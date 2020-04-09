«Я ее не знаю, но мы уже родные»: новосибирец спас жизнь генетической «сестре»

О ежедневных героических поступках пожарных, врачей и военных мы слушать уже привыкли. Но среди смельчаков есть люди, которые спасают жизни другим иными способами и делают это тихо, практически незаметно. Это доноры. Новосибирец Дмитрий Трефилов - один из них. Совсем недавно он совершил свой личный подвиг, отдав костный мозг незнакомке.

Дмитрий после процедуры чувствует себя настоящим героем. Фото: Дмитрий ТРЕФИЛОВ.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ДРУЖБЫ

На решение стать добровольцем Диму подтолкнула дружба. Все началось 10 лет назад. В 2010 году он работал в детском лагере для одаренных детей «Сказка» в Калининском районе. Тогда Диме было 14 лет.

- Я был вожатым, следил за ребятами помладше. Мы все сдружились, стали одной командой. Была там одна девочка - на смене мы узнали, что она серьезно болеет. Переживали очень сильно. Тогда мы все были школьниками и помогали как могли: распространяли информацию о способах помощи, по-дружески поддерживали ее. Тогда все закончилось хорошо. Света выздоровела, вышла замуж, сейчас воспитывает сына, - с улыбкой вспоминает Дмитрий.

С той поры парень дал себе слово, что будет помогать больным. Он стал все чаще сталкиваться с людьми с разным типом рака и с волонтерами, которые искали помощи для других. Так Дмитрий обзавелся единомышленниками. Они старались дать ход информации во всех социальных сетях. В 2015 году Дима участвовал в международном форуме «Доброволец России», где проходила акция по вступлению в базу доноров костного мозга. На этом мероприятии Дмитрий сделал свой первый шаг к донорству. Родители и друзья поддержали.

Процедура длилась пять часов. Фото: Дмитрий ТРЕФИЛОВ.

ПОПЫТКА № 3

- Для вступления много усилий не требовалось. От потенциального донора нужно желание, крепкое здоровье и возраст от 18 до 55 лет. Я заполнил анкету, у меня взяли 9 миллилитров крови из вены для проведения анализа. Затем внесли данные в национальную базу. Процесс занял минут 10, но в тот день я оказался первым среди остальных участников, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Генетический «близнец» Димы нашел его только с третьей попытки. В 2017 году совпадение с реципиентом было 10 к 10, но в том году врачи не активировали сибиряка в качестве донора. В 2018 году совпадение тоже было, но не 100%. Рисковать в таких моментах нельзя. А в декабре 2019 года произошло настоящее чудо - перед Новым годом клеточные близнецы наконец нашли друг друга. К слову, вероятность найти донора и реципиента в мировой практике 1:10000. Человеку могут подойти клетки не более двух доноров.

Уже в феврале Дима Трефилов отправился на медицинское обследование в Санкт-Петербург, ведь время не ждет - нужно торопиться, чтобы успеть спасти человеку жизнь.

Первое обследование. Сдача анализов на все инфекции. Общение со специалистами. Второе обследование. Подготовка к процедуре. На все про все месяц. Легкое волнение. Пора.

Дмитрию в руку установили венозный катетер. Вкололи анестезию. Следующий этап - неподвижно лежать в течение 5 часов.

- Самым сложным оказалось лежать так долго. Из одной руки моя кровь заливалась в центрифугу. В ней аппарат отделял кровь от клеток. А в другую руку кровь уже вливалась, - описал процесс корреспонденту КП-Новосибирск Дима. - Переживал. Для каждого реципиента высчитывается количество клеток, которые нужно забрать от донора. Очень хотелось все сделать с первого раза, чтобы пациент получил эти клетки.

Организм сибиряка выдал более 13 миллионов клеток. Для пациента использовали 7 миллионов, а остальные оставили в запасе. Сам Дмитрий никогда не видел, кому спасает жизнь. Ведь это медицинская тайна - не положено знать. Известно, что новосибирец помог женщине. Генетические «близнецы» смогут увидеться друг с другом только через два года. Таков закон.

- Я ее не знаю, но мы уже родные. Буду рад с ней увидеться, - признается Дима.