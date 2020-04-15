2020-04-15T06:04:11+03:00
Общество

ТЭЦ и теплосети в условиях режима ограничений

В СГК рассказали, повлияла ли пандемия коронавируса на отопительный сезон и ремонтные работы
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
На станциях соблюдаются все меры безопасности. Фото предоставлено СГК.На станциях соблюдаются все меры безопасности. Фото предоставлено СГК.
Изменить размер текста:

Работа и ограничения

ТЭЦ и теплосети Сибирской генерирующей компании - предприятия непрерывного цикла. Сократить объем работ невозможно, иначе город останется без света и тепла. Тем не менее необходимые меры безопасности здесь тоже введены. Так, в компании определили минимальное количество сотрудников для обеспечения стабильной работы. В итоге сегодня на пяти станциях - четырех новосибирских и одной барабинской - ежедневно работают более тысячи человек. Еще столько же переведены на «удаленку».

- Медработники на каждом предприятии следят за состоянием здоровья сотрудников в течение дня. Если температура выше 37 градусов, сотрудника отстраняют от работы и отправляют домой. Там он ожидает визита врача, а мы держим этот вопрос на контроле. За последние три недели было несколько таких случаев, но оказалось, что это были простудные заболевания, ОРВИ, - рассказал журналистам на прошлой неделе Андрей Колмаков, директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании.

Все сотрудники обеспечены масками, перчатками и антисептиками, командировки отменены, совещания - только онлайн.

Поскольку площади у предприятий большие, то и расход дезинфицирующих средств значительно вырос. СГК обеспечена ими в полном объеме, хотя приходится преодолевать дефицит.

Контакты с потребителями теперь исключены - Центр обслуживания населения потребителей все услуги оказывает дистанционно.

Ремонт в срок

Вот-вот будет завершен отопительный сезон, угроз его срыва из-за введенных ограничений нет - запасов топлива для работы в штатном режиме достаточно. На предприятии уже начали подготовку к предстоящей летней ремонтной кампании: подписаны договоры поставок и оборудования, все подрядчики подтвердили свои обязательства. Скоро в мэрии Новосибирска согласуют график гидравлических испытаний сетей.

Началось выполнение ремонтной программы на ТЭЦ - в плане 13 единиц оборудования. В этом году принято решение уделить повышенное внимание надежности котлов на всех ТЭЦ - первоначально запланированный объем замены поверхностей нагрева котлов увеличили на 97 тонн - до 498 тонн.

Также СГК продолжает выполнение инвестиционной программы. В частности, идет работа над проектом новых систем гидрозолоудаления на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. После запуска систем осветленная вода с золоотвалов, где оседают все золошлаки, будет возвращаться обратно на станции. Новые оборотные системы уменьшат забор воды из реки Оби примерно на 10 - 12 миллионов кубических метров в год для каждой ТЭЦ. Также больше не надо будет сбрасывать воду после золоотвалов в протоку Малая Затонская.

В перспективе проведение ремонтных работ во многом будет зависеть от платежной дисциплины потребителей и стабильности работы поставщиков, подрядчиков. В головном офисе холдинга признают, что не исключены экономические риски со стороны контрагентов-поставщиков, но пока ремонтная кампания идет по плану.

- Появились вопросы, связанные с остановкой деятельности наших контрагентов. Чтобы их временное закрытие не угрожало перебоями в снабжении станций, мы вынуждены совершать много дополнительных манипуляций, - поделился на днях со СМИ директор по ресурсному обеспечению СГК Герман Мустафин. - Если есть возможность, ищем замену поставщика, выходим на другие предприятия и договариваемся с ними. Если же продукция не подразумевает замены, когда все построено на импортных комплектующих, разруливаем в ручном режиме. Где-то перехватываем, договариваемся о переносе поставок. В общем, разбираемся точечно, ищем альтернативные варианты.

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack
«Ростелеком» объявляет о старте онлайн-хакатона VirusHack - первого масштабного мероприятия по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям
Автоматизация и безопасность: в АО «РЭС» обновили оборудование лабораторий по испытанию средств защиты
В акционерном обществе «Региональные электрические сети», являющемся системообразующим электросетевым предприятием Новосибирской области, самое пристальное внимание уделяется вопросам охраны труда и безопасности персонала
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
Первый случай заражения коронавирусом в Бердске: что известно о заболевшем
«Пришлось ломать дверь»: в Новосибирске родители на весь день оставили младенца с четырехлетним ребенком
В Новосибирске 70-летний водитель "Жигулей" перевернулся на переезде
Сервисная выручка в новосибирских салонах связи Tele2 увеличилась в три раза
«Залил 65 литров бензина и рванул»: грабителя, прокатившего заправщика на капоте, задержали полицейские
«Выкинул тело на парковку»: зарезанного новосибирца нашли рядом с машинами у многоэтажки
Стала известна судьба сибиряка, пропавшего после угроз уйти из дома
«Два — из Сочи и Москвы, пять — контактировали»: в Новосибирске еще 7 зараженных коронавирусом
«Назначена экспертиза»: в Новосибирске в общежитии СГУВТа нашли мертвого студента
Какие дороги будут ремонтировать в Новосибирске 15 апреля 2020 года
«Сильно слепило солнце»: под Новосибирском водитель сбил детей на велосипеде
В Новосибирске открыли госпиталь на 642 человека для больных коронавирусом
Стало известно, почему река в Новосибирске затопила двор высотки
В мэрии рассказали, могут ли аптеки повышать цены на медицинские маски
«Он бросил его умирать»: пьяного водителя, спрятавшего машину после наезда на пешехода, будут судить
«От водителя пахло спиртным»: «ГАЗель» на переезда столкнулась с отбойником