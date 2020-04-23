2020-04-23T10:22:35+03:00
Общество

Справедливый гений Ильич: как Новосибирск отпраздновал юбилей Ленина в режиме самоизоляции

Красные флаги, улыбки и охапки гвоздик - город отметил 150-летие вождя, а мы побывали на празднике
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Жители города Новосибирска пришли почтить память Владимира Ленина. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВЖители города Новосибирска пришли почтить память Владимира Ленина. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

22 апреля коммунисты по всему миру отмечали важную дату - полтора века со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В Новосибирске, где городом правит «красный мэр», праздник прошел особенно ярко. По традиции в этот день в течение дня новосибирцы приходили к памятнику вождя народов в центре города и возлагали цветы. Пришедшие поделились с корреспондентами «КП» - Новосибирск» своими мыслями о личности Владимира Ильича, его значении для нашей истории.

Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Многие пришедшие говорят, что хоть нас и отделяют от событий тех дней более 100 лет, но идеи и взгляды Ленина актуальны и в настоящий момент. Опыт построения социалистического государства дал большое развитие для России. Новосибирцы помнят и ценят это.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в празднике. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в празднике. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

- 150-летний юбилей со дня рождения Владимира Ленина - это не узкопартийное событие. Я уверен, что эту дату отметят в каждом уголке земного шара. Но не только потому, что сейчас немало сторонников идей Владимира Ильича. Он сумел создать партию нового типа и первое социалистическое государство, основанное на справедливых отношениях. Владимир Ленин прожил мало, но оставил после себя великую партию и страну, - отметил мэр Новосибирска - первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

- Владимир Ильич Ленин - гений! Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

- Владимир Ильич Ленин - гений! Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

- Владимир Ильич - настоящий гений. Ведь он в свое время перевернул весь мир. Его идеи - идеи коммунизма - правильные, справедливые и так близки народу, - подчеркивает член Октябрьского райкома КПРФ Степан Кудлай.

Жители Новосибирска надеются, что идеи Ленина получат развитие и в наше время. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Жители Новосибирска надеются, что идеи Ленина получат развитие и в наше время. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

- Я с большой радостью пришел к памятнику Ленина в юбилейный год со дня его рождения. Он великий человек! Многое сделал, а многое и не успел. Я надеюсь, что его начинания продолжит и молодое поколение нашей страны, - рассказывает общественный деятель Матвей Кузнецов.

Люди подходили к памятнику один за другим. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Люди подходили к памятнику один за другим. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

- Я ежегодно прихожу на площадь в день рождения Ленина. Наш мэр Анатолий Локоть также в этот день всегда с нами, общается со всеми собравшимися. Я верю, что коммунистическое движение поможет России развиваться и быть сильной державой. Я очень люблю нашу страну! - говорит Галина Лисица.

К подножию памятника Ленину в день его рождения целый день приносили цветы. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

К подножию памятника Ленину в день его рождения целый день приносили цветы. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Сотни алых гвоздик новосибирцы принесли к памятнику Ленина. Жители города искренне и от души хотели почтить память великого правителя.

Борису Ткаченко - 70 лет, он благодарен Ленину за бесплатное образование. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Борису Ткаченко - 70 лет, он благодарен Ленину за бесплатное образование. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

- Нельзя забыть человека, который так много сделал для России. Благодаря той идеологии, которую заложил Владимир Ильич, я смог получить бесплатное образование. Все сферы жизни в то время работали слаженно, - поделился с «КП» - Новосибирск» Борис Ткаченко.

Заветы Ленина помнят и по сей день. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Заветы Ленина помнят и по сей день. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

- Владимир Ленин - исторически значимая фигура. Я считаю, что каждый из нас должен учитывать его жизненный опыт, который он передал последующим поколениям. Мы должны соответствовать тем заветам, которые он завещал нам, - считает Валерий Трюхан.

150-летний юбилей со дня рождения Ленина собрал на площади новосибирцев всех поколений. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

150-летний юбилей со дня рождения Ленина собрал на площади новосибирцев всех поколений. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

- Еще во время обучения в школе до нас доносили мысль о том, что Ленин - великий вождь. Я думаю, если бы сейчас в России была такая великая личность, как Владимир Ильич, то мы могли бы качественно улучшить жизнь россиян. Каждый год в этот день стараюсь приходить на площадь Ленина. Такие люди не должны остаться в прошлом, - уверена Ирина Дегтярева.

Равнодушно относящихся к Ленину людей в нашей стране точно нет. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Равнодушно относящихся к Ленину людей в нашей стране точно нет. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

В Новосибирске, как и во всей России, нет ни одного человека, который не знал бы о личности и деятельности Владимира Ленина. Его взгляды и идеи порой подлежат критике, но никого не оставляют равнодушным. Преемница дела Владимира Ильича - Коммунистическая партия Российской Федерации - с честью и достоинством представляет ту экономическую и политическую систему, основу которой заложил Ленин. События полуторавековой давности не теряют своей актуальности и сегодня - они живы, не угасли и получили продолжение и в наши дни.

Справедливый гений Ильич: как Новосибирск отпраздновал день рождения Ленина в режиме самоизоляции.

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