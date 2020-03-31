Выполнена первая часть дорожной карты по реализации пилотного проекта «Цифровой РЭС» на объектах АО «РЭС»

Напомним, что в сентябре 2019 года на международном форуме «ТЕХНОПРОМ-2019» между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, АО «РЭС» и ассоциацией «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика» было заключено соглашение, предусматривающее совместную работу в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

После подписания соглашения была разработана дорожная карта по реализации мероприятий, в первую очередь предполагающая определение перечня объектов электросетевого хозяйства АО «РЭС» для внедрения цифровых технологий управления электрическими сетями различного класса напряжения. Для реализации пилотного проекта был выбран участок сети между двумя центрами питания предприятия - подстанциями «Животновод» и «Юрьевская». После этого специалисты АО «РЭС» приступили к формированию технических требований и условий для разработки и проектирования программно-технических комплексов, а также был проведен цикл совещаний рабочей группы для обсуждения всех нюансов реализации пилотного проекта.

В данный момент завершена подготовка технических заданий на установку реклоузеров и интеллектуальных разъединителей, которые позволят без участия оперативного персонала автоматически находить и выделять поврежденный участок сети, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. В дальнейшем планируется их интеграция в интеллектуальные системы учета электроэнергии.

Кроме того, параллельно идет активная разработка системы автоматического восстановления сети (САВС) - высокоэффективного средства определения и самовосстановления аварийных участков сетей. САВС входит в состав комплексной системы Smart Grid («умные сети») и предназначена для автоматизации диспетчерского управления распределительными сетями в нормальном и аварийном режимах. Система определяет поврежденный участок схемы, изолирует его и восстанавливает электроснабжение потребителей в течение одной минуты.

В ходе последнего совещания участники обсудили предложения по техническим решениям со стороны разработчиков кластера, а также обменялись информацией по вопросам стандартизации и сертификации оборудования и программного обеспечения для реализации пилотного проекта.

Следующим этапом дорожной карты предусмотрено непосредственное выполнение мероприятий на основе разработанных технических решений, которое будет осуществляться практически до конца 2020 года.

В АО «РЭС» придерживаются системного подхода в части повышения наблюдаемости электросетевых объектов и их управляемости, ведется серьезная работа по подготовке и переходу на оснащение объектов электросетевого хозяйства цифровым оборудованием. Реализация пилотного проекта «Цифровой РЭС» с внедрением автоматизированных систем - одно из ключевых направлений данной работы. В целом все выполняемые мероприятия позволят в ближайшем будущем улучшить показатели надежности электроснабжения в зоне ответственности предприятия.