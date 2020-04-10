«Я не ожидал такой доброты, полная кабина еды!»: голодающий дальнобойщик, которому в соцсетях собрали 32 тысячи, благодарит спасителей

Водитель Максат — новосибирский дальнобойщик, который вот уже семь лет крутит баранку. Колесит по всей стране: в этот раз на своем грузовике отправился в Магадан — должен был доставить оборудование на золоторудный комбинат. Но все пошло не по плану: парень попал в беду... и понял, что мир не без добрых людей.

«КИНУЛИ МЕНЯ»

— Я приехал вовремя, при мне представитель комбината перевел деньги оператору. Мне оператор должен был на следующий день по договору отправить на карту 316 тысяч, — рассказал КП-Новосибирск 49-летний Максат.

Водитель дожидаться перевода не стал, отправился в обратную дорогу в Новосибирск, к жене и детям. Заволновался, когда спустя сутки обещанной оплаты не поступило, стал звонить оператору.

— Он был недоступен: я тысячу раз номер набирал, кинули меня. И до сих пор трубку не берут: только перед разговором с вами снова пытался дозвониться, — объясняет Максат.

Максату стыдно было подходить к людяи и просить еды. Единственное, что он сделал, - повесил табличку на стекло. Фото: vk.com/anonim__o3

Мужику без копейки денег удалось добраться до Бурятии: по пути продал пару запчастей, чтобы купить хоть немного солярки. Но у придорожного кафе под Улан-Удэ деньги и топливо закончилось. Фура стала там на прикол.

— Жене я говорить ничего стал: не хотел, чтобы она волновалась, — признается водитель.

На стоянке Максат провел 8 дней: небольшие запасы еды, которые у него были, закончились, но он все надеялся, что деньги придут.

— Подходить к людям и просить стыдно было, поэтому голодал, — говорит мужчина. Единственное, что он сделал, - повесил табличку на стекло своей машины: «Коллеги! Помогите, чем можете».

«ОДНА ЖЕНЩИНА ПРИНЕСЛА В ТЕРМОСЕ КОТЛЕТУ С КАРТОШКОЙ!»

Первым на помощь пришел незнакомый водитель, который остановился у фуры Максата:

— Он спросил у меня, что случилось, чем помочь. Я даже не знал, что он грузовик мой сфотографировал втихомолку и в соцсети выложил, — говорит Максат.

А на следующий день у фуры Максата собралось больше 50 человек.

—Я не ожидал такой доброты, одна женщина привезла мне в термосе картошку, котлету и чай — все горячее! Я все спрашивал ее телефон, хотел потом поблагодарить, но она отмахнулась, мол,ничего не надо, — описывает Максат.

На этом помощь не закончились: дальнобойщика один из водителей забрал в соседнее село.

— Сопровождал меня туда наряд полиции: они тоже приехали на помощь. Меня в селе накормили, баню затопили, на ночь оставили, а потом еще и с запчастями помогли! Спасибо огромное Максиму, хозяину дома, и его родным, — благодарит водитель.

Водитель обещает не забыть спасителей. Фото: предоставлено Максимом Терентьевым.

«СОБРАЛИ 32 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ»

Помогли дальнобойщику и деньгами. В соцсетях разместили номер его карты, на ее до сих пор падают переводы со всей страны.

— Я даже подумать не мог! Сейчас у меня полная кабина еды! Мне уже пришло 24 тысячи, еще около 8 тысяч дали наличкой, — перечисляет Максат. — Еще раз спасибо Бурятии!

Максат сейчас находится под Красноярском, он нашел уже новую работу, собирается в другой рейс. А еще обещает, что своих спасителей не забудет:

— Всех людей из Бурятии я обязательно отблагодарю: как именно — скоро придумаю. Данные людей, которые сделали мне переводы, у меня в телефоне есть — оповещения приходили. Никого не забуду! — обещает Максат.

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