- Роды всегда волнительны как для роженицы, так и для ее родных. В ситуации с пандемией коронавирусной инфекции очень остро стоит вопрос о том, в какой обстановке придется рожать. Насколько опасен COVID-19 для беременной женщины?

- Как и любой другой вирус, коронавирус особенно опасен на первых триместрах беременности. На этой стадии он несет большие риски - беременность может не развиваться. На более поздних сроках все будет зависеть от плацентарного барьера и способов лечения. На поздних сроках тоже могут быть осложнения, например, преждевременные роды. ПОЭТОМУ ОПАСНОСТЬ ЕСТЬ, И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ, ОСОБЕННО БЕРЕМЕННЫМ.

- Я знаю, что в «Авиценне» весьма востребованы программы по ведению беременности и родам. Каким образом вам удается обеспечивать комфорт и безопасность для рожениц в таких сложных условиях?

- Мы организовали программы с учетом эпидемической обстановки. Поток пациентов по беременности сейчас отдельный. Например, для того чтобы сделать УЗИ по беременности или сдать анализы, наши пациентки заходят через отдельный вход. Таким образом мы их оградили от пересечения с другим потоком людей. Роды мы тоже не прекращаем. Мы серьезно усилили противоэпидемические мероприятия и не принимаем пациентов, у которых есть пневмония или ОРВИ.

Фото предоставлено пресс-службой клинического госпиталя «Авиценна».

- В чем секрет успеха ваших программ по ведению беременности и родам? Как строятся эти программы?

- У нас две программы по ведению беременности: базовая и расширенная. Базовая включает все рекомендованные Министерством здравоохранения РФ обследования, прием гинеколога и узких специалистов, УЗИ при беременности и скрининги, клинические анализы, КТГ и другие исследования. Расширенная программа для тщательно следящих за здоровьем и развитием малыша включает дополнительные приемы специалистов, расширенные программы УЗИ и клинических анализов, ЭХО-КГ плода и другие исследования, включая генетические, а также 5 дней госпитализации в отделении патологии беременности в случае медицинских показаний на протяжении всего срока беременности. Отмечу, что наибольшей популярностью пользуется именно расширенная программа по беременности.

- Успешное завершение программы по беременности подразумевает переход к следующему этапу. Что включает в себя программа по родам?

- Эта программа представлена несколькими видами: с выбором врача и без. В этом и есть кардинальное различие. Если вы заранее выбрали врача, он будет с вами на связи круглосуточно и он же примет роды. Отличие программы «без выбора врача» в том, что роды будет сопровождать дежурная бригада. При этом состав программы идентичен программе «с выбором врача». Кроме этого, роженицы могут выбрать способ родов: естественный, кесарево сечение, роды в воду, вертикальные - все это мы можем обеспечить. Более подробную информацию будущие мамы могут получить на нашем сайте или позвонив нам по телефону.

Единая справочная служба Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»: (383) 363-30-03

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