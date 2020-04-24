«Черные агенты на какие уловки только не идут! Даже забирают паспорт умершего!»

Россия уже больше месяца борется с коронавирусом, большинство предприятий не работают в прежнем режиме. Но есть сферы, которые не приостанавливают свою деятельность по объективным причинам, среди них - ритуальная. Мы пообщались с Сергеем Бондаренко, директором крупного похоронного дома «ИМИ». Он рассказал о работе предприятия в условиях пандемии, главных традициях русской погребальной культуры и о том, как избежать встречи с черными агентами, которые выкачивают из клиентов деньги.

Сергей Бондаренко. Фото: предоставлено «ИМИ».

Черный рынок информации

К сожалению, в непростых для всех условиях так называемые черные агенты не прекратили свою деятельность, а, наоборот, активизировались. Для них чем больше смертей, тем лучше. Они появляются из ниоткуда после визита врача или полицейского, вваливаются в квартиры без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Пользуются тем, что человек убит горем, заговаривают зубы и в итоге навязывают дорогие и ненужные услуги. Информация об ушедших из жизни - по-прежнему одна из самых ценных на черном рынке.

- Представители «Скорой помощи» и полиции, к сожалению, продолжают продавать информацию и направляют этих людей к родственникам умерших. Тем самым инициируют нарушение санитарно-эпидемиологических норм в квартирах. Об этом должны задуматься и представители экстренных служб и их руководители, - призывает Сергей Бондаренко. - Чтобы обезопасить себя, необходимо обращаться только в проверенные стационарные агентства по оказанию ритуальных услуг. Мой совет всем: просите у агента удостоверение! Не так давно произошел показательный случай. Люди ожидали сотрудника нашего предприятия. Мы попросили их сделать фото удостоверения, когда придет агент. И вот человек пришел. Но только услышав вопрос об удостоверении и фото, сразу убежал. Это оказался не наш сотрудник. Черные агенты работают нелегально, представляются кем угодно, и мы призываем всех остерегаться их.

В муниципальном предприятии, каким является похоронный дом «ИМИ», цена за оказание услуг фиксированная и регламентируется мэрией города Новосибирска. Фото: предоставлено «ИМИ».

Представляются экспертами, отбирают паспорт

Черные агенты не имеют своей материальной базы - они используют услуги других компаний, поэтому общая стоимость похорон получается в разы выше, чем в похоронных домах, которые оказывают полный комплекс ритуальных услуг. Может быть и другой сценарий: сначала черные агенты называют одну цену, а после она растет как на дрожжах. Просят доплатить и за то, и за это - и так по поводу каждого пункта стандартной процедуры проведения захоронения. В муниципальном же предприятии, каким является похоронный дом «ИМИ», цена за оказание услуг фиксированная и регламентируется мэрией города Новосибирска. Кроме того, затраты родственников на похороны военнослужащих и участников войн компенсирует государство. Но при наличии всех необходимых документов, которые родственники получают от ритуального предприятия при захоронении. Черные агенты этих документов не предоставят, хотя могут обещать.

Еще одна уловка, на которую идут нечестные на руку похоронщики, - они представляются сотрудниками службы судебно-медицинской экспертизы. Судмедэксперт имеет право зайти в квартиру и во время пандемии, чем аферисты и пользуются.

- Черные агенты на какие только уловки не идут! Даже забирают паспорт умершего! - предупреждают в «ИМИ».

Будучи в стрессовом состоянии и не зная юридических формальностей, человек отдает документ. А после этого вернуть его можно только на особых условиях черного агента. По сути это не законно, это шантаж! Сотрудники похоронного дома «ИМИ» уже не раз оказывали помощь в подобных ситуациях.

- Мы звоним, разговариваем с этими людьми, объясняем их неправоту - мы же знаем законы. В итоге они возвращают документы, - говорит Сергей Бондаренко. - Я не против конкуренции, но конкуренции честной! И если люди столкнулись с подобными проблемами, мы поможем.

Сотрудники похоронного дома экипированы соответствующими средствами защиты - костюмами, масками и перчатками. Фото: предоставлено «ИМИ».

Конкретно

Пять ответов на вопросы, которые чаще всего задают сотрудникам «ИМИ»

1. Пустят ли на Радоницу на кладбище?

