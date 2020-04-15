ТЭЦ и теплосети в условиях режима ограничений

Работа и ограничения

ТЭЦ и теплосети Сибирской генерирующей компании - предприятия непрерывного цикла. Сократить объем работ невозможно, иначе город останется без света и тепла. Тем не менее необходимые меры безопасности здесь тоже введены. Так, в компании определили минимальное количество сотрудников для обеспечения стабильной работы. В итоге сегодня на пяти станциях - четырех новосибирских и одной барабинской - ежедневно работают более тысячи человек. Еще столько же переведены на «удаленку».

- Медработники на каждом предприятии следят за состоянием здоровья сотрудников в течение дня. Если температура выше 37 градусов, сотрудника отстраняют от работы и отправляют домой. Там он ожидает визита врача, а мы держим этот вопрос на контроле. За последние три недели было несколько таких случаев, но оказалось, что это были простудные заболевания, ОРВИ, - рассказал журналистам на прошлой неделе Андрей Колмаков, директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании.

Все сотрудники обеспечены масками, перчатками и антисептиками, командировки отменены, совещания - только онлайн.

Поскольку площади у предприятий большие, то и расход дезинфицирующих средств значительно вырос. СГК обеспечена ими в полном объеме, хотя приходится преодолевать дефицит.

Контакты с потребителями теперь исключены - Центр обслуживания населения потребителей все услуги оказывает дистанционно.

Ремонт в срок

Вот-вот будет завершен отопительный сезон, угроз его срыва из-за введенных ограничений нет - запасов топлива для работы в штатном режиме достаточно. На предприятии уже начали подготовку к предстоящей летней ремонтной кампании: подписаны договоры поставок и оборудования, все подрядчики подтвердили свои обязательства. Скоро в мэрии Новосибирска согласуют график гидравлических испытаний сетей.

Началось выполнение ремонтной программы на ТЭЦ - в плане 13 единиц оборудования. В этом году принято решение уделить повышенное внимание надежности котлов на всех ТЭЦ - первоначально запланированный объем замены поверхностей нагрева котлов увеличили на 97 тонн - до 498 тонн.

Также СГК продолжает выполнение инвестиционной программы. В частности, идет работа над проектом новых систем гидрозолоудаления на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. После запуска систем осветленная вода с золоотвалов, где оседают все золошлаки, будет возвращаться обратно на станции. Новые оборотные системы уменьшат забор воды из реки Оби примерно на 10 - 12 миллионов кубических метров в год для каждой ТЭЦ. Также больше не надо будет сбрасывать воду после золоотвалов в протоку Малая Затонская.

В перспективе проведение ремонтных работ во многом будет зависеть от платежной дисциплины потребителей и стабильности работы поставщиков, подрядчиков. В головном офисе холдинга признают, что не исключены экономические риски со стороны контрагентов-поставщиков, но пока ремонтная кампания идет по плану.

- Появились вопросы, связанные с остановкой деятельности наших контрагентов. Чтобы их временное закрытие не угрожало перебоями в снабжении станций, мы вынуждены совершать много дополнительных манипуляций, - поделился на днях со СМИ директор по ресурсному обеспечению СГК Герман Мустафин. - Если есть возможность, ищем замену поставщика, выходим на другие предприятия и договариваемся с ними. Если же продукция не подразумевает замены, когда все построено на импортных комплектующих, разруливаем в ручном режиме. Где-то перехватываем, договариваемся о переносе поставок. В общем, разбираемся точечно, ищем альтернативные варианты.