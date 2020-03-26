2020-03-25T11:29:11+03:00
Недвижимость

«Махинации с бетоном»: застройщик пытался отнять у сибирячки квартиру в строящемся доме, но суд встал на сторону женщины

Жительница Новосибирска и еще 9 человек чуть не лишились квартир в новостройке из-за спора подрядчика и застройщика
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Фото предоставлено Центральным агентством недвижимостиФото предоставлено Центральным агентством недвижимости
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В Центральное агентство недвижимости за помощью обратилась 47-летняя Наиля Махмудова. Женщина планировала купить квартиру в новостройке у крупного застройщика. Но ей предложили заключить договор не напрямую с застройщиком, а с владельцем квартир ООО «Абрис». Эта компания выполняла функции подрядчика на стройке, и получила по взаиморасчету от застройщика за поставленный бетон 10 квартир. Права на эту недвижимость были зарегистрированы в Росреестре, а документы — проверены. Стоимость квартиры для Махмудовой в итоге составила 4 миллиона рублей.

Сделка по покупке квартиры с Махмудовой состоялась в сентябре 2018 года. Но вскоре после нее застройщик подал иск в суд и оспорил переуступку. Он заявил, что ООО «Абрис» не оплатило квартиры и бетон по взаиморасчету не предоставило. Аналогичным образом застройщик попытался вернуть и другие 9 квартир через суд, настаивая, что передал недвижимость подрядчику авансом, не дожидаясь поставки стройматериалов.

Люди готовились уже потерять купленное жилье, но суд первой инстанции решил дело в пользу покупателей. Юристы Центрального агентства недвижимости настаивали, что застройщик и ООО «Абрис» действовали недобросовестно, а Наиля Махмудова никак не могла знать о внутренних договоренностях этих компаний. Тогда застройщик обжаловал решение суда по квартире в Новосибирском областном суде.

— В областном суде начали происходить странные вещи: предыдущее решение было отменено, а требования застройщика — удовлетворены. Суд посчитал, что Наиля Махмудова не проверила документацию и взаимные расчеты между застройщиком и подрядчиком. Хотя не ясно, каким образом покупатель проверит наличие сделки между двумя юридическими лицами и правильность оформления бухгалтерской документации. Поэтому мы вновь обжаловали решение, и уже Кемеровский кассационный суд восстановил справедливость, — говорит юрист Центрального агентства недвижимости Ольга Шестакова.

Суд пришел к выводу, что и застройщик, и подрядчик действовали недобросовестно, когда переоформляли объекты без расчетов и выдавали справки об оплате без подтверждения оплаты. Это то же, что забрать товар в магазине, не заплатив, но получить чек «авансом». Исходя из того, что у Наили Махмудовой оказалось много «товарищей по несчастью», застройщик и подрядчик действовали по аналогичной схеме неоднократно.

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