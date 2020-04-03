Распоряжение №87 Совета депутатов города Новосибирска
1. Созвать сорок третью сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 20 мая 2020 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный пр., 34).
2. Признать утратившим силу распоряжение председателя Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2020 № 85-р «О созыве сорок третьей сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва и признании утратившим силу распоряжения председателя Совета депутатов города Новосибирска от 16.03.2020 № 72-р».
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев
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