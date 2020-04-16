2020-04-16T09:58:10+03:00
Общество

АО «РЭС» ведет профилактическую работу в очном и дистанционном режиме

В период вынужденных нерабочих дней и удлиненных школьных каникул в компании вели профилактическую работу в дистанционном режиме с помощью средств массовой информации
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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Ежегодно акционерное общество «Региональные электрические сети» ведет систематическую работу по профилактике электротравматизма среди учащихся. Однако в 2020 году образовательный процесс претерпел существенные изменения в связи с усилением санитарно-противоэпидемических мероприятий для профилактики коронавирусной инфекции.

Третья учебная четверть закончилась значительно раньше привычных сроков - в середине марта, тем не менее за короткий срок специалистам АО «РЭС» удалось охватить профилактической работой около 3 тысяч учащихся. Уроки электробезопасности прошли в 75 учебных заведениях Новосибирской области, одни из последних занятий энергетики провели как раз в преддверии весенних каникул, которые в этом году продлились целых три недели.

Основы безопасного поведения и обращения с электричеством необходимо закладывать в сознание ребят с самых ранних лет, а кто, как не специалисты, ежедневный труд которых связан с передачей и распределением электроэнергии, смогут грамотно рассказать и наглядно показать, как сделать использование электрического тока человеком безопасным и эффективным?

Традиционно на занятиях сотрудники АО «РЭС» предостерегают учащихся от любых контактов с объектами электросетевого хозяйства, наглядно демонстрируют предостерегающие таблички и знаки безопасности, приводят примеры печальных последствий в результате шалостей с электричеством. Занятия сопровождаются показом анимационных видеороликов, обучающих презентаций, раздачей красочных листовок-комиксов, буклетов и плакатов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В период вынужденных нерабочих дней и удлиненных школьных каникул, несмотря на невозможность очного проведения занятий, в компании вели профилактическую работу в дистанционном режиме с помощью средств массовой информации. Обращение к населению, в том числе детской и молодежной аудитории, осуществляется благодаря районным и городским изданиям, в которых продолжается размещение публикаций профилактического характера. Кроме того, не остаются без внимания и электронные каналы коммуникации. В официальных аккаунтах социальных сетей и на сайте АО «РЭС» регулярно публикуются материалы профилактической направленности.

В настоящее время обучение детей ведется образовательными учреждениями удаленно. Поэтому энергетики обращают внимание преподавателей на возможность использования разнообразных профилактических материалов по проблеме детского электротравматизма при проведении занятий в дистанционной форме. Все материалы доступны к скачиванию на официальном сайте компании www.eseti.ru в разделе «Профилактика детского травматизма».

Со своей стороны специалисты АО «РЭС» готовы возобновить и активизировать профилактическую работу с детьми, как только будет разрешено обучение в очной форме. По мере нормализации эпидемиологической обстановки на территории региона энергетики продолжат реализацию комплекса мероприятий по предупреждению детского электротравматизма по всем направлениям.

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