2020-04-15T10:47:15+03:00
Общество

Не смотря на расстояние, остаемся вместе

«Балтика» передаст 2200 бутылок воды и кваса находящимся на карантине и закупит для городских волонтеров 2000 медицинских масок и 4000 пар перчаток, чтобы обеспечить безопасную доставку продуктов одиноким пожилым людям в Новосибирске
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2200 бутылок воды и кваса Балтика передала находящимся на карантине в Новосибирске. Фото: Балтика.2200 бутылок воды и кваса Балтика передала находящимся на карантине в Новосибирске. Фото: Балтика.
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«Балтика», часть Carlsberg Group, развернула социальную кампанию «Не смотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии, - в диалоге с партнерами, общественными организациями и государственными органами. В партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных технологий» компания поможет закупить санитарные и дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывают помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А россиянам, прилетающим в страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставят воду и квас «Хлебный край».

В Новосибирске на площадке МКУ «Агентство развития социальной политики» развернут оперативный штаб помощи пожилым и маломобильным новосибирцам. Пенсионеры и маломобильные горожане могут круглосуточно позвонить в Городскую социальную справочную службу по телефону 8 (383) 375-87-87 и обратиться за помощью в покупке продуктов и рецептурных лекарств. Ежедневно в штаб поступает более сотни обращений, и в связи с продлением режима самоизоляции в регионе их число увеличивается.

При штабе действует прошедшая специальное обучение команда волонтеров - молодые новосибирцы 20–40 лет - они и выезжают по поступившим обращениям. В первую очередь они приобретают и доставляют продукты питания и предметы первой необходимости, лекарства по рецептам. Все добровольцы ежедневно проходят медицинский контроль, инструктаж, обеспечены средствами индивидуальной защиты, бейджами с личным фото. Оказанная компанией «Балтика» помощь позволит дополнительно приобрести для волонтеров 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства, что покроет потребность для организации их работы на месяц.

Россиянам, оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставят воду и квас «Хлебный край». Фото: Балтика.

Россиянам, оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставят воду и квас «Хлебный край». Фото: Балтика.

С 1 апреля в Новосибирске развернуты обсерваторы, и все граждане России, возвращающиеся из-за рубежа и из некоторых регионов страны через аэропорт Толмачево, проводят в них на карантине под медицинским наблюдением 14 дней. Для находящихся в обсервации новосибирский завод компании «Балтика» предоставил 2200 бутылок питьевой воды «Живой ручей» и кваса «Хлебный край».

Директор Агентства развития социальной политики мэрии Новосибирска Дмитрий Плоских:

- Всеобщая вынужденная изоляция внесла значительные коррективы в привычную жизнь новосибирцев. И некоторые из них, особенно одинокие люди пожилого возраста, нуждаются в особой поддержке. Многим пенсионерам необходимо, чтобы кто-то смог элементарно сходить для них за лекарствами в аптеку, за продуктами в магазин. Сейчас социальные волонтеры ежедневно оказывают помощь обратившимся, обслуживая около 100 заявок в день. В данной ситуации крайне важно обеспечить безопасность как волонтеров, так и граждан, обратившихся за помощью. Для этого регулярно нужны защитные маски и дезинфицирующие средства. Мы благодарим компании, всех неравнодушных горожан за помощь в обеспечении безопасности добровольцев в это непростое время, за активную жизненную позицию и участие в волонтерском движении!

Помощь «Балтики» - одна из мер по поддержке местных сообществ, которую оказывает Carlsberg по всему миру.

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