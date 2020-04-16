«Мать кричала: «Только не урони»: парень спас девочку на пожаре, забравшись по балконам на четвертый этаж

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска, в девятом часу вечера, случился пожар в пятиэтажке. Горела квартира на четвертом этаже. Пламя полыхало в одной из комнат, языки пламени были видны с улицы. Люди из этой квартиры: ребенок, женщина и два мужчины, - стояли на балконе, выходящем из соседней комнаты. В глазах паника, что делать, никто не знает.

Соседи уже вызвали пожарных, помощь должна была подоспеть с минуты на минуту, но вдруг не успеют? Народ внизу нашел какое-то покрывало, растянули его под окнами, мол, ребенка, девочку, если что, кидайте вниз! Опасно, но и медлить нельзя. Ситуацию разрешил молодой человек. На видео, снятом одним из очевидцев, видно, как молодой человек уже спускает ребенка на руках по лестнице вниз, передает людям на балконе этажом ниже. По лестнице спускаются еще люди, внизу стоят пожарные, слышен вой сирен красных машин.

Кто-то из очевидцев рассказывает:

- В окно по балконам залез парень, альпинист какой-то или спортсмен, забрал ребёнка себе в руки. И как раз приехали пожарные. Спустили всех из квартиры.

«КП-Новосибирск» нашла этого героя. Его зовут Константин, ему 23 года, он рассказал, как все это с ним случилось.

- Я на первом этаже живу, сидел в телефоне, услышал, что за окном что-то происходит. Я думал сначала: ерунда какая-то, может, пьянь какая-то собралась. А там люди про пожар шумят, какой-то лоскут ткани растянули, ребенка кидать готовятся. Слышал отчетливо, как мать кричала: «Ребенка сейчас скину», - рассказал КП-Новосибирск Константин. - Я бегом, часы снял, кроссовки надел, шорты, майку, чтобы в случае чего и в огонь можно было прыгнуть. Так выбежал на улицу. А дальше все самой получилось.

Парень тут же полез наверх, цеплялся за выступы на балконах, за петли проушины. Первый этаж не сложно – там решетка, на втором этаже окно открыли, когда парень лез, на третьем - было уже открыто. Вот он – четвертый этаж, ребенок обмотан в покрывало, на груди узел. Константин взял девочку в руки, сказал, чтобы не плакала, ведь помощь уже пришла. Мать кричала: «Только не урони».

- Я покрывало обмотал вокруг руки и придерживал ребенка, и тут как раз пожарная лестница подоспела. Снизу ее приставили, по ней я спустился на третий этаж, мужики на балконе приняли ребенка и увели в квартиру, а я остался на этом этаже, придерживал лестницу, по ней остальные люди спускались, - рассказал Костя.

В общем все в этой истории закончилось хорошо, квартира конечно сгорела, но люди все живы, как рассказали в МЧС, только хозяин квартиры получил незначительные ожоги и от госпитализации отказался.

Костя же славы не ищет, просит не называть его фамилию про себя рассказывает просто, без геройства:

- Не сказать, что я очень спортивный, любительским видом спорта занимаюсь, когда-то взял КМС по жиму штанги лежа. Это все из спортивных достижений. Я просто привык, что если людям помощь нужна, я помогаю. Косте 23 года, он студент-заочник, паралелльно подрабатывает на складе автозапчастей. Иногда спасает людей.

Парень спас девочку на пожаре, забравшись по балконам на четвертый этаж.

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