Возможность посещения кладбищ сейчас ограничена, и для многих это проблема. Так, например, на следующей неделе православные отмечают Радоницу - девятый день после Пасхи, день поминовения усопших. Раньше «ИМИ» в этот день проводил акцию «Букет пенсионера». Людям почтенного возраста, которые приходили в похоронный дом, рассказывали о значении Пасхи и Радоницы, о том, почему важно делать уборку на кладбище, а после дарили букет, который пенсионеры могли возложить на могилу близкого человека. Но коронавирус изменил традиции. В эту Радоницу массовое посещение кладбищ запрещено. Прибраться на участке близкого человека и положить цветы на могилку не получится…

- Я не поддерживаю полный запрет посещений. Считаю, что можно было бы рассмотреть вариант посещения в течение нескольких дней - пять дней до и пять дней после Радоницы. Распределить людей по фамилиям в алфавитном порядке. Так мы избежали бы массового скопления народа, но при этом каждый смог бы прийти на могилу к своим родным и близким, - считает Сергей Бондаренко.

Он говорит, что сейчас кол-центр похоронного дома работает в круглосуточном режиме. Поступает немало звонков. В новых для людей условиях им необходимы разъяснения, как теперь проводить то или иное ритуальное мероприятие. Телефон кол-центра 063.

2. Можно ли заказать памятник?

С наступлением теплых дней люди, как правило, задумываются и об установке памятников. Зимой этого не сделать - необходимо дождаться усадки грунта, чтобы провести работы капитального характера. Как же быть? Да, сейчас нет возможности посетить ритуальные торговые точки на территории самого кладбища, где их порядка 70 процентов. Но выбрать памятник и элементы благоустройства можно в пунктах заказа дома «ИМИ» дистанционно или же приехать, если есть желание и возможность.

- Как правило, люди хотели бы лично увидеть материал для памятника. Ведь памятник - это последнее что можно сделать для усопшего, - говорит Сергей Бондаренко. - Поэтому мы не лишаем людей возможности приехать в один из наших пунктов заказа, например, по адресу: ул. Кропоткина, 112. Коме того, выбрать памятник можно сейчас, а установить - позже, мы оказываем услугу длительного хранения.

Весной люди, как правило, задумываются и об установке памятников. Фото: предоставлено «ИМИ».

3. Как сейчас проходят похороны?

Несмотря на коронавирус, самых близких родственников пускают на кладбище - дают возможность попрощаться. Но сам ритуальный процесс немного изменился. В похоронном доме «ИМИ» говорят, что соблюдают все необходимые меры безопасности и предписания, которые дают эпидемиологи. Так, в залах прощания введен новый порядок: в малых залах одномоментно могут находиться не более шести человек, а в больших залах - не более десяти. Обязательное правило - в зале можно находиться только в маске, еще важно помнить о дезинфекции рук. Кроме того, в залах нанесена разметка социального дистанцирования, чтобы сохранять расстояние между людьми 1,5 метра.

- В каждом зале вход и выход в разных местах, чтобы люди не пересекались друг с другом в одном месте. Такого нет ни в одной другой ритуальной службе города, - подчеркивают в «ИМИ». - В Новосибирске предприятие имеет 10 залов прощания. Кроме того, сотрудники похоронного дома «ИМИ» экипированы соответствующими средствами защиты - костюмами, масками и перчатками. Они готовы оказать услуги по захоронению умерших от коронавирусной инфекции.

4. А есть какие-то новые формы захоронения?

Предприятие «ИМИ» постоянно изучает мировой опыт в сфере ритуальных услуг. И сегодня есть идеи возродить традицию фамильных захоронений. Уже разработана бетонная конструкция, которая позволяет на территории одного места произвести четыре захоронения. Применение принципа поэтажного захоронения существенно экономит место.

- Многоэтажное захоронение - редкая форма. Впервые я увидел это во Франции. Но позже понял, что традиция целиком и полностью русская. Так раньше хоронили дворян, а простые люди делали деревянные полати. После массовой эмиграции дворян культура многоэтажного захоронения от нас ушла. Но сами французы признают фамильные многоэтажные захоронения русской традицией. Мы делаем попытку вернуть ее и уже предлагаем гражданам эту услугу, показываем образцы конструкции, - рассказывает Сергей Бондаренко.

5. Как проходят поминки?

Все рестораны, столовые, заведения общественного питания закрыты. Возникает вопрос: как провести поминальный обед? В «ИМИ» разработали специальное комплексное меню. Обед предлагают доставить домой или же организовать трапезу для небольшого количества человек прямо на кладбище. Поминальный обед - важная часть похорон, ведь они завершаются именно за столом, что является традицией русской погребальной культуры.