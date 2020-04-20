2020-04-20T18:05:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«Кнопка над кроватью, кварцевая лампа и аппараты ИВЛ»: пациентка «коронавирусного» госпиталя описала свою палату

Новосибирскую больницу переделали под госпиталь для тех, у кого COVID-19. Попавшая в него девушка показала, каковы условия в клинике
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Каждая палата оснащена кнопкой вызова врача. Фото: личный архив.Каждая палата оснащена кнопкой вызова врача. Фото: личный архив.
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В Новосибирске открылся госпиталь для пациентов с коронавирусом. Официально он начал работу 20 апреля, но нашу героиню положили в одну из палат на день раньше.

Девушка опасается дискриминации на работе, так что мы пообещали сохранить ей анонимность. Она лежала на карантине в инфекционной больнице. Попала туда, потому что COVID-19 нашли у мужа. Теперь, когда в городе появился «спецгоспиталь» на базе больницы №11, переехала туда.

Эта палата рассчитана на двух человек. Фото: личный архив.

Эта палата рассчитана на двух человек. Фото: личный архив.

- Часа в три-четыре за нами в инфекционную больницу приехала COVID-бригада. Увозили сразу по пять человек. Бригада была хорошо укомплектована, все работники - в защитных костюмах.

- Со специальными носилками, в которых изолируют пациентов?

- Нет, «кокона» не было. Нас доставили на седьмой этаж. Это бывшее кардиологическое отделение. Здесь тоже все сотрудники - в полном обмундировании. Даже у санитарочек и медсестер есть все – от очков до бахил, нарукавников. Все – от и до.

В палатах есть аппараты ИВЛ. Фото: личный архив.

В палатах есть аппараты ИВЛ. Фото: личный архив.

- А палаты что из себя представляют?

- Они рассчитана на два человека и есть по четыре. Уютненько, чистенько, даже кондиционеры есть. У меня палата солнечная, еще и батареи жарят. Ночью вид на фонари хороший. Кровати с нормальными матрасами прорезиненными – чтобы их обрабатывать можно было. Есть аппараты искусственной вентиляции легких. Их просят руками не трогать, но они есть. Тумбочки, лампа есть кварцевая.

Первые пациенты расположились на высоте седьмого этажа. Фото: личный архив.

Первые пациенты расположились на высоте седьмого этажа. Фото: личный архив.

- А обеззараживать будете сами или персонал?

- У меня сначала была соседка, потом ее перевели в другую палату. Я после этого спросила: можно включу? Мне разрешили. И сам персонал обрабатывает все с хлоркой.

Рядом с туалетом расположен душ. Фото: личный архив.

Рядом с туалетом расположен душ. Фото: личный архив.

- Что насчет душа?

- Это общественное все.

Ходить по коридору не положено, но нужда заставит. Фото: личный архив.

Ходить по коридору не положено, но нужда заставит. Фото: личный архив.

- А что, можно в общественный ходить? То есть разрешается покидать палату?

- По идее ходить по коридору нельзя, ты должен находиться в палате. Но в палатах есть только раковины. Нет туалета и душа, они - общественные. Естественно, мы выходим в масках. Сам туалет вполне нормальный. Там холл с зеркалом с раковиной.

Туалет общий, но чистый. Фото: личный архив.

Туалет общий, но чистый. Фото: личный архив.

- А телевизор есть в палате? Wi-fi?

- Нет, такого нет. Зато есть кнопки. Над кроватью - кнопка помощи. Если тебе стало плохо, можно ее нажать. И на двери есть кнопка, чтобы вызвать персонал.

Обед оказался куда вкуснее завтрака. Фото: личный архив.

Обед оказался куда вкуснее завтрака. Фото: личный архив.

- Как там кормят?

- Питание разносят в одноразовых контейнерах. Утро было ужасное. Непонятная каша: то ли овес, то ли отруби. Есть было невозможно. На обед принесли борщ, лапшу с котлеткой и компот. Котлета вкусная, макароны – наполовину. Компот хороший. Ужин был очень вкусный – рыба с рисом.

Ужин принесли уже в шесть часов вечера. Фото: личный архив.

Ужин принесли уже в шесть часов вечера. Фото: личный архив.

Напомним, инфекционный госпиталь на базе больницы №11 начал принимать пациентов с подозрением на коронавирус. В госпитале 642 койки, 386 точек подключения кислорода для тяжелых пациентов, 76 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф. В минздраве говорят, что томографию будут делать всем пациентам при поступлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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