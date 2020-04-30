Лапы дровосека: новосибирские ветеринары сделали протезы псу из заготовок для топора

Новосибирские ветеринары поставили пса Джексона на задние лапы. Операция — уникальная, первая такая в России. Уникальность не только в самом протезировании, но и в материале и результате: теперь животное бегает быстрее людей! Врачи рассказали «Комсомолке», с каким трудностями столкнулись, выхаживая собаку-инвалида.

У собаки оказался отморожены нос, уши и лапы. Фото: https://www.youtube.com/c/sobakafun

История Джека — сплошная драма. Его из дробовика расстреляли живодеры в Нижневартовске и оставили умирать на улице в -40 градусов. Добрые люди нашли огромного пса в снегу, у него был обморожен нос, задние лапы и уши. Собаку привезли на осмотр в местную клинку «Зоомикс». Все показания были к усыплению. Но хозяйка клиники Вероника Столбцова решила во что бы то ни стало спасти скулящего пациента и стать его хозяйкой. Знакомые ветеринары посоветовали обратиться к коллегам в Новосибирск, там врачи научились протезировать безлапых кошек. Так Джек попал на операционный стол к известному на всю страну новосибирскому ортопеду Сергею Горшкову.

Пса спасли новосибирские ветеринары. Фото: https://www.youtube.com/c/sobakafun

— Это был риск, одно дело кошки, другое дело — крупная собака. Я рассуждал так: в худшем случае, мы ничего бы не изменили, а в лучшем — вернули бы животному возможность двигаться, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Горшков, ветеринарный врач клиники «БЭСТ». — Сначала Джексон боялся людей и других собак, после всего, что с ним произошло. Через месяц адаптировался, и мы провели операцию — вживили ему протезы из полипроктолона, это такой специальный пластик, изготовленные по заказу в Москве. Через два дня пес встал на ноги, а через три недели уже счастливо прыгал на них за косточкой.

Собаке пришлось перенести несколько операций. А первые импланты заменить. Фото: https://www.youtube.com/c/sobakafun

Лечение, протезирование и перелеты потребовали более 200 тысяч рублей, деньги на операцию Джексону собирали в соцсетях. Немало помог известный блогер-зоозащитник из Нижневартовска Александр Sobaka Fun и его 376 тысяч подписчиков на YouTube.

Казалось, история собаки закончилась хеппи-эндом. Но морозы в Нижневартовске снова лишили пса задних лап. — Пластик просто треснул во время прогулки... Нужно было искать другой материал, чтобы присоединить его к кости. И чтобы он мог выдержать испытание холодом, — рассказывает Горшков.

Сейчас Джексона чувствует себя хорошо и даже дружит с кошками. Фото: предоставлено Вероникой Столбцовой.

Ветеринары начали думать: что это может быть за материал? Мороз точно не берет дерево.

— Мы выслали чертежи местным умельцам, они изготовили новые протезы Джексону, приспособив под них две заготовки под топоры. Крепкое дерево оказалось более устойчивым к морозом, эту зиму деревянные протезы показали себя отлично. Сейчас Джексон ничем не уступает здоровому псу, — рассказал Сергей Горшков.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кот на протезах стал мировой звездой

Всего за четыре года молодой доктор прооперировал 36 безлапых кошек — и это только начало его медицинского пути. Самый известный пациент — кот Рыжий, о нем писали даже зарубежные СМИ. Ведь коту пришлось ампутировать все четыре лапы, а Сергей Горшков впервые в мире вернул так. Это была первая в мире подобная операция. Сейчас Рыжий живет при клинике, он теперь ее талисман.

Кот Рыжий.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Летом кот отправляется гулять по крыльцу, греться на солнце. Но даже для кота-инвалида нет ничего дороже свободы, он сбегал от нас уже десятки раз. Любит убежать за гаражи. Даже зимой хочет уйти на улицу побегать, пытается сбежать. Вот характер! — рассказывает о пациенте Сергей Горшков.

Подобные операции он проводит каждый месяц. В марте, например, делал протез йоркширскому терьеру, который потерял переднюю лапку на охоте. А в апреле спасал кота Кокоса, которого покалечила газонокосилка.

Новосибирские ветеринары сделали протезы псу из заготовок для топора.Прошло уже более полутора лет как Джексону поставили импланты задних лап. Собака на данный момент передвигается на протезах как на своих лапках, не стеснена в движениях, стала более социальна, подвижна и счастлива.:) Спасибо Веронике Александровне за то, что дала новую жизнь Джеку, спасибо чудесному врачу Горшкову Сергей Сергеевичу и спасибо вам, мои друзья, ведь без вашей помощи мы бы не смогли дать второй шанс этому жизнерадостному псу и не увидели бы его бегающего и прыгающего на своих новых лапках. - Мой инстаграм - https://www.instagram.com/sobakafun ВК - https://vk.com/sobaka_fun ОК - https://ok.ru/profile/571766650033 FB - https://www.facebook.com/sashamezen - Если вы хотите помочь мне в моей работе: СБЕР: 5469. 6700. 1787. 3913 Александр Николаевич М. ЯД: 4100. 1511. 0101. 420 PayPal: sashamezen@gmail.com или в других случаях можно и сюда https://www.donationalerts.com/r/sobakafun #собака#протезы#собакафан

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыжий и бесстыжий: кот на протезах устраивает побеги от своих врачей-спасителей

Ветеринары сумели вернуть животному подвижность необычным способом. Но питомец не спешит благодарить - кот-проныра пытался сбежать из клиники много раз (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru