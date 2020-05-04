«Администраторов уволили, собак раздали»: как песокафе переживает кризис из-за самоизоляции

Режим самоизоляции затронул не только рестораны и парикмахерские. Новосибирское песокафе Dog House тоже переживает тяжелые времена. Формально это не общепит, так как посетители приходят туда не есть, а общаться с четвероногими друзьями. Миссия кафешки – пристроить одиноких и беспородных. Но из-за коронавируса заведение закрылось, что же делать с животными? Владелица бизнеса Анна Бояркина рассказала КП-Новосибирск, куда делись собаки.

Герда ходит хвостиком, куда бы не пошли. Фото: vk.com/cafe_doghouse

О том, что впереди маячат проблемы, стало понятно в середине марта. Начали закрывать школы, посетителей поубавилось. В начале апреля местные власти постановили – всем закрыться, в том числе развлекательным и обслуживающим заведениям.

- Мы, конечно, тоже закрылись. Первую неделю собаки жили в кафе, я приходила к ним каждый день, была с ними с утра до вечера. Чувствовалась, что нашим песикам скучно без людей, они меня буквально затерроризировали своей активностью, - рассказывает Аня. – Спустя неделю было принято решение отдать собак на временную передержку.

Ева быстро схватывает, как залезть в ванну, чтобы мыть лапки. Фото: vk.com/cafe_doghouse

Всего в кафе жили и «работали» 7 собак, всех их разобрал бывший персонал заведения. Это сама Аня, фотограф, администраторы и постоянные посетители. Все собаки чувствуют в новых условиях себя как дома.

- Нет, после завершения карантина их не заберут навсегда домой, у людей просто нет возможности на это. Эти люди просто дают им заботу, ласку, а корм, например, песокафе уже оплачивает самостоятельно, - объясняет Аня.

Мина сразу расскажет вам, если ей стало скучно. Фото: vk.com/cafe_doghouse

Но собак продолжают пиарить в социальных сетях, и если кто-то заинтересуется, то песика можно забрать и сейчас домой навсегда.

О том, как необычный бизнес переживает кризис Аня рассказывает откровенно – не слишком гладко.

Мотя в первые дни гоняла котиков, чтоб не расслаблялись. Фото: vk.com/cafe_doghouse

- По аренде удалось договориться, нам ее отсрочат, но все равно рано или поздно придет время расчета. Коммунальные платежи мы продолжаем платить, но счет там, конечно, сократился, потому что в помещении никого нет. Налоги… надеялись получить отсрочку, но там видимо тоже полный хаос. Все общение только по телефону, мы отправили заявление, но там начали затягивать сроки. Страшно стало, что придется платить пеню, поэтому пришлось заплатить, - Анна перечисляет статьи расходов, в которых нет зарплаты.

Панда в любой непонятной ситуации падает пузом кверху. Фото: vk.com/cafe_doghouse

С персоналом пришлось все-таки попрощаться. Трое администраторов лишились работы. Тем не менее, девушки согласились взять к себе домой полюбившихся собачек, а значит расстаться удалось полюбовно.

Отметим, что за два года существования песокафе было пристроено 24 бездомных собаки. В среднем домой уходила одна собака в месяц. В приютах даже очередь появилась на отправку постояльцев в кафе – оттуда-то точно заберут.

Софа любит сидеть на подоконнике, наблюдая за прохожими. Фото: vk.com/cafe_doghouse

– Сейчас нам не дают уйти в жесткий минус наши друзья и бывшие постояльцы, делают пожертвования через социальные сети, на эти деньги в основном покупается еда. Мы надеемся, что нам удастся продолжить свое дело. Если нам разрешат открыться в мае или хотя бы в июне, то все будет решаемо. Но если это будет сентябрь, все будет гораздо сложнее, - констатирует владелица антикафе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске открылось первое в России песокафе

Там нельзя пообедать, зато можно поиграть с собаками в покер и почитать книги (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru