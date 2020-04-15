«Просто умница и красавчик!»: как отреагировал интернет на фото создателя российской вакцины от коронавируса

В новосибирском «Векторе» уже нашли 60 добровольцев, которые согласились, проверить на себе вакцину от коронавируса. Уточняем, это не лекарство, которое принимают после заражения, это препарат, который вводят до того, как вы подхватили вирус. Это тоже самое, что прививки у малышей в родильном доме - их ставят, чтобы не подхватить заразу. Или как с прививкой от клещевого инцефалита - она позволяет нарастить иммунитет от возможной болезни. После того, как испытуемых вакцинируют, у них проверят кровь — посмотрят, выработались ли антитела к коронавирусу. Если все будет хорошо, начнется уже следующий этап испытаний - вакцину начнут вводить здоровым людям в очаге заражения.

Главным разработчиком вакцины называют Ильназа Иматдинова. Он также испытает ее на себе. Об ученом ничего не было известно, но «Комсомолка» узнала - что это не какой-то важный академик, а 30-летний молодой человек, любит юмор и котиков - «обычный парень в толстовке», типичный представитель своего поколения. Наши читатели на заметку об Ильназе оставили около двухсот откликов. Многие желают молодому ученому удачи. Мы публикуем некоторые высказывания.

Ученый испытает вакцину и на себе. Фото: соцсети

Елена:

- Наши сделали вакцину от Эболы. Спасли мир? Да, спасли. Без громких слов и оваций (тогда о самом заболевании и масштабах эпидемии у нас мало кто знал, кроме специалистов). И тогда, и сейчас надежда на наших вирусологов. Только слова благодарности за мужество и труд, который всем нам (обычным людям) не под силу!

Гость:

- Этот парень - просто умница и красавчик! Удачи ему и всего наилучшего!

Читательница:

- Ильназ, береги себя! Ты настоящий. Умница, любишь мир, животных, спасаешь людей. Спасибо «Комсомолке», что рассказала о тебе.

Common Sense:

- Я думаю, что сам Ильназ насчет «вы спасаете человечество» сказал бы: «Вот если спасу, тогда, может быть, и поговорим».

Абасхида:

- Давай, парень (если ты существуешь), спасай человечество! Кому, как не молодым, это делать! Удачи!

Курганец:

- Ну вот же! Так классно читать про нормальных людей! Здорово, что они есть! Пишите больше! Хотя бы небольшие заметки... Чтобы не терять веру в человека.

Анна:

- Самый позитивный материал в рубрике «Коронавирус». Есть, оказывается, в России молодые дарования. И область науки, в которой он трудится, очень интересная. Удачи «простому парню в толстовке» и новых открытий в биоинженерии!

Мы тоже верим, что желания сбудутся! Фото: соцсети

ВОПРОС ДНЯ

Каких героев вам сегодня не хватает? О ком вы хотели бы прочитать в газете?

Галина Мандрикова, кандидат филологических наук, завкафедрой гуманитарного факультета НГТУ:

- Я хотела бы почитать о добрых людях. На фоне эпидемии хочется побольше узнавать о сибиряках, которые помогают просто так, занимаются волонтерством. Ведь добровольцы - это искренний народ, а главное, честный.

Николай Красников, мэр Кольцово:

- Наверное, приходят в голову три типа героя. Это настоящие офицеры - люди, которые любят свою Родину, делают все от сердца. Физики и другие ученые, которые во все времена должны стремиться к поиску истины. И врачи. Например, для меня яркий образец - герой Алексея Баталова - врач Владимир Устименко из фильма «Дорогой мой человек».

Ольга Константинова, учитель начальных классов:

- Нам не хватает историй про героев, про людей, которые спасают животных, могут проявить милосердие. И делают это просто потому, что они такие - отзывчивые, с доброй душой и открытым сердцем.

Татьяна Арчекова, фитнес-тренер:

- В связи со сложившейся ситуацией в мире очень хотелось бы прочитать о тех новосибирцах, которые болеют или уже перенесли коронавирус. Интересно, как у них протекала болезнь и чем лечили...

Оксана Усова, многодетная мама:

- Есть такой рассказ «Тимур и его команда». Хочется прочитать о современных тимуровцах. Как они сейчас, забросив гаджеты, помогают взрослым в этой ситуации самоизоляции.

Юлия Дудина, фотограф:

- Не хватает историй о политических деятелях. Сейчас все пишут о том, что помогают друг другу. Было бы интересно прочитать, как какой-то депутат или кто-то еще занялся волонтерством, к примеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса

Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества (подробнее).

«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса

Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале (подробнее).