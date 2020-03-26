Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет: «Этот способ известен более 30 лет и он хорошо работает»

Уханьский COVID 2019, как и другие штаммы, входит в семейство коронавирусов и распространяется, как и многие другие вирусы, воздушно-капельным путем.

Значит, способ борьбы с данной инфекцией может описываться классическими методами профилактики и лечения.

Для профилактