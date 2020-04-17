Маленький городок с большой душой и уютными дворами

Населенный пункт возник в середине 70-х годов прошлого века как место жительства научных сотрудников Государственного научного центра вирусологии и биологии «Вектор». Здесь сложилась приятная и комфортная атмосфера, которая создает добрососедские, спокойные отношения и безопасную среду.

Чистый воздух, обилие зелени, парк с озером, большие и удобные тротуары для прогулок, велосипедные дорожки, уютные и ухоженные дворы, удивительная чистота, а также красивые дома и светлые окна - приятно жить, воспитывать детей, заниматься спортом и работать. Здесь создана необходимая инфраструктура: медцентры, аптеки, магазины, салоны красоты, языковые школы, центры детского развития и многое другое. Все это - результат слаженной работы администрации наукограда, «Проспекта», общественных и бизнес-организаций и, конечно же, самих жителей Кольцово.

Фото: ООО Строительная фирма Проспект

Вместе к цели

Современный наукоград невозможно представить без объектов строительной фирмы «Проспект». Основная деятельность компании - строительство жилья, однако «Проспект» с готовностью берется и за объекты социального значения. Только в прошлом году фирмой введены в эксплуатацию такие объекты, как детский сад «Совенок» и современная школа с IT-уклоном «Технополис» - особая гордость фирмы.

- Это наш проект, наша стройка и воплощение многих идей и задумок. Хочу отдать должное администрации и мэру наукограда Николаю Красникову. Потребовались большие усилия, чтобы решить все вопросы и построить объект такого масштаба, - отмечает директор строительной фирмы «Проспект» Владимир Монагаров.

Владимир Монагаров: - Наша работа в тандеме с администрацией дает большие результаты. Фото: ООО Строительная фирма Проспект

Лицей «Технополис» - нестандартное здание. Площадь этого образовательного учреждения превышает 21 тысячу квадратных метров. В здании есть двухуровневый переход в блок с двумя спортивными, борцовским залом и большим бассейном. Для проведения мероприятий имеется актовый зал на 500 мест - других таких помещений для массовых мероприятий в наукограде просто нет. Лицей полностью готов к встрече учеников.

Помимо прочего, «Проспект» построил большое производственное здание с офисным блоком «Ангиолайн», это резидент биотехнопарка наукограда, а также здание многофункционального центра, где разместились администрация Кольцово, почта, стоматологическая клиника, кофейни и продовольственные магазины.

- Есть выражение «детали создают уют». Приятно осознавать, что наряду с такими масштабными проектами, как «Академгородок 2.0», «СКИФ» и различной хозяйственной деятельностью у Николая Григорьевича Красникова хватает энергии на «детали». Так, силами администрации Кольцово совместно с бизнес-организациями и жителями поселка вдоль Никольского проспекта появилась черемуховая аллея. Деревья высадили к юбилею Кольцово и ГНЦ ВБ «Вектор», - рассказывает Владимир Николаевич Монагаров. - Уже сейчас проводится конкурс на строительство моста, который соединит два микрорайона и сократит путь до поликлиники. Эти проектные работы выполняла наша архитектурно-планировочная мастерская. А скоро в Кольцово появится универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, где дети будут заниматься спортивной гимнастикой. Большое внимание уделяется и проектам «Качественные и безопасные дороги», «Парки малых городов» и многим другим. Это большой труд, и мы очень рады, что над этим работает такая дружная команда. Николай Григорьевич всегда с большим вниманием относится к вопросам, которые возникают в процессе той или иной работы. Без его участия, способности находить решение любого вопроса и силы характера мало что получалось бы.

Фото: ООО Строительная фирма Проспект

Кольцово будущего

«Проспект» с оптимизмом смотрит вперед. Скоро завершится строительство микрорайона IV, уже в конце апреля в эксплуатацию введут девятиэтажный жилой дом. Сейчас «Проспект» активно строит новый микрорайон Никольский, это более 20 домов различной этажности, два детских сада и школа, подземный паркинг. В настоящее время строительные бригады возводят четыре многоэтажных дома, за строительством которых можно наблюдать по веб-камерам на сайте застройщика. Кроме того, фирма занимается разработкой проекта следующего квартала, где планируется строительство большого жилого дома из нескольких секций. Предстоит много работы по озеленению и обустройству территорий в существующих и новых микрорайонах - это совместная работа с собственной управляющей организацией. Впереди участие в различных тендерах на строительство и проектирование зданий.

- Кольцово - это перспективное место, благодарное на вложения. Мэр Николай Красников никогда не отказывается от интересных идей. А у нас, в свою очередь, всегда есть проектные решения. Мы работаем в тандеме и во взаимном уважении, - говорит Владимир Николаевич Монагаров. - От себя и от лица строителей компании «Проспект» сердечно поздравляю Николая Григорьевича с днем рождения. Желаю оставаться таким же активным, энергичным и успешным во всех начинаниях! А мы всегда поддержим!