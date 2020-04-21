«Маньяк-тихушник, сам себе на уме»: в доме сибиряка нашли два скелета и расчлененный труп пропавших без вести

Жуткую находку оперативники сделали в новосибирском селе Северное. Там пропал 36-летний местный житель, его супруга подняла на уши полицию. Розыскники начали опрашивать соседей. И ниточки привели в один из дворов.

— Кто-то сказал, что видел там вещи пропавшего, вроде как велосипед. Сотрудники зашли туда, а в огороде прямо на земле лежит отрезанный кусок тела, видны следы крови. Прошли дальше, а там полурасчлененный труп. Как раз человека, которого искали, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Кто же хозяин дома? 66-летний одинокий пенсионер. Любил выпивать с местными, искал компанию, но не навязывался.

— Тихушник, сам себе на уме, в 90-х был судим за убийство сестры, через 15 лет вышел. Местные алкаши к нему ходили, — описывает наш собеседник.

После страшной находки в доме прошел обыск. Полицейские начали снимать деревянные полы, нашли вход в погреб, а там — новые жертвы маньяка, то, что от них осталось – кости.

— В погребе найдены два скелета. Личности погибших установлены, это тоже без вести пропавшие мужчины. Один пропал 8 марта прошлого года, другой года два назад. Оба были склонны выпивать, — говорят силовики.

Топор, которым маньяк, возможно, расправлялся с жертвами. Фото: СКР по Новосибирской области

Сейчас хозяина дома допрашивают, в том числе с помощью полиграфа, заодно проверяют и огород вокруг дома маньяка. Мало ли еще безвестников найдется в округе. В СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело пока по статье «Убийство».

— В день исчезновения 36-летний мужчина пришел к своему 66-летнему знакомому, где распивал алкогольные напитки. В ходе распития между мужчинами возник внезапный конфликт, в ходе которого 66-летний мужчина совершил убийство 36-летнего потерпевшего путем нанесения множественных ножевых ранений, — официально сообщают в СКР по Новосибирской области, добавляя, что, действительно, во время обыска в доме были найдены еще два скелета.