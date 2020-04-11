«Она призналась ему, что замужем»: художник с Украины расстался с жизнью после неудачного свидания с девушкой из России

В новосибирском поселке Рыбачий в реке Оби местные жители наткнулись на утопленника. В вещах сохранилась пластиковая карточка - паспорт гражданина Украины. По нему и определили личность: Иван К. из Чернигова. Полицейские и волонтеры искали его по всему Новосибирску уже полгода. Что же произошло с 24-летним украинцем и зачем он приехал в Россию - в материале КП-Новосибирск.

Парень занимался гравировкой по стеклу, много работ посвящал группе, от которой фанател, - System of a Down. Фото: соцсети.

ПОДРУГА ПО ИГРЕ

Иван приехал в Новосибирск в начале октября. Остановился в одном из хостелов на улице Семьи Шамшиных. Волонтеры, которые искали парня, знали, что в Россию его привела любовь.

- В Новосибирске живет девушка. Он к ней приехал. 3 октября они виделись. И уже вечером 3 октября след парня теряется. На нем черная кофта, футболка, черные джинсы, черные кроссовки с белыми вставками, - описывали КП-Новосибирск поисковики. - При этом его личные вещи остались нетронутыми в хостеле, где он остановился.

Пластиковая карточка, которую нашли в вещах погибшего. Фото: соцсети.

Полицейские стали искать главную зацепку в этой истории - девушку. Нашли. Оказалось, с Ваней она познакомилась по сетевой игре. Виртуальный флирт перерос в нечто большое: парень собрал вещи и махнул на свидание в Сибирь.

- Состоялась прогулка по набережной, но свидание оказалось неудачным. Девушка призналась, что замужем, а значит, ничего серьезного быть не могло. Парень был расстроен, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Тело Ивана нашли спустя полгода после таинственного свидания. Фото: соцсети.

МЕЛОМАН, РОМАНТИК, ХУДОЖНИК

Об Иване знакомые говорят как о парне-романтике. Да и разве помчится в другую страну на свидание с незнакомкой кто-то другой? Ваня был художником, занимался гравировкой по стеклу, фанател от рока и металла. Любимая группа - System of a Down, с ее солистом у Ивана была куча фотографий.

…Сейчас же, спустя полгода, все детали складываются в одну трагичную и глупую картинку.

- Последнее его сообщение девушке было что-то из серии «передай родителям мои вещи, которые я оставил в хостеле». С тех пор телефон Ивана был не доступен, - поделился с КП-Новосибирск источник в силовых структурах, добавив, что, скорее всего, уголовное дело возбуждено не будет. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела на Украину.