«Гуманитарное образование остается одним из самых востребованных»

Об истории становления факультета гуманитарного образования НГТУ и о том, как в условиях коронавируса строится учебный процесс, мы поговорили с Татьяной Дегтяревой, заместителем декана факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета.

- Татьяна Николаевна, факультет гуманитарного образования НГТУ в этом году отмечает 30-летие. Как все начиналось? Первые шаги были трудными?

- Конечно. Не случайно нам задают вопрос: почему в Новосибирском государственном техническом университете открылся факультет гуманитарного образования? Я хочу сказать, что это было закономерно. На этапе реформирования высшего образования, в 1990-х годах, многие институты, в частности НЭТИ (Новосибирский электротехнический институт), захотели заполучить статус университета. А для этого необходима крепкая гуманитарная составляющая. Так и появился наш факультет. Сначала это был факультет обслуживающий. Мы обслуживали инженерные направления подготовки. Но за пару лет факультет стал полноценным и начал вести прием студентов на классические направления подготовки. Сейчас на нашем факультете обучаются 1700 студентов. За 30 лет нас уже прекрасно узнали. Мы ведем обучение по следующим направлениям подготовки: психология, филология, лингвистика, зарубежное регионоведение, социология. Это классические направления филологии. По всем этим направлениям есть бакалавриат, магистратура, аспирантура.

- Мне доводилось слышать, мол, гуманитарное образование переживает кризис. Это миф или реальность?

- Это миф. Когда мы набираем студентов на лингвистическое направление, я слышу о том, что люди говорят: «Переводчик - это не перспективно». Якобы сегодня существуют компьютерные технологии: вы набираете текст - и тут же видите перевод. Зачем тогда нужен переводчик?! Ну, я скорее поверю, что в скором времени не нужны будут водители, потому что их заменят автопилоты. Гуманитарное образование прежде всего связано с человеком. Пока существует человек, взаимодействуют социальные группы, будет востребовано и гуманитарное образование. Оно никогда не уйдет в кризис. У нас уже было фундаментальное образование, запад уходил в узкую специализацию, теперь мы переходим к формату фундаментального образования. Я бы хотела привести слова известного менеджера Ли Якуки, который говорит, что компьютер выдаст только то, что в него загрузили. Эту информацию загружает человек. Поэтому секрет успеха - это человек. Гуманитарные науки исследуют взаимоотношения человека, культурный мир. Поэтому гуманитарное образование было, есть и будет востребованным.

- Сейчас сложно обойтись без упоминания о коронавирусе. Каким образом вы в данный момент строите учебный процесс?

- Вчера в программе «Время» на Первом канале вышел сюжет о том, как в НГТУ, именно на нашем факультете, проводится семинар в форме вебинара. Мы готовы к дистанционной форме обучения - мы обращаемся к ней уже более 10 лет. Существует целый институт дистанционного образования, и многие направления подготовки реализуются именно в дистанционной форме. Например, социология, психология. Создана мощная компьютерная база, учебно-методический материал разработан преподавателями. У нас существует учебная платформа DiSpace. Жизнь показывает, что мы можем это реализовать.

- Вам не сложно вести учебный процесс таким образом? Ведь не видно горящих глаз студентов…

- Сложно. Прочитать лекцию в удаленном формате сложнее, чем когда есть контакт со студентами. Дистанционная форма хороша, но, по-моему, более эффективна при получении второго высшего образования. На мой взгляд, эта форма не приемлема для получения первого высшего образования. Хотя у дистанционной формы обучения есть и плюсы. Теперь преподаватели будут создавать очень большие, хорошие методические материалы.

- Высказываются мысли о том, что стране необходимы рабочие руки. Нужно поднимать престиж среднего специального образования. Отсюда вопрос: насколько востребовано высшее образование?

- Я согласна, что уровень среднего специального образования нужно поднимать. И правительство работает в этом плане. Это же хорошо, если будут открываться фабрики и заводы. В России высшее образование стало массовым, и это мировая тенденция. В Америке высшее образование тоже массовое. Высшее образование необходимо, это показывают и наши абитуриентские кампании. В прошлом году мы набрали рекордное количество абитуриентов. Получив высшее гуманитарное образование, выпускники становятся специалистами Soft Skills. Это гибкие навыки: умение общаться, нестандартно мыслить, принимать решения, работать в команде. Сегодня такие специалисты нужны в любой отрасли. Поэтому наши выпускники востребованы на рынке труда как профессионалы.