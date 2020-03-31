Узники терминала: 95 мигрантов из Узбекистана застряли в Толмачево из-за коронавируса

В Новосибирске в международном терминале Толмачево застряли 95 граждан Узбекистана. Они находились на заработках в России, а когда решили вернуться домой, это оказалось невозможно. Иностранцы буквально опоздали на самолет. Их более шустрые земляки успели отправиться 21 марта на родину последним чартерным рейсом. Корреспондент КП-Новосибирск пообщался с «заложниками» и узнал, какие перспективы светят жителям аэропорта.

Бахридин Хайдиров приехал из города Хилок в Читинской области. Он работал шеф-поваром в ресторане. А из Новосибирска должен был улететь в Бишкек.

- Ресторан закрыли на карантин на три месяца, поэтому я решил съездить домой через Новосибирск. Билеты покупал сам, и тогда не было никакой новости о том, что авиалинии прикроют. В аэропорту я был уже 22 марта рано утром, билеты были забронированы, только я опоздал, - рассказал КП-Новосибирск мужчина.

Последний самолет в Киргизию вылетел из Новосибирска 21 марта - на борту были те граждане Узбекистана, которые «жили» в Толмачево с 18 марта. Уже тогда воздушное сообщение закрывалось, рейсы отменяли. Но Бахридин почему-то не думал, что это может коснуться и его самолета.

Теперь самолетов до Бишкека не видать до 30 апреля. И те, чей рейс отменили, решили ночевать прямо в аэропорту.

- Еду и воду нам привозят в аэропорт земляки, которые работают в Новосибирске, например, в такси или на базаре. Спать приходится сидя или сдвигаем кресла, чтобы немного вытянуть ноги, - говорит Бахридин.

Консул Узбекистана приезжал в аэропорт, только ничего конкретного сказать не смог:

- Работа ведется, ждите.

- Сколько нам здесь еще ждать, никому неизвестно. Консул никаких обещаний не дает, правительство наше тоже молчит. Куда идти и обращаться, мы не знаем, - разводит руками мужчина.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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В «Толмачево» уже четверо суток ждут самолета на Бишкек иностранцы, но все рейсы туда отменены по решению Кыргызстана (подробнее).