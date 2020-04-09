«Он просто гладил ее по голове!»: парня с ДЦП обвинили в домогательствах к девочкам-двойняшкам

В Новосибирске под суд попал парень с ДЦП. Его отправили на принудительное лечение за домогательства к детям. Мама инвалида считает, что сын не виновен. В истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

24-летний Максим* живет в многоэтажке в Октябрьском районе вместе с мамой больше 10 лет. С детства имеет диагноз «ДЦП», отсюда и сопутствующие последствия: слабоумие, высокий рост, плохо говорит и ходит.

- У него есть девушка, он расценивает ее как друга - гуляют вместе, кино смотрят. То есть у него в этом плане все нормально. На реабилитации сын уже сам ездит, он ответственный человек, самостоятельный, - рассказала КП-Новосибирск мама парня Тамара.

Во дворе жилого дома многие видели Максима, знали его как тихоню. И не могли представить, что парень станет сексуально домогаться маленьких девочек. Но, по версии следствия, педофил в Максиме проснулся летом 2019 года. Тогда парень зажал во дворе восьмилетнюю соседскую девочку Машу - гладил ее по ягодицам.

- Девочка утверждала, что Максим просил ее никому не рассказывать о случившемся, - говорит женщина. - Второй якобы подобный случай произошел в августе прошлого года. Маша и ее сестра-двойняшка Аня играли в прятки, а он подошел к Ане и так же начал ее трогать и гладить. То же самое он якобы сделал и с подружкой двойняшек - девятилетней Ариной...

Арина рассказала следователю, как Максим зажал ей рот рукой и стал гладить по волосам и плечам. Арина еле вырвалась, убежала от парня в слезах. Девочки прибежали к родителям и стали наперебой рассказывать жуткую историю.

Мама Максима считает, что сын действительно мог напугать девочек, но без всякого сексуального подтекста.

- Максим говорит, что не трогал девочек. Он просто хотел погладить одну из них по голове и волосам, не больше. Это его способ проявления доброты. У него не было преступного умысла, - считает мама парня.

Ознакомившись с материалами дела, Тамара нашла там, как считает, нестыковки.

- Например, один раз Маша говорит, что Максим ее позвал и хотел поругать за то, что она клумбу потоптала. Потом меняет свои слова и утверждает, что Максим ходил возле подъезда и наткнулся на нее, - перечисляет женщина. - В деле еще много нюансов, которые мне кажутся плодом воображения девочек.

Но суд посчитал иначе. Выслушав подружек, вынес приговор: Максим виновен. Парня отправили на принудительное лечение. Его мама собирается обжаловать это решение.

- Он просто добрый парень, а его педофилом выставляют, - переживает мама.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

«Он ее не просто гладил!»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с мамой Маши и Ани. Она рассказала свою версию произошедшего:

- Девочки играли в прятки и разбежались. Максим подловил одну мою дочку и начал трогать - водил ей, простите, между ног, по плечам, волосам… Он ее не просто гладил! Встал на колено и стал к себе прижимать. Дочь не поняла ничего и убежала от парня. А другой девочке он вообще рот закрыл, чтобы не кричала.

По словам Ларисы, девочки все рассказали родителям. Обе плакали. Были напуганы.

- Дочка рассказывала все в соплях и слезах. Я начала паниковать, звать вторую дочь домой, а мне Маша говорит: «Он ее и в начале лета трогал и просил не говорить ничего». Я была вообще не в курсе случившегося, - признается женщина. - Я просто хочу оградить своих детей от подобных людей.

* Имена героев изменены по этическим соображениям.