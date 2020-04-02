2020-04-02T10:15:26+03:00
Общество

Оперативный персонал АО «РЭС» продолжает круглосуточное дежурство

АО «РЭС» является системообразующим электросетевым предприятием, обеспечивающим непрерывное электроснабжение потребителей Новосибирской области
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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Поэтому компания не прекращает работу даже на период нерабочих дней и в условиях строгих норм социального дистанцирования, утвержденных губернатором в постановлении об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории региона.

В каждом филиале АО «РЭС» на круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры, бригады электромонтеров, ответственные технические специалисты и руководители. Общая численность дежурного персонала составляет более 100 человек, порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Если произойдет аварийная ситуация - энергетики готовы незамедлительно принять меры по ее устранению в кратчайшие сроки.

При этом в АО «РЭС» принимаются все необходимые меры и тщательно соблюдаются все рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В компании организован оперативный штаб, курирующий выполнение профилактических мероприятий и осуществляющий мониторинг развития ситуации.

В условиях осложнения эпидемиологической обстановки ведется температурный контроль сотрудников, обеспечено наличие антисептических средств, выполняется ежедневная уборка служебных помещений с применением дезинфицирующих средств, а центры и пункты обслуживания клиентов не осуществляют прием посетителей и документов.

Ежедневный труд сотрудников АО «РЭС», в том числе в условиях ограничения доступа, позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение не только бытовых потребителей, но и ключевых инфраструктурных и социально значимых объектов. Среди них прочие предприятия жизнеобеспечения (газо-, водо- и теплоснабжения), медицинские учреждения, объекты органов правопорядка, объекты органов государственной власти различных уровней, call-центры по приему обращений жителей региона, транспортно-логистические центры и т.д. Их работа, в значительной степени зависящая от постоянного электроснабжения, имеет для населения особое значение в условиях установления строгих норм социального дистанцирования.

Со своей стороны энергетики, не прекращая работать на благо жителей Новосибирской области, призывают всех строго соблюдать самоизоляцию, не покидать места проживания (пребывания) за исключением крайней необходимости для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

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