У новосибирских врачей будет бесплатное такси и помощь студентов

Чем коронавирус отличается от гриппа и как оформить больничный, если с температурой нежелательно выходить из дома? Эти и многие другие вопросы мы разобрали в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». Разъяснения дал главный врач Новосибирской областной клинической больницы, главный хирург Новосибирской области, член регионального президиума политсовета партии «Единая Россия» Анатолий Юданов.

Детям надо рассказать про коронавирус

- Жителям региона рекомендовано по возможности снизить количество контактов с окружающими. Анатолий Васильевич, по вашему мнению, люди ответственно отнеслись к рекомендации?

- В течение двух дней я вынужден был достаточно много ездить по Новосибирску. Количество машин, людей на улицах Новосибирска - поменьше.

- То есть люди ответственны?

- Мне кажется, однозначно - да.

- А такие меры предосторожности обоснованы?

- Что касается министерства здравоохранения, Роспотребнадзора - очень много сделано. Но мы обязаны думать о ситуации, если вдруг что-то пойдет не так, как нам хотелось бы. Сегодня она складывается для жителей Сибирского региона относительно благоприятно. Но все же людям нужно соблюдать гигиенические мероприятия, ограничивать себя в походах в общественные места. Мы должны думать о пожилых людях - наших мамах, папах, бабушках, дедушках. Наши дети и внуки не пошли в школу - это правильное решение. Но мы должны создать для них условия, чтобы они вместо школы не пошли большой компанией в кинотеатр. Если рассказать детям обо всем в правильной форме, я думаю, они поведут себя правильно и будут определенным образом помогать.

- Пожилым людям лучше совсем не выходить из дома?

- Конечно, надо дышать свежим воздухом, бывать на природе. Если вы живете на даче, в своем доме - это просто необходимо. Не следует посещать места, где потенциально можно быть инфицированным.

Получить больничный, не выходя из дома

- А почему садики не закрыли? Закрыли школы, ограничили людей в работе. Дети, говорят, меньше всех болеют, но тем не менее…

- Вы наполовину практически и ответили. Исследования, которые проведены европейскими и китайскими специалистами, показывают, что дети в возрасте до 7 - 8 лет наиболее защищены от инфекции данного вида. А на сегодня эпидемиологическая обстановка в Новосибирской области - именно на сегодня - относительно стабильна.

- Но если у ребенка есть симптомы, лучше не вести его в сад, верно?

- Однозначно. То же самое касается руководителей предприятий... Не зря сегодня включены мероприятия по входной дистанционной термометрии. И если руководитель не очень ответственно подходит к ситуации и говорит: «Ты немножко затемпературил? Проблемы с респираторной вирусной инфекцией? А ты масочку надень и посиди», - нет, сегодня так делать нельзя. В областной клинической больнице мы всем входящим в здание выполняем термометрию, и первые результаты есть. Уважаемый сотрудник больницы с небольшой температурой решил пойти на работу. Извините, на входе остановили, порекомендовали ограничительные мероприятия. И так должны поступать все.

- А статус какой будет у человека? Он получает больничный?

- Уже организована выдача дистанционного больничного листа. Определены лечебные учреждения, поликлиники по городу, которые имеют право выдавать дистанционный больничный лист. Человеку не надо с первыми признаками, будь то даже банальная острая респираторная вирусная инфекция, идти в поликлинику и подвергать определенной опасности людей, которые там находятся.

- Не возникнет ли злоупотреблений? Ведь здоровый человек может запросить дистанционный больничный, чтобы таким образом получить освобождение от работы.

- После выдачи больничного проводится оценка состояния здоровья по месту жительства. Доктора посещают человека на дому.

Работать с больными помогают студенты

- По мере того, как усиливаются меры предосторожности, вокруг появляется все больше «экспертов» - обычных людей, которые утверждают: коронавирус не страшнее гриппа…

- Мнение и наших, и мировых эпидемиологов таково: эта инфекция более контагиозная (то есть легче передается. - Прим. авт.), поэтому и должны быть предприняты профилактические меры. Нужно не запустить вирус в тех масштабах, в которых, мы видим, он распространился в некоторых странах Европы. И второе: у лиц пожилого возраста болезнь протекает достаточно тяжело.

- Анатолий Васильевич, хватает ли человеческих ресурсов в медицине, чтобы посещать больных, ставить диагнозы?

- Сегодня у специалистов здравоохранения огромная, огромная нагрузка. Мы к этому готовы. Медицинский университет идет нам навстречу. Мы попросили клинических ординаторов, студентов шестого курса, и ребята будут работать вместе с докторами. Безусловно, требуется дополнительный потенциал в «Скорой помощи». Принято замечательное решение о том, что доктора смогут пользоваться такси. Это инициатива, которую выдвинул мой коллега по партии, председатель транспортного комитета в Законодательном собрании области Федор Николаев. Инициатива о выделении финансовых средств. И я знаю, что эта мера реализуется. Это же доставка наших коллег в белых халатах к тем пациентам, которые находятся в самоизоляции. Прогноз сегодня - благоприятный, но мы не можем не видеть того, что происходит за границей.

- Может ли житель области по своей инициативе пройти тестирование на наличие коронавируса?

- Это прерогатива лечащего врача. Прийти и сказать: «Я хочу пройти тестирование на коронавирус», - сегодня на территории области нельзя. Вы приходите с жалобами к доктору, и есть выверенные симптомы, о которых он знает. Врач и определяет, необходимо ли тестирование.