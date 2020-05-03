«Нашли только куртку и шапочку»: таинственный поджигатель спалил земельный архив в селе и обгорел сам

Настоящий детектив разворачивается в небольшом селе Толмачево Новосибирской области: там накануне Первомая сгорела администрация сельсовета. То, что это был поджог, сомнений нет. А вот зачем подожгли здание – до сих пор никто толком понять не может. Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в этой истории.

«БЫЛ РЕЗКИЙ ЗАПАХ»

- Пожар в сельсовете начался в районе 22.00 30 апреля: как только люди увидели пламя, мне сразу позвонили: через 10 минут я был уже на месте, - рассказал КП-Новосибирск Николай Захаров, глава сельсовета. – Мы сдаем помещение на охрану, поэтому сработала сигнализация. И к тому моменту, как я приехал, на месте была уже охрана. Но сейчас мы еще разбираемся, насколько быстро они приехали!

Глава не сомневается, что речь идёт о поджоге, даже пахло на пепелище бензином.

- К тому же мы обнаружили сгоревшую куртку: видимо, ее сбросил поджигатель, когда он вылезал через окно в туалете. Нашли еще и спортивную шапочку. То есть он сам загорелся, когда поджигал.

- А как он забрался, если помещение на сигнализации?

- Видимо, через это же окно в туалете. Поэтому сейчас много вопросов к охране…

Огонь вспыхнул около десяти вечера 30 апреля. Фото: vk.com/id146583298

«КОМУ ЭТО БЫЛО НУЖНО?»

Что пострадало? Сгорел кабинет архива земельных и имущественных отношений. И уже потом пламя перешло на военно-учетный стол. И тут же стали возникать версии поджога:

- Как ни странно, именно сейчас в Администрации сельсовета идет проверка документации. Я сам буквально неделю назад отправил запрос в данный отдел по сбору необходимой информации. Именно эти данные и были уничтожены. По моему мнению, ситуация далеко неоднозначная, - написал на своей странице Глеб Поповцев, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

Мы позвонили Глебу Александровичу, чтобы разобраться, о чем идет речь. Но он загадочно ответил:

- Помолчу, пока идет следствие.

Говорят, в администрации ожидалась прокурорская проверка. В местном селе Алексеевка, которое относится к Толмачевскому сельсовету, связывают ее с сельским кладбищем.

- Сейчас на него свозят умерших не только с Алексеевки, но и из города Оби, потому что там кладбище закрыто. Это по 2-3 процессии в день: все уже от них устали. Мы просили сделать какую-то объездную дорогу, но ее нет, - рассказал КП-Новосибирск местный староста Валерий Бурдыка. – Но проблема не только в этом: кладбище находится выше уровня озера, которое является источником питьевой воды для нас: оттуда вода поступает в скважины. И чем больше кладбище становится, тем больше загрязненных сточных вод попадает в озеро.

Вторая проблема – вырубка лесов вокруг Алексеевки: как говорят местные, люди там скупают участки земли, а потом вырубают лес на них и продают его. А это – серьезный вред окружающей среде.

Какие именно документы уничтожило пламя, пока неясно. Фото: vk.com/id146583298

Мы спросили у главы сельсовета, находились ли документы, касающиеся Алексеевки, в том самом архиве. Оказалось, нет:

- Да их там и не должно было быть в принципе: оба эти вопроса находятся в ведении районной администрации. Мы сами писали обращения, чтобы разобраться с вырубкой лесов. Но результатов нет! – заверил Николай Николаевич.

- А какие документы пострадали? И кому, на ваш взгляд, это было нужно?

- Совершенно точно пострадали документы, которые были в текущей работе – к примеру, по присвоению адресов. Больше можно будет сказать только после того, как эксперты разрешат нам поработать в пострадавших кабинетах, - сказал глава. Кому это надо было – не знаю!

Как бы то ни было, полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Поджог», но виновника пока не нашли.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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