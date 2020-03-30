Имеем право: каждый сибиряк может стать общественным наблюдателем на референдуме по правкам в Конституцию РФ

27 марта в Общественной палате Новосибирской области состоялось расширенное заседание совета Общественной палаты, в котором приняли участие представители различных некоммерческих организаций региона.

- На заседание совета палаты мы пригласили наших партнеров, это известные в регионе общественные организации, которые участвовали с нами не в одной политической кампании и выразили желание принять участие в предстоящем голосовании по изменениям, вносимым в Конституцию. Сегодня мы обсудим процедуры общественного наблюдения и собираемся подписать ряд соглашений с крупными общественными организациями, чтобы тем самым добиться главного - прозрачности голосования, - рассказала журналистам перед началом заседания председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Напомним, что 23 марта 2020 года Общественная палата РФ утвердила Кодекс этики общественного наблюдателя, то есть, по сути, был принят главный юридический документ, согласно которому все общественники становятся полноправными участниками процедуры. На заседании был заслушан доклад юриста Общественной палаты, который рассказал, что изменения в Конституцию вносили многие страны мира, и это была осознанная необходимость, без которой невозможно движение вперед. Что касается участия общественных организаций в этом политическом процессе, то и здесь мы идем по пути максимальной открытости и прозрачности, предоставляя право быть наблюдателем практически всем россиянам. Почему «практически всем», а не всем? Потому что есть ряд ограничений, которые могут быть связаны с непогашенной судимостью, двойным гражданством и др. (Полностью документ опубликован на сайте Общественной палаты РФ. - Прим. авт.)

Главная цель прошедшего мероприятия - подписание первых соглашений с крупнейшими некоммерческими организациями региона о совместной работе по организации общественного наблюдения за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Как говорится, сказано - сделано. Такие соглашения были заключены с Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП), Общероссийской организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и областной общественной организацией ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

- Взаимодействие с Общественной палатой - это возможность не только принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, но и понаблюдать за этим процессом, исходя из того, что предприниматели имеют разные компетенции и опыт общественной работы, - объяснил журналистам председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов.

Участники заседания, конечно же, говорили о повышения роли гражданского общества в таком важном политическом процессе, как референдум о принятии поправок в Конституцию. Прежде чем со стороны организаций на избирательные участки придут наблюдатели, их ждет процесс обучения. И Общественная плата Новосибирской области готова поделиться необходимыми юридическими знаниями с наблюдателями.

- Перед нами очень важная задача - обеспечить прозрачность и законность во время общероссийского голосования, - отметила Галина Гриднева. - Каждый гражданин Российской Федерации должен быть полностью уверен в том, что его голос учтут, а голосование будет открытым. Поэтому мы обратились к крупнейшим некоммерческим организациям области, чтобы обеспечить максимально широкое общественное наблюдение за процедурой голосования. У каждой организации есть большая сеть активистов во всех районах, поэтому мы сможем обеспечить качественное наблюдение за процессом на всех участках. А пока мы готовимся к подписанию очередных соглашений о взаимодействии Общественной палаты НСО с организациями различного статуса, работающими в нашем регионе.