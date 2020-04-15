Отменят ли «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года в Новосибирске - важный вопрос, который возник у сибиряков из-за вспышки коронавируса. Организаторы уже приостановили подготовку к проведению шествия, но готовы помочь провести акцию онлайн.

- Сейчас оргкомитет ждет распоряжения Правительства РФ на этот счет. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков допустил перенос Парада Победы 9 мая в Москве, а заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что страна не готовы выйти из режима самоизоляции к майским праздникам. В Новосибирске ситуация с заболеваемостью другая, но мы не сможем выстроить колонну в 200 тысяч участников с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Парад Победы - это прерогатива военных, но наша акция - гражданская, и мы отвечаем за безопасность участников, - рассказала КП-Новосибирск координатор акции «Бессмертный полк» в Новосибирске Анастасия Панфилова.

Сейчас рассматриваются несколько вариантов проведения акции в условиях самоизоляции. На сайте «Бессмертного полка» опубликовано обращение и предложены варианты, как можно почтить память родственников - участников и современников Великой Отечественной войны - из дома.

КАК ПРОВЕСТИ «БЕССМЕРНЫЙ ПОЛК» ОНЛАЙН?

Координаторы «Бессмертного полка» всегда считали, что память о своем солдате - это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью полка можно иными способами.

Пост в соцсетях

Сделайте фото своей семьи с портретом ветерана или запишите рассказ о нем на видео. Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост из соцсетей «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #бессмертныйполкдома

Аватарка ветерана

Разместите аватарку с журавликом на фото профиля в соцсетях. Образцы аватарок для всех соцсетей вскоре будут размещены в группах «Бессмертного полка». А 9 Мая можно заменить свое фото в профиле фотографией ветерана.

Онлайн-трансляция на сайте

Организаторы проведут трансляцию #бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая. В этот день на сайте пресс-центр «Бессмертного полка» будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и в мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

Летопись «Бессмертного полка»

Если вы еще не внесли своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru - сделайте это. На сайте уже около полумиллиона историй, каждый день десятки людей общаются друг с другом на сайте, обращаются в поисковый центр и узнают новые факты о своих близких.

«Бессмертный полк» в кругу семьи

Достаньте портрет родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните солдата, расскажите о нем детям. Запишите видео или проведите онлайн-трансляцию на своих страничках в соцсетях.