Какое телевидение лучше подключить в самоизоляции

Мы переживаем за своих близких и делаем все возможное, чтобы сделать жизнь в условиях самоизоляции во время эпидемии проще. Многие уезжают за город, чтобы, минимализировав общение с другими людьми, иметь возможность выходить на улицу и дышать свежим воздухом на даче.

Важной частью полноценной жизни за городом станет досуг. И многие не обойдутся без привычного телевизора и любимых телепередач. Мы поговорили со специалистом Спутникового ТВ МТС Михаилом Дашкиным, чтобы узнать, в чем плюсы СТВ и что нужно для того, чтобы подключить Спутниковое ТВ.

- Спутниковое телевидение - одна из самых удобных на сегодня технологий подключения большого объема эфирных телеканалов. В городе кабельное телевидение вошло в привычку, и, выезжая за город, многие начинают скучать по любимым каналам и передачам. Но у Спутникового ТВ каналов значительно больше. И оно легко компенсирует то, к чему вы привыкли в городе.

У Спутникового ТВ МТС доступны 235 телеканалов, включая 35 в НD и 3 - в UHD-качестве. Из них уже в базовом - самом минимальном - пакете 197 каналов. Но сейчас самый востребованный к подключению - пакет «Расширенный», он наиболее интересен по контенту. С апреля мы включили в него - это было сделано по запросу зрителей - новые каналы: «Дом кино» и «Дом кино премиум» - с хитами и новинками российского кино, передачами с отечественными кинозвездами, а также «Настоящее страшное телевидение» - это хоррор и ужасы, но его очень любят. Добавили каналов и в «Базовый пакет» - он полностью входит в «Расширенный», поэтому там все это тоже появится: MotorTrend - для автолюбителей, детский Nick Jr с популярными мультиками и ряд региональных.

И для выгодного подключения у нас есть несколько предложений. Сейчас мы предлагаем ряд тарифов с установкой - удобно получить продукт в комплексе и сразу начать им пользоваться. Все основные комплекты с антенной 0,6 метра мы продаем по 2990 рублей, но при покупке можно сразу оплатить и монтаж. Если монтаж не потребует каких-то особенных технических решений, ничего доплачивать установщику уже не придется. Но если установка нестандартная - требуется дополнительная разводка или кабель нужно тянуть через полмногоэтажки, придется немного доплатить. Если же это обычная установка на даче или в загородном доме - доплат не потребуется.

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь»

Лично я всегда рекомендую подключать конвергент, особенно молодым людям. Это пакет, в котором мы предлагаем Спутниковое ТВ и безлимитный мобильный интернет. Без интернета сейчас никуда. А тут - в одном продукте сразу два сервиса и цена ниже, чем если пользоваться даже только интернетом. Любой мобильный интернет у любого оператора на тех же условиях вам обойдется, скорее всего, дороже, да и не везде он есть, если говорить о дачах. Кстати, оборудование будет стоить столько же, сколько и по другим акциям - 2990 рублей, но уже с сим-картой для интернета. И на модемы по этой акции действуют хорошие скидки.

И, наконец, самый большой плюс Спутникового ТВ - абсолютная автономность. Устанавливать СТВ можно даже в лесной или горной глуши. Вам не нужно практически ничего, кроме самого оборудования и телевизора. Даже если отключат свет, вы сможете смотреть телевизор с помощью дизель-генератора - многие в загородных домах уже давно его установили «на всякий случай».

Звоните. Мы все подробно расскажем, поможем выбрать тариф, привезем, установим и настроим оборудование. Уверен, что вы сможете выбрать для себя новые любимые каналы и передачи. И если до этого у вас не было спутникового ТВ - обещаем, ваша жизнь и представление о возможностях телевидения сильно изменятся.

Подключайте Спутниковое ТВ МТС!

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