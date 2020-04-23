«Я на каблуках ему до пояса доставала»: история необычной девушки, рост которой всего 117 сантиметров

У этой малышки все в порядке с самооценкой, не смотря на ее нестандартный рост. В «Инстаграме» она пишет про себя — 117 сантиметров идеала. Разглядывая фотографии даже не поспоришь: большие глаза, аппетитная фигура, длинные темные волосы. Не девушка — картинка, только миниатюрная. Знакомьтесь — Юлия Сахарова. Девушка в разговоре с корреспондентом «КП-Новосибирск» рассказала о том, какого это — встречаться с парнем выше себя на 75 сантиметров— и как ей — маленькой и хрупкой — живется в этом большом мире.

Девушка не обращает внимания на общественное мнение. Фото: личный архив.

«МЕНЯ ЛЮБЯТ ТАКОЙ, КАКАЯ Я ЕСТЬ»

Юлии Сахаровой 29 лет. В Новосибирск девушка переехала из маленького города Куйбышев 10 лет назад. Сменить местожительство решила не из-за своей не стандартной внешности, а потому что там делать нечего.

— В Куйбышеве сложно найти работу. Я собрала вещи и переехала в столицу Сибири, — рассказала Юлия «КП-Новосибирск». — Здесь уже 9 лет работаю мастером маникюра.

Рост Юли 117 сантиметров. Нет, девушка не живет в кукольном домике. Все вещи в квартире стандартного размера. Хочет попить чай? Не проблема. Стульчик подставила, встала на него и достала себе кружку, ну или тарелку.

— У меня в семье ни у кого не было проблем с ростом, мама — 176 сантиметров, папа — 180. Прадедушки и прабабушки тоже были стандартные. И тут родилась я. Мама первое время переживала: «Как ребенок будет дальше жить?». А папа никогда не поднимал эту тему. Любил меня такой, какая я есть, — вспоминает Юлия.

Сестра уже переросла сибирячку. Фото: личный архив.

Несмотря на маленький рост, в школе Юля никогда не слышала оскорблений и насмешек от одноклассников. Впрочем за партой она просидела лишь до 5 класса. Всему виной детская травма.

— Я на роликах каталась и упала неудачно. Пришлось делать операцию и менять тазобедренный сустав. После произошедшего перешла на домашнее обучение, — говорит Юлия. — А в остальном жизнь, как у других детей.

Была у сибирячки и детская мечта — стать актрисой. Даже начала ходить на курсы, но потом передумала. Решила для себя, что со своим ростом нормальных ролей ей точно не видать и забросила это дело.

Детская мечта Юли — стать актрисой. Фото: Екатерина КАРЕТКИНА.

КЕДЫ ДЛЯ ЗОЛУШКИ

Если детство Юли прошло без травли и буллинга сверстников, то вот во взрослой жизни пришлось столкнутся и с тем, и с другим. Девушка — яркая, необычная, любит фотографироваться, выкладывает много фото в социальных сетях. Приходится читать много негатива. Да и слышать. Когда девушка идет по улице, некоторые могут показывать пальцем, шушукаться за спиной. Вот так взрослые оказались менее культурными и воспитанным, чем дети. Юля при этом ощущает, что мужчины относятся к ней добрее женщин.

— Самое распространенное оскорбление, которое каждый невоспитанный человек считает «оригинальным», — «мечта педофила». Так говорят люди не сильно большого ума. Они не понимают, что педофилов привлекает не рост, а детские параметры. В таком случае я точно не подойду со своими формами, — отвечает обидчикам девушка.

Сибирячке легко купить себе одежду. Фото: Ольга ЕЛАГИНА.

Кстати, о формах. У Юлии 42 размер одежды. Иногда приходится подрезать джинсы и рукава на кофтах. Куртки девушка покупает в детском отделе обычного магазина, а вот с обувью беда. Сибирской Золушке сложно найти удобные кеды 32 размера.

— Я приходила в ателье, чтобы мне на заказ обувь выполнили. У них такой колодки даже нет! — объясняет Юлия. — Ношу в основном кеды, но каблуки в моем гардеробе тоже присутствуют. Самый высокий — 10 сантиметров, но я редко ношу их. Только если мероприятие важное.

Каблуки у девушки припасены на особый случай. Фото: личный архив.

«СО МНОЙ ЧАСТО ЗНАКОМЯТСЯ»

Ежедневно Юле приходится сталкиваться с небольшими трудностями «маленького человека». Например, в магазине до верхней полки не дотягивается, а попросить других о помощи стесняется.

— Я так недавно в магазин зашла и увидела баночку с чем-то нужным. Она была почти под потолком. Я постояла, посмотрела и пошла в другой магазин, где знаю точно, что достану. О помощи стесняюсь просить, — признается Юля.

Нужно, чтобы рядом был высокий и статный мужчина, который на раз-два решал бы такие проблемы. Он был. Юля встречалась с парнем ростом 190 сантиметров.

Девушка стесняется просить незнакомых людей о помощи. Фото: Ольга ЕЛАГИНА.

— Это было настолько давно, что даже вспоминать не хочу. На каблуках я доставала ему до пояса и ничего страшного в этом не было, — говорит сибирячка. — Да, со мной часто знакомятся, но только парни младше меня. Лет 25 примерно.

Юля, как и любая девушка, мечтает встретить своего принца. Для нее главное — не рост человека, а его душа и чтобы комфортно рядом было.

— У меня никогда не было комплексов по поводу своей внешности. Если люди на меня не так смотрят, это их проблема. Меня это не касается, — уверенно говорит девушка. А смотрят в сторону Юли многие. Только подписчиков в «Инстаграме» — более 5 тысяч. И, кажется, мы знаем, что они в ней нашли — подкупает ее уверенность.