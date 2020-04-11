2020-04-11T12:36:44+03:00
Происшествия

«Она призналась ему, что замужем»: художник с Украины расстался с жизнью после неудачного свидания с девушкой из России

В Новосибирске из реки выловили тело 24-летнего Ивана, его полгода искали полицейские и волонтеры - парень исчез после прогулки по набережной
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Парень приехал в Россию на свидание с девушкой. Фото: соцсети.Парень приехал в Россию на свидание с девушкой. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

В новосибирском поселке Рыбачий в реке Оби местные жители наткнулись на утопленника. В вещах сохранилась пластиковая карточка - паспорт гражданина Украины. По нему и определили личность: Иван К. из Чернигова. Полицейские и волонтеры искали его по всему Новосибирску уже полгода. Что же произошло с 24-летним украинцем и зачем он приехал в Россию - в материале КП-Новосибирск.

Парень занимался гравировкой по стеклу, много работ посвящал группе, от которой фанател, - System of a Down. Фото: соцсети.

Парень занимался гравировкой по стеклу, много работ посвящал группе, от которой фанател, - System of a Down. Фото: соцсети.

ПОДРУГА ПО ИГРЕ

Иван приехал в Новосибирск в начале октября. Остановился в одном из хостелов на улице Семьи Шамшиных. Волонтеры, которые искали парня, знали, что в Россию его привела любовь.

- В Новосибирске живет девушка. Он к ней приехал. 3 октября они виделись. И уже вечером 3 октября след парня теряется. На нем черная кофта, футболка, черные джинсы, черные кроссовки с белыми вставками, - описывали КП-Новосибирск поисковики. - При этом его личные вещи остались нетронутыми в хостеле, где он остановился.

Пластиковая карточка, которую нашли в вещах погибшего. Фото: соцсети.

Пластиковая карточка, которую нашли в вещах погибшего. Фото: соцсети.

Полицейские стали искать главную зацепку в этой истории - девушку. Нашли. Оказалось, с Ваней она познакомилась по сетевой игре. Виртуальный флирт перерос в нечто большое: парень собрал вещи и махнул на свидание в Сибирь.

- Состоялась прогулка по набережной, но свидание оказалось неудачным. Девушка призналась, что замужем, а значит, ничего серьезного быть не могло. Парень был расстроен, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Тело Ивана нашли спустя полгода после таинственного свидания. Фото: соцсети.

Тело Ивана нашли спустя полгода после таинственного свидания. Фото: соцсети.

МЕЛОМАН, РОМАНТИК, ХУДОЖНИК

Об Иване знакомые говорят как о парне-романтике. Да и разве помчится в другую страну на свидание с незнакомкой кто-то другой? Ваня был художником, занимался гравировкой по стеклу, фанател от рока и металла. Любимая группа - System of a Down, с ее солистом у Ивана была куча фотографий.

…Сейчас же, спустя полгода, все детали складываются в одну трагичную и глупую картинку.

- Последнее его сообщение девушке было что-то из серии «передай родителям мои вещи, которые я оставил в хостеле». С тех пор телефон Ивана был не доступен, - поделился с КП-Новосибирск источник в силовых структурах, добавив, что, скорее всего, уголовное дело возбуждено не будет. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Огонь подходит близко к селам»: под Новосибирском начались пожары из-за пала травы
«Прокатил заправщика на капоте»: полиция Новосибирска разыскивает водителей, ворующих бензин
«Тело нашли пожарные»: 20-летний парень погиб в загоревшемся общежитии
Умер известный академик Владимир Михайлович Титов
Ищут владельца: в Новосибирске на реке Обь заметили пустую надувную лодку
Водитель на «Тойоте» сбил 72-летнего дедушку в Новосибирске
«Трое — завозные, трое — контактировали, одна — никуда не выезжала»: в Новосибирске установили 7 новых случаев коронавируса
«Уснул за рулем»: В Новосибирске такси и две легковушки врезались в трамвай
Стало известно, что произошло с анализами бердчанки на коронавирус
Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей
Новосибирцы получат «кредитные каникулы» по ипотеке, которая не больше двух миллионов рублей
«Сгорело кафе у озера»: стали известны подробности пожара в Новосибирском зоопарке
Пожар в Новосибирском зоопарке: шесть машин МЧС тушили кафе
Губернатор Андрей Травников: «Прошу воздержаться от посещения храмов на Пасху»
Вернулись за парту: рассказываем, какие новосибирские школы снова открылись
«Антивирусный суд»: новосибирец оштрафован за прогулку в Нарымском сквере
«Во время пандемии выгоняет из дома»: жена Павла Прилучного пожаловалась на побои от мужа
Ситуацию под контроль: как регион борется с коронавирусом?
Удар по COVID-19: в новосибирской столовой появился «антикоронавирусный» салат
«Будем одними из первых»: губернатор и спикер Заксобрания обратились в федеральный центр с просьбой присвоить Новосибирску почетное звание
10 тысяч за нарушение режима: приезжий из Казахстана отправился в другой регион просто по желанию
Работают круглые сутки: первую очередь инфекционного центра в Новосибирске сдадут к 30 апреля
«Против губительного поветрия»: над Новосибирском пролетел вертолет с чудотворной иконой