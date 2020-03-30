Кратко: как вы можете наладить полноценную жизнь, оставаясь дома

В этой небольшой публикации мы напомним, как вам поможет в организации быта интернет.

• Покупки

• Оплата ЖКХ, связи, домашнего телевидения, детского сада

• Работа

• Лечение

• Обучение детей

• Занятия спортом

• Новости

• Развлечения

Покупки

Почти всё можно приобрести онлайн, включая продукты. Некоторые крупные торговые сети, которыми вы пользуетесь, привезут всё бесплатно, если ваш заказ будет достаточно объёмным. Например, так всё устроено в «Перекрёстке». Есть и онлайн-площадки, на которых можно заказать продукты, например, «Озон».

Фото с сайта: https://media.mts.ru/

Откажитесь от покупок, в которых нет острой необходимости.

Если вы абонент МТС, сэкономьте: покупайте в ваших любимых интернет-магазинах, но через приложение МТС Cashback. Цены не изменятся, но часть потраченных вами денег вернётся обратно в виде кэшбэка.

Загрузить МТС Cashback

Оплата ЖКХ, связи, домашнего телевидения, детского сада

Вы можете распоряжаться средствами вашей банковской карты через мобильное банковское приложение. Это удобно и быстро.

• В приложении вашего банка выберите вид платежа, укажите реквизиты — они есть в ваших платёжках.

• Настройте автоплатёж. Например, раз в месяц с вашей карты может уходить плата за домашний интернет или мобильную связь — сама, без вашего участия.

Фото с сайта: https://media.mts.ru/

Внести данные счётчиков можно через сайт Госуслуг, если у вас к нему есть доступ. В любом случае отсутствие от вас данных по счётчикам в течение одного-двух месяцев не будет критичным.

Если вы не пользуетесь приложением своего банка, то вы можете оплатить все ваши счета в приложении МТС Деньги картой любого банка. Абоненты МТС могут платить даже с мобильного счёта. Сервис так же доступен на сайте payment.mts.ru

Работа

Если вы — сотрудник крупной компании, то с большой вероятностью у вас есть возможность удалённой работы. Это может быть и просто доступ к электронной почте, и полноценное подключение к рабочему ПК через интернет. Детали выясните у вашего руководителя.

Даже если всего этого нет, во многих случаях можно организовать работу и взаимодействие с коллегами.

• Не во всех компаниях допустим обмен рабочей информацией через личные аккаунты. Сперва уточните, что можно, а что нет.

• Используйте личную электронную почту.

• Воспользуйтесь бесплатным набором онлайн-приложений Google, если вам нужно писать тексты или работать с таблицами.

• Используйте облачные сервисы, чтобы обмениваться файлами.

• Используйте мессенджеры для общения с коллегами. Создавайте групповые чаты, чтобы обсуждать вопросы сразу с несколькими людьми.

• Устраивайте аудиоконференции через бесплатный сервис Zoom. Он позволит продемонстрировать подготовленную вами презентацию.

• Воспользуйтесь обычной услугой конференцсвязи вашего мобильного оператора, если нужно подключить к беседе трёх и более людей.

Лечение

Вот с лечением через интернет всё сложнее: понять, от чего вас лечить и как именно, может только врач. Самолечение опасно. В экстренных случаях вызывайте врача на дом или скорую.

Фото с сайта: https://media.mts.ru/

Тем не менее во многих случаях с врачом можно проконсультироваться через интернет. Например, в приложении SmartMed открыты консультации с терапевтом, педиатром и многими узкими специалистами, включая эксперта по инфекциям. Врач не всегда сможет решить все ваши вопросы, но точно подскажет, как действовать дальше. Кстати, пройти онлайн-консультацию можно бесплатно, узнайте подробнее здесь.

Загрузить SmartMed

Обучение детей

Скоро ЕГЭ и ОГЭ, которые никто не отменял. Не все репетиторы захотят заниматься онлайн с вашими детьми. Лучший вариант — онлайн-сервис, где вся работа педагогов выстроена через интернет. Выберите такой сервис, в котором можно оттолкнуться от ваших задач. Например, так всё работает в Smart University, где есть экспресс-программы для подготовки к экзаменам. В связи с тем, что многие школы закрыты, в сервисе также проводятся бесплатные вебинары для учащихся.

Загрузить Smart University

Раз уж вы дома, то, возможно, у вас больше времени на давние планы подтянуть иностранный язык. Онлайн-приложения в помощь — скажем, тот же Smart University.

Занятия спортом

• Если вы занимались в фитнес-центре, старайтесь компенсировать отсутствие привычных нагрузок другими упражнениями.

• Найдите ролики-инструкции на YouTube, в которых можно подсмотреть, как и что вам делать.

• Если вы не занимались ничем, начните сейчас. Вы не выходите из дома, и отсутствие хотя бы минимальных нагрузок плохо скажется на вашем самочувствии.

Фото с сайта: https://media.mts.ru/

Новости

• Следите за событиями в мире, в стране, в вашем районе. Посещайте сайты разных СМИ, чтобы видеть более полную картину.

Предпочитаете традиционную прессу? В приложении МТС Библиотека всегда есть свежие газеты и журналы в электронном виде.

Загрузить МТС Библиотеку

• Найдите активные сообщества в социальных сетях, в которых обсуждается жизнь вашего города или района.

• Сохраняйте критическое мышление. Не поддавайтесь панике. Информацию, в которой вы сомневаетесь, старайтесь проверить — на других сайтах, через знакомых.

Развлечения

В вынужденной изоляции, важно уметь поднять себе и домочадцам настроение, находить время для того, чтобы отвлечься от дел.

Для детей, которых вам нужно развлечь, пока вы работаете дома, могут подойти не только пресловутые мультики. Предложите им аудиокниги. Они есть в избытке, к примеру, в МТС Библиотеке или в МТС Music.

Фото с сайта: https://media.mts.ru/

Фильмы, книги, музыка — всё есть в интернете и удобных мобильных приложениях. Некоторые из них работают и на вашем смартфоне, и на ПК, и на умном телевизоре. Скажем, вы начали смотреть кино на вашем мобильном гаджете, а продолжить сможете на ноутбуке. Так, к примеру, работает приложение МТС ТВ.

Загрузить МТС ТВ

Вынужденное заточение дома — не повод отказываться от всего подряд. Даже если вы раньше не делали так много всего через интернет, почему бы не научиться? Ведь именно для того и придумывали технологии, чтобы они решали наши проблемы.

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