2020-03-30T22:43:34+03:00
Общество

Парень с ДЦП влюбился в учительницу и стал писать ироничные стихи для рэп-баттлов

Вадима воспитали отец и дедушка, они помогли ему стать обычным подростком без комплексов
Анна ПАШАГИНА
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Вадим не сидит дома и ведет активный образ жизни. Фото: личный архив.Вадим не сидит дома и ведет активный образ жизни. Фото: личный архив.
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Вадиму Аксенову 20 лет. Он, подобно многим его сверстникам, обожает рэп-баттлы и даже участвует в них. Как истинный романтик, мечтает встретить свою вторую половинку и целоваться с ней на закате. Вадим уверен, что у него все получится, несмотря на инвалидность. У парня ДЦП, передвигается он с помощью инвалидной коляски, говорит плохо, но словом при этом владеет отлично!

Любимые фильмы сибиряка - «Брат» и «Брат-2». Фото: личный архив.

Любимые фильмы сибиряка - «Брат» и «Брат-2». Фото: личный архив.

«Я РИСОВАЛ КРИВЫЕ ОТКРЫТКИ»

Диагноз ДЦП Вадиму поставили еще при рождении. Воспитанием парня занимался дружный мужской коллектив - папа и дедушка.

- Отцу Вадима пришлось уйти с работы. Мы с ним по очереди ездили с Вадимом на реабилитацию. Постоянные ЛФК, массажи, логопед, чтобы речь развивать. Жили в частном доме и специально для внука сделали площадку, чтобы он ходить учился, - рассказал КП-Новосибирск дедушка парня - Евгений Никитич.

Свои первые стихи Вадим начал писать еще в детстве. Только сразу же забросил это дело: получалось нескладно, да и рифма не шла. Вернуться к поэзии парень решил в старших классах, когда ему было 16 лет. Всему виной - первая любовь. Кстати, это была учительница, но никакого «криминала» не было, субординация соблюдена.

- Через какое-то время любовь победила во мне здравый смысл, я стал рисовать для нее кривые открытки на различные праздники, а однажды у меня и вовсе вышел ее портрет. Она знала, что я влюблен в нее, - вспоминает Вадим свои школьные годы. - Но мы общались как учитель и ученик, ничего больше.

Педагог узнала о влюбленности ученика случайно - одноклассники Вадима проболтались. Она держала нейтралитет, как и положено учителю. Но эта история с ноткой драмы пробудила в Вадике творческую личность. Сейчас стихи и рассказы парень набирает на телефоне одним пальцем. Писать ручкой не может - не достаточно развита координация.

Парню удалось выпустить собственную книгу.

Парню удалось выпустить собственную книгу.

«ШУЧУ НА ТЕМУ ДЕВСТВЕННОСТИ, ЗАТО НЕ БОТАН»

Спустя несколько лет дедушка Евгений Никитич решил подтолкнуть внука к изданию собственной книги. На тот момент в столе у Вадима скопилось множество произведений, которые он размещал только на своей странице в социальных сетях.

- Да, мы с дедушкой вместе решили издать книгу. Она называется «Начало пути». В ней около 40 моих текстов, - делится Вадим.

Спустя время парень решил попробовать себя в другом направлении творчества - рэп-баттлах.

- Лет с 17 я смотрю «Версус». Тогда это была топовая площадка. Пришло вдохновение, в 19 лет решил сам попробовать. Нашел друга, который тоже любит это движение. У него был опыт в баттлах, он помог с организацией, читала панчи моя подруга, - объясняет парень.

Парень с ДЦП трогательно читает рэп.

С организацией баттла помогла молодежная организация, занимающаяся проектами для особенных подростков. К своему первому выступлению Вадим готовился несколько месяцев. В тексте он не стесняется того, что у него ДЦП. Легко шутит на эту тему, называя себя «отсталым неадекватом» или же «старым дэцэпэшником, который выжил из ума».

- Я волновался перед своим первым выступлением, но получил колоссальное удовольствие от происходящего. На баттле смог наконец-то показать свое пацанское нутро. Я не хочу, чтобы меня видели обычным ботаном, писателем. Пусть все знают, что я могу еще и поприкалываться на тему девчонок, девственности и многого другого, что актуально для молодежи, - говорит Вадим.

Парень мечтает найти свою вторую половинку. Еще один важный план - открыть в будущем свой бар.

Парень с ДЦП влюбился в учительницу и стал писать ироничные стихи для рэп-баттлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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