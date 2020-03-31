«Социология пандемии коронавируса изучена очень слабо»

- Многих интересует вопрос: почему в Новосибирском государственном техническом университете появился факультет гуманитарного образования?

- Это результат отношения к гуманитарным наукам выдающегося ректора НГТУ профессора Георгия Лыщинского. 30 лет назад факультет был создан именно по его инициативе его преемником. Сейчас на факультете учатся более 1000 студентов, работают 10 кафедр, большинство из них - выпускающие. Факультет привлекает молодых людей, которым интересны гуманитарные науки и которые собираются заниматься лингвистикой, филологией, журналистикой, психологией, международными отношениями. Привлекательность факультета продолжает расти. Привязка гуманитарного факультета к техническому вузу давно перестала казаться странной. Стоит отметить, что большинство из тех, кто поступает на ФГО, действительно любят гуманитарные науки.

- Как давно вы заведуете кафедрой социологии и массовых коммуникаций?

- Преподаю на факультете гуманитарного образования с 1999-го, а заведую кафедрой - меньше года. Кафедра социологии открылась более 20 лет назад, чуть позже была создана кафедра массовых коммуникаций. Затем две кафедры были объединены. Теперь мы работаем вместе. На первых двух курсах студенты получают теоретические знания по социологии, рекламе, а также по связям с общественностью. На третьем-четвертом курсе начинается профильная подготовка - студентов учат методам, технологиям, различным приемам работы. Преимущество нашей подготовки в междисциплинарности. Мы готовим не чистых социологов-теоретиков или рекламщиков-пиарщиков, а людей, которые умеют заниматься и изучением, допустим, рекламы, и ее производством, и организацией связей с общественностью, и изучением рынков. Например, изучают общественное мнение и то, как оно может регулироваться.

- Каким образом строится ваш учебный процесс в настоящее время? Из-за пандемии коронавирусной инфекции аудитории закрыты?

- Мы читаем лекции дистанционно. Преподаватели работают со студентами по электронной почте, в социальных сетях, на площадке DiSpace. Здесь очень важна обратная связь со студентами. Можно сказать, переход на удаленное обучение состоялся. Какие формы лучше или хуже работают? Скажу, что они еще не выбраны окончательно. Время покажет. У такого обучения есть будущее, но возникает вопрос: как быть с подготовкой технической специальности, например инженерной, где необходимо проводить лабораторные исследования? Даже работа социолога предполагает проведение опросов на улицах. При онлайн-обучении сделать это сложно.

- Заглавная тема этого года - COVID-19. Какое значение имеют человеческие контакты в эпоху коронавируса?

- Социология эпидемий изучена очень слабо, в России таких специалистов практически нет. Последняя крупнейшая эпидемия была 100 лет назад, тогда умер социолог Макс Вебер. Испанка унесла десятки миллионов жизней. Особенность нынешней ситуации заключается в том, что звучат призывы не ездить на работу, не посещать торговые центры, добровольно ограничивать свои контакты. Однако проблема в том, что, если человек ограничивает контакты, он лишается эмоциональной подпитки, это делает его слабее. Может ли общение в социальных сетях это восполнить? Мне кажется, нет. Многие люди еще мыслят слишком традиционно и привыкли к живому общению, лицом к лицу. Поэтому для большинства переживать вынужденную самоизоляцию очень сложно, и люди, несмотря на рекомендации, стремятся на улицу. Школьники и студенты не сидят дома. Пенсионеры, несмотря на запрет московских властей, продолжают путешествовать по городу. Быстро изменить отношение к болезни очень сложно. Пережив девяностые, люди научились адаптироваться к трудностям и относятся к ним менее серьезно. Я могу дать совет, чем заняться дома. Почитайте книгу, например. Сейчас время для творческого развития - можно поискать онлайн-курсы или заняться домашним ремонтом.

- Получается, что не прошедшая закалку девяностыми молодежь ринулась скупать гречку в магазинах страны?

- Да, меня немножко удивило, что молодежь скупала сахар мешками. Я это связываю с тем, что студенты много читают и слушают. Наши учащиеся очень серьезно отнеслись к карантину: сидят дома, стараются не выходить на улицу. Я не думаю, что молодому поколению по наследству перешла боязнь пустых полок в магазинах. Повышенный ажиотаж связываю с тем, что студенты пытались закупить продукты впрок и действительно провести максимальное количество времени дома. Это поведение не испуганного человека, а рационального. В завершение я хотел бы сказать, что не нужно бояться жить, не нужно бояться никаких вирусов. Однако это не означает, что не следует предохраняться. Учитесь выбирать места, которые вы хотите посетить. Главное - не бойтесь изменений.