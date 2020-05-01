Общественная палата организовала благотворительную акцию по передачи сельхозпродукции

Общественная палата Новосибирской области оказала безвозмездную благотворительную акцию по передачи 3,5 тонны сельскохозяйственной продукции. Туда входят: картофель, лук, капуста, морковь, свекла и редька. Вся сельскохозяйственная продукция предоставлена экспертом, Общественной палаты Новосибирской области генеральным директором, ООО «Овощеводческое производственное хозяйство «Дары Ордынска» Сулеймановым Шакиром Ибадетом Оглы.

-Сейчас очень важно то, что бизнес участвует в таком большом деле. Мы все должны стать сплоченней, сильней и чувствовать плечо друг друга. Никакие эпидемии нас не свалят, если мы будем действовать вместе и сообща, говорит заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимир Ермола.

Из 3,5 тонн, две тонны Общественная палата Новосибирской области совместно с министерством труда и социального развития передали в пять детских учреждений подведомственных министерству. Кроме того, в данные учреждения Бердской городской Общественной палатой в лице Марины Щербеневой были переданы кондитерские изделия (пряники) в количестве 300 шт.

Игорь Панев — эксперт Общественной палаты Новосибирской области организовал транспортное сопровождение и доставил овощи и пряники в детские учреждения.

— Палата всегда принимает активное участие в помощи людям, и мы не обошли вниманием и эту акцию. Я был удостоен чести организовать доставку до учреждений. В результате, до пяти детских учреждений города в течении трех часов мы развезли все аграрии. Это поможет им, в нынешней непростой ситуации, — говорит Игорь Павлович.

Всего передали 3,5 тонны аграрной продукции.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Со стороны Общественной палаты активное участие приняла Комиссия по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям во главе с председателем Комиссии Мавлюдой Джурубаевой. Большую помощь оказали: Председатель Комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию гражданских инициатив, добровольчества, благотворительности и СО НКО Елена Малицкая и член Комиссии Общественной палаты Новосибирской области по поддержке семьи и детства Ирина Федорова.

— Надо учитывать все добрые дела. И в будущем, также нужно оказывать поддержку и содействие. Любая помощь должна возвращаться сторицей. В акции принимают участие общественные организации, фонды, волонтеры, Общественная палата. Большое спасибо всем тем людям, которые не остались в стороне и сопереживают. Это говорит о том, что они не равнодушны к тому, что сегодня происходит. Огромная им благодарность. Это особенно важно в наше время, — выражает слова благодарности заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимир Ермола.

Остальные 1,5 тонны Общественная палата Новосибирской области передала Общественному фонду поддержки социальных инициатив «Общее дело», из которых будут сформированы продовольственные корзины для жителей Кировского района города Новосибирска. Они оказывают помощь всем нуждающимся во время пандемии. Это и пенсионеры, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и просто те, кто нуждается в поддержке. Ведь без добрых дел в нынешнее время никак. Поддержка нужна всем.

— Наши волонтеры погрузили сельскохозяйственную продукцию в автомобили, развезли по территориям, и там уже на местах сформируют эти наборы. Помимо овощей в них войдут и другие продукты. Приятно, что отзывчивых предпринимателей становится все больше, и у наших наборов расширяется ассортимент: крупы, масло, и т.д, — говорит президент фонда «Общее дело Дмитрий Колпаков.