2020-05-03T16:49:07+03:00
Общество

«Вы продукты принимаете от государства? Позор вам!»: блогершу, одевающую детей в дорогие бренды, затравили за школьный сухпаек дочки

Бесплатный продуктовый набор девочка получила как ребенок из многодетной семьи
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сухпаек был положен дочке блогера. Фото: maripulya.Сухпаек был положен дочке блогера. Фото: maripulya.
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В Новосибирске на блогера и маму троих детей Марину Трубицыну обрушился народный гнев за то, что ее дочери выдали в школе сухпаек. Люди уверены, что сибирячка, одевающая своих детей в бренды из ЦУМа, не нуждается в сгущенке и макаронах от государства. Незадолго, как показать содержимое сухпайка, Марина в своем блоге демонстрировала, какие вещи для детей пришли ей из Москвы. А тут вдруг показала, какие бесплатные наборы дают школьникам.

- Вы совсем? В стране столько семей голодает, живут на пять тысяч рублей в месяц, а вы продукты принимаете от государства? Позор вам! В ЦУМе одеваетесь, машины за три миллиона покупаете! Не стыдно? – пишут разгневанные подписчики Марине.

Людей взбесило, что известному блогеру, пусть и многодетной маме, дали сухпаек школьника. Фото: maripulya.

Людей взбесило, что известному блогеру, пусть и многодетной маме, дали сухпаек школьника. Фото: maripulya.

У Марины свой бизнес – магазин нижнего белья премиум-класса в самом центре Новосибирска. Она открыла его сама, создала рабочие места, которые даже несмотря на кризис, сумела сохранить. А еще у мамы троих детей блог с большой аудиторией – более 800 тысяч подписчиков. Но, несмотря на материальную обеспеченность, Марина считает неправильным отказываться от помощи государства. Сибирячка не понимает, почему она должна это делать, ведь они с мужем оба работают и платят налоги, как и любой другой житель страны.

Марина Трубицына может позволить себе ездить в путешествия с детьми, но на это она сама заработала. Фото: maripulya.

Марина Трубицына может позволить себе ездить в путешествия с детьми, но на это она сама заработала. Фото: maripulya.

- Я всегда оформляю все положенные льготы, выплаты, пособия, начисления, зачисления, капиталы, участки земли, надбавки, проездные, хоть в семье две машины, но лишним не будет, оформляю скидки на оплату коммуналки. Беру бесплатные витамины в беременность. Так же налоговый вычет - особая приятность, - пишет в блоге Марина. - В школе, как многодетным, нам выдали паек. Там были запасы гречки, рыбы, тушенки, сухофрукты, джем, сгущенка, сахар, какао, крупы разные, фруктовые батончики, масло - два больших пакета. Показала в сториз и понеслось: «Почему дают тем, кто не нуждается?». Я гражданин? Многодетный? Мать школьника? Налогоплательщик? Обязанности выполняю - правами пользуюсь. И всё равно, какие у меня доходы. Еда всем нужна.

У Марины Трубицыной трое детей. Фото: maripulya.

У Марины Трубицыной трое детей. Фото: maripulya.

Марина Трубицына не видит ничего возмутительного в том, что она как многодетная получила сухпаек. С КП-Новосибирск Марина поделилась, что считает абсолютно нормальным выдачу продуктовых наборов многодетным и малоимущим, ведь на это заложен бюджет.

- Многие думают, если я не возьму, то это достанется нуждающимся. Но это так не работает. Я могу сама взять и отдать малообеспеченным. С удовольствием помогла бы бедной бабушке, к сожалению, не знаю такую. А сказать, якобы мне лень ехать за сухпайком, отдайте, кому нужнее, это не благородство, а безответственность, - объяснила свою позицию КП-Новосибирск блогер.

После того, как блогер показала содержимое сухпайка, на нее обрушилась критика. Фото: maripulya.

После того, как блогер показала содержимое сухпайка, на нее обрушилась критика. Фото: maripulya.

То, что многодетным семьям положены продуктовые наборы, а также состав сухпайка, прописано в приказе регионального министерства образования. Он был подписан еще 22 апреля.

- Такие продуктовые наборы до 30 апреля должны были получить не только многодетные семьи, где есть школьник, но и малоимущие, дети с ОВЗ и инвалиды, - отметил областной министр образования Сергей Федорчук. Доход семьи, где воспитывается несколько ребятишек, при этом не учитывается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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