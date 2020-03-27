«Наш стаж - 350 лет»

Город Барабинск - сам по себе одно большое родовое гнездо сотрудников железной дороги. Каждый второй, если не первый, работает на этой крупной и важной станции.

Семья Агиенко, считающая свой род от Никифора Тарасовича, машиниста, родившегося в 1903 году, рассказала, как получаются такие семьи, и на своем примере показала, каково это - жить в семье, где за плечами столетия, отданные профессии.

Никифор Тарасович Агиенко - родоначальник династии. Фото: личный архив.

«Это не маленькая шуточка»

Своеобразным летописцем выступила Наталья Анатольевна Емелина, внучка Никифора Тарасовича. Она бережно собирает информацию о своих близких, родственниках-железнодорожниках. Деда, к сожалению, уже нет в живых, но воспоминаниями о нем смогла поделиться его дочь - Мария Никифоровна Беспалова.

- Папа родился в селе Сахны Сумской области, на Украине. В скором времени его семью переселили в Сибирь, в Куйбышевский район. А в 1929 году отец уже со своей семьей переехал в Барабинск. Сначала строил жилые дома, а с 1930 года началась его железнодорожная жизнь. Окончил отец только приходскую школу, потом обучился работе на электровозах, впоследствии получил правительственные награды, орден Трудового Красного Знамени. Прошел путь от кочегара до машиниста первого класса. При таком начальном образовании это вам не маленькая шуточка, - улыбается Мария Никифоровна.

В войну на Никифора Тарасовича была наложена бронь - он водил составы из Сибири до Волги и Урала, на фронт отправляли военные грузы со всей Сибири. В то время Мария Никифоровна отца совсем не помнит - будто и не было его, такая большая была нагрузка.

- Папа всегда отличался тягой к справедливости, был активным членом горкома партии. И нас всегда учил стоять за правду. Иногда это нужно было в жизни, но часто и мешало. Над нами никогда не глумился. Но вы посмотрите, даже по фото видно, человек - не размазня! - показывает портрет наследница.

Федор Трофимович Беспалов, начальник Барабинского отделения дороги. Фото: личный архив.

Все дороги ведут домой

Фотокарточки семейного древа бережно хранятся в семейном альбоме. Вот Мария Никифоровна дошла и до своего портрета. По фотографии понятно: интеллигентный и одновременно веселый взгляд был у нее всегда.

- У отца четверо детей, трое из них стали железнодорожниками, - продолжает Мария Никифоровна. - Старший сын Василий начинал слесарем турбинного цеха, потом - помощником машиниста и машинистом, отдал профессии 39 лет. Я же стала врачом. Отучилась в Томском мединституте и сначала попала по распределению в Туву. В 1968 году познакомилась с будущим мужем Федором Трофимовичем, он и отвез меня обратно в Барабинск.

В родном городке Мария Никифоровна работала на базе отделения железнодорожной больницы. Сумела с нуля поставить работу по санации, удалению миндалин, аденоидов у детей. Была проделана огромная работа, за что медработник получила значок «Отличник здравоохранения».

Далее повествование переходит к внучке, с которой мы уже знакомы, - Наталье Анатольевне. Ее отец - третий сын-железнодорожник, брат Марии Никифоровны.

- Папа был младшим сыном в семье. Окончил железнодорожное училище в Барабинске. Работал в вагонном депо слесарем-автоматчиком. Машинистом стал в 1964 году, в общей сложности отдал железной дороге 40 лет, - рассказывает Наталья.

Воспоминания из ее детства - приятные. Семья ни в чем не нуждалась, железнодорожнику выдали новую квартиру. Стабильность - вот что дала железная дорога семье Агиенко. Отец мечтал, чтобы его дочери обязательно окончили институт. Так и случилось. Наталья поступила в Омский институт инженеров железнодорожного транспорта. Здесь же познакомилась с будущим мужем Владимиром Викторовичем, он в итоге стал сотрудником в локомотивном хозяйстве. Вместе супруги уже 37 лет. Сама Наталья с 1984 по 2016 год работала старшим электромехаником линейно-аппаратного зала на станции Барабинск Новосибирского регионального центра связи.

Слева направо: внучка Елена Беспалова, дочь Мария Никифоровна Беспалова, внучка Наталья Емелина, правнучка Ольга Десятова. Фото: личный архив.

Не хватит пальцев

Также и дочь Натальи - Ольга пошла по маминым стопам, стала связистом - инженером производственного участка, но уже в Новосибирске.

- С мамой мы по работе часто созванивались. Если что мне нужно уточнить, узнать - она всегда поможет. У нее большой опыт, и со всем оборудованием она работала руками. Не человек, а энциклопедия профессии, - говорит сама Оля.

Племянник Натальи - Евгений Толчин также стал машинистом, его дед тоже очень гордился продолжателем семейного дела. Другой племянник - Сергей стал электромехаником энергоснабжения на железнодорожном транспорте. Да и на этом список железнодорожников не заканчивается. Если начать считать всех, кто в этой семье связан с дорогой, пальцев на двух руках не хватит.

К примеру, супруг Марии Никифоровны - Федор Трофимович Беспалов внес большой вклад в развитие станции. Он работал в аппарате Барабинского отделения дороги заместителем, а впоследствии - начальником отделения. При нем был построен новый вокзал.

Дочь Марии Никифоровны - Елена тоже связала жизнь с железной дорогой. Окончила факультет бухгалтерского учета и аудита, пришла работать в желдоручет.

Молодое поколение чувствует сопричастность к одному большому делу, начатому предками. Говорят, что груза ответственности не испытывают - скорее, это приятная составляющая, опора и ориентир на большом жизненном пути.