иванович Шимкив вручил каждому сотруднику сертификаты номиналом 2 тысячи рублей, которые приобрел на личные средства. Все 129 человек, работающие в больнице - и санитарки, и медсестры, и врачи, их уже получили, - добавила Лариса Позднякова.

С начала объявления пандемии коронавирусной инфекции депутаты регионального парламента активно поддерживают медицинских работников Новосибирской области. Заботой окружены врачи не только инфекционной больницы, но и районных медицинских учреждений.

К примеру, депутат Денис Субботин передал средства защиты медикам в Карасукском и Краснозерском районах области. Самый нужный подарок для врачей - это маски.

- Сейчас очень сложное время для всех медиков, - делится своим мнением Денис Субботин. - Пандемия коронавируса - уже случившийся факт, и нам необходимо поддержать тех, кто находится в группе риска. В первую очередь это медицинские работники, они находятся на передовой. Хочу выразить им особую признательность и благодарность за их нелегкий и опасный труд.

Помощь другого характера в городской клинической больнице № 11 организовал парламентарий Виктор Кушнир. Волонтерская помощь нужна медикам на самом основном этапе - при приемке пациентов. Как известно, сейчас больница № 11 стала основной площадкой для приема всех горожан с признаками ОРВИ, подозрением на коронавирус. Ежедневно в две смены волонтеры дежурят на этом этапе вместе с врачами, следят за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, за тем, чтобы люди надевали маски, частично берут на себя дезинфицирующие мероприятия, занимаются координацией пациентов по направлениям.

- Мы должны оказать медикам всевозможную помощь, чтобы справиться с распространением вируса. Это маленький вклад в столь важное для нашего города и страны время, - отметил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир. - Нам всем необходимо проводить информационную работу по самоизоляции граждан для скорейшего окончания пандемии.

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