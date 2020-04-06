2020-04-06T19:03:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантиновидение: новосибирцы поют песни и лепят памятники медицинской маске

Как народ творчески переживает самоизоляцию - в материале КП-Новосибирск
Никита МАНЬКО
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Блогеры веселят народ во время самоизоляции, а новосибирские художники видят в масках символ эпохи. Фото: кадр из видео Сергея Орешкина на TikTok/предоставлено Маяной НАСЫБУЛЛОВОЙ.Блогеры веселят народ во время самоизоляции, а новосибирские художники видят в масках символ эпохи. Фото: кадр из видео Сергея Орешкина на TikTok/предоставлено Маяной НАСЫБУЛЛОВОЙ.
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Новосибирцы - представители рабочих профессий вышли на работу после самоизоляции, но многие творческие люди остаются дома. И им, похоже, не скучно. Как народ ищет вдохновение в четырех стенах и веселит интернет - в материале КП-Новосибирск.

Вячеслав работает в МЧС уже 27 лет, а играет на гитаре еще дольше. Фото: предоставлено Вячеславом КУРКОВЫМ.

Вячеслав работает в МЧС уже 27 лет, а играет на гитаре еще дольше. Фото: предоставлено Вячеславом КУРКОВЫМ.

НЕМНОГО ПОЗИТИВА ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Новосибирский пожарный Вячеслав Курков спел песню про самоизоляцию - решил повеселить друзей и родственников. Для видео выбрал пародию на рок-хит «Демобилизация», убрав куплеты 18+. Музыкант говорит, что хотел «потушить пожар» из тревоги вокруг самоизоляции и научить людей с юмором принимать предложенные меры безопасности - оставаться дома.

Новосибирский пожарный спел про самоизоляцию.Вячеслав Курков спел кавер на песню "Сектор Газа"- "Демобилизация"

- Меня впечатлили ролики-переделки хита «Демобилизация», и я решил повторить вслед за музыкантами. Записал видео, разослал друзьям - для позитивного настроения в период карантина. Играю на гитаре и занимаюсь вокалом с 14 лет, есть и собственные версии хитов, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Курков.

Вячеслав работает пожарным в МЧС уже 27 лет, не раз серьезный и ответственный семьянин выносил людей из огня, однажды даже спас жизнь сердечнику в самолете.

ИСКУССТВО МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Новосибирцы начали сами шить маски в условиях дефицита медицинских изделий. А местная художница Маяна Насыбуллова готова пойти дальше и увековечить медицинскую маску в гипсе. Находясь на самоизоляции, она сделала слепок с лица подруги - получилась скульптура.

Та самая маска. Фото: предоставлено Маяной НАСЫБУЛЛОВОЙ.

Та самая маска. Фото: предоставлено Маяной НАСЫБУЛЛОВОЙ.

- Формовка лиц и предметов в гипсе - регулярная практика для меня. Я почти всегда работаю дома, так что карантин проходит почти незаметно, с поправкой на самоизоляцию. Сейчас заканчиваю вышивку для берлинской выставки, пишу картину, готовлю инсталляцию в виде башни из голов вождя народов, - сообщила КП-Новосибирск Маяна Насыбуллова.

А вот коллега Маяны по цеху - художница Кристина Макарова медицинскую маску с помощью красок превращает в предмет искусства. На них девушка рисует все, от животных до эмблем. Однако автор не советует носить такие маски для защиты от вируса - только для борьбы со скукой.

Такие маски создадут настроение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Такие маски создадут настроение.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я вижу, что люди много тревожатся и паникуют из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому решила внести красок в этот поток негатива и переживаний. Рисунки выполнены гуашью и акрилом, это не полезно для здоровья. Так что носить такую маску не советую, только для фото - чтобы поднять настроение друзьям в Сети, - поделилась с КП-Новосибирск Кристина Макарова.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КВАРТИРЕ

Учитель географии Максим Вышегородский отправился в вынужденный отпуск на самоизоляцию, что не мешает ему мечтать о поездках по России. Каждый день Максим выкладывает фото из своей квартиры, переодеваясь в рыбака, спортсмена, фермера…

Учитель географии объездил всю Россию, не выходя из квартиры. Фото: предоставлено Максимом ВЫШЕГОРОДЦЕВЫМ.

Учитель географии объездил всю Россию, не выходя из квартиры. Фото: предоставлено Максимом ВЫШЕГОРОДЦЕВЫМ.

Снимки сопровождаются подробными описаниями - в один день он якобы рыбачит в Астрахани, на следующий - уже занимается олимпийскими видами спорта в Сочи, потом - ужинает в дорогом ресторане в Новосибирске. Все это происходит в условиях самоизоляции - педагог не покидает даже комнату.

- Очень многие мои знакомые были расстроены из-за введения режима самоизоляции. Поэтому решил устроить виртуальное путешествие по городам России. Стал выкладывать небольшой фотоотчет, где я занимаюсь каким-то обыденным делом в пределах своей квартиры, - объяснил КП-Новосибирск Максим Вышегородский.

ЛУКОВАЯ ДИСТАНЦИЯ

Топовый блогер Сергей Орешкин, которого прозвали «главным бомжом российского ТикТока», убеждает подписчиков, что в карантин можно работать, если ты следишь за чистотой. Несмотря на 100 тысяч подписчиков, блогер вышел убирать улицы к ТЦ в Юго-Западном жилмассиве в защитном костюме. Подписчикам рекомендует каждый день перед выходом на улицу съедать по три зубчика чеснока и половину луковицы, а запивать все горячим чаем. Это не только помогает укрепить иммунитет, но и сохраняет рекомендованную дистанцию 1,5 метра.

- Я считаю, что и в карантин можно работать, даже нужно двигаться, а не сидеть дома, ведь движение - это жизнь. Для профилактики нужно каждый день есть лук, чеснок и пить горячий чай, так как любые вирусы погибают при температуре выше 40. Нужно чаще мыть руки и мыться, вот и все, - уверяет Сергей Орешкин.

Звезда «ТикТока» рассуждает о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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