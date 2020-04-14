2020-04-14T11:54:28+03:00
Экономика

Россельхозбанк готов выдавать льготные потребительские кредиты жителям села в Новосибирской области

Россельхозбанк первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче потребительского кредита без обеспечения для жителей села по льготной ставке от 3% годовых
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк».Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк».
Изменить размер текста:

Данный инструмент является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Льготный кредит дает возможность россиянам с постоянной регистрацией на сельских территориях (сельских агломерациях) в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области - до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

Данный кредит - целевой. Жители села могут использовать его, чтобы приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства по договорам подряда также можно направить на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях.

Клиент может гасить кредит дифференцированными или аннуитетными платежами. Также заемщик в праве полностью или частично досрочно погасить кредит без комиссии.

Ранее, 3 марта, Россельхозбанк также первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства на выдачу льготной сельской ипотеки и приступил к реализации этой программы.

- Как и в случае с льготной сельской ипотекой, РСХБ стал первым банком-участником программы по льготному потребительскому кредитованию сельских жителей в рамках КРСТ. Соглашение с Министерством сельского хозяйства было подписано 27 марта. Теперь Банк может обрабатывать заявки от населения в рамках данной программы на повышение благоустройства домовладений на селе. Наша цель - комплексно и системно улучшать условия жизни в сельской местности. И ипотека, и потребительский кредит призваны, в том числе, делать село привлекательным для молодых квалифицированных специалистов, - прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 гг. и направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения.

НАША СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Может загореться в любую секунду»: сибиряк пожаловался на опасное место возле детского сада
«Тушим по 200 раз в сутки»: пожарные просят не жечь сухую траву
«В колонию на 9 лет»: сибиряк получил срок, пытаясь продать наркотики через интернет
Как будет работать метро в Новосибирске с 15 апреля 2020 года
Минздрав прокомментировал заражение фельдшера «скорой» коронавирусом, и почему он ездил на вызов в одноразовом халате
«Взялась за оголенные провода»: под Новосибирском от удара током погибла шестилетняя девочка
Принцесса — в розовом халате: оперный певец повеселил подписчиков песней из «Летучего корабля»
В Новосибирске из огня спасатели вывели 11 жителей высотки
Специи к Пасхе - в подарок от «Комсомолки»!
«Тесты почти не ошибаются»: в Новосибирске о коронавирусе теперь можно узнать за 40 минут
Имена героев: мэр Новосибирска проверил, как на монументе реставрируют фамилии фронтовиков
«Два миллиона за часы»: мошенники обманули новосибирца, разыграв ДТП
«Новых зараженных нет»: в Новосибирске выпишут еще двоих пациентов, больных коронавирусом
«Выходила из дома три раза»: соседи сдали полицейским сибирячку, приехавшую из Таиланда
«Он вспыльчивый, не поверили ему»: новосибирец угрожал уйти из дома и пропал
В Новосибирске поймали мужчину, ограбившего офис микрозаймов, пока сотрудница доставала маску
Кто может отступить от ограничений в еде во время поста?
«Врезался в грузовик»: новосибирский таксист пострадал в аварии
«Жил не по прописке»: новосибирца, прилетевшего из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
«Его занесли в тамбур и накрыли»: под Новосибирском электричка сбила 22-летнего парня
«Жила на даче»: в Новосибирске пропала женщина, уехавшая за продуктами в магазин
«Мы больше других должны понимать его опасность»: мэр Кольцово подтвердил первый случай заражения COVID-19 в наукограде
«Мама не смогла помочь»: у трехлетнего малыша застряли пальцы в детском столике
«Вмяло капот, залило его кровью»: в Новосибирске на припаркованный автомобиль упал мужчина
«Лицо перевязал шарфом»: грабитель ударил в грудь ножом продавца сотовых телефонов и забрал 37 тысяч рублей