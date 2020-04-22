2020-04-22T12:48:23+03:00
Дом. Семья

За козла заплатишь: экс-участковый сдает в аренду животных, чтобы делали клиентам массаж

Предприимчивый житель Новосибирска нашел способ, как заработать в самоизоляции. Он предлагает желающим размять суставы с помощью козлят
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Как вам такой массаж от парнокопытных? Фото: личный архив.Как вам такой массаж от парнокопытных? Фото: личный архив.
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«Массаж спины тремя козлятами. Цена: 3000 рублей — в час», — такая экзотическая услуга появилась на доске объявлений в Новосибирске. Здесь же — иллюстрация: лежит крупный мужчина, сверху взгромоздился козленок.

Автор - Владимир Притьмов. По телефону он сразу признается: патента на такую услугу нет, избавить от радикулита не обещает, но удовольствие гарантировано. Мол, ничего приятней для тела за такие деньги не купишь.

Владимир и не думал, что в его дворе появится «массажный салон». Фото: личный архив.

Владимир и не думал, что в его дворе появится «массажный салон». Фото: личный архив.

— Да я как прикол это объявление дал, но чем черт не шутит! Если кому понадобится — организую, — смеется начальник «парнокопытного массажного салона» Владимир Притьмов. — У взрослых-то коз копыта острые — как ножи. А эти козлята легкие, копытца кругленькие, как для массажа сделанные.

Владимир в прошлом — участковый. Может, на службе и набрался опыта: насмотрелся, как люди в частном секторе живут, как с хозяйством управляются. Вот и сам на пенсии превратил свой двор в маленькую ферму. Говорит, сам растительное масло выжимает, сыр делает… Напитки для взрослых давно в магазинах избегает — свои, считает, надежней. Кур держит. А теперь — и коз.

Предприимчивый новосибирец кормит козлят коровьим молоком из бутылки, чтобы сохранить дорогое козье. Фото: личный архив.

Предприимчивый новосибирец кормит козлят коровьим молоком из бутылки, чтобы сохранить дорогое козье. Фото: личный архив.

— У меня свой магазин был. Торговля стала падать еще до коронавируса, а когда тот стал подступать, магазин пришлось закрыть. Вот я и решил натуральным продуктом заняться. Почитал в интернете про содержание коз, много роликов посмотрел и съездил в деревню, купил двух, — рассказывает фермер-участковый. — Брал двух взрослых самок, уже покрытых. Они мне в начале апреля еще трех принесли.

Предприимчивый сибиряк доволен. Подсчитывает будущую прибыль с козьева молока, которое в городе продается по 150 рублей за литр, получает эстетическое удовольствие от звериных игр.

— У них, видимо, генетикой заложено — все время куда-то заскочить надо, спрыгнуть. А я попробовал лечь — они по мне скакать стали. Меня, наверное, мамкой считают, вот и лезут. И под их копытами, оказывается, приятно. Вот я и придумал такую услугу, — объясняет Притьмов.

Юным массажисткам нужны силы, а значит, требуется сытное питание. Фото: личный архив.

Юным массажисткам нужны силы, а значит, требуется сытное питание. Фото: личный архив.

Он предупреждает: такой массаж требует техники безопасности — нужно защищать голову.

— Я готов вместе с козлятами строительную каску привезти. Тогда ничего не грозит, — предлагает разработчик новой техники массажа.

Кстати, одну из козочек хозяин назвал Анастасией. Так что после массажа можно смело рассказывать друзьям, что удовольствие получил от юной Насти.

Экс-участковый сдает в аренду животных, чтобы делали клиентам массаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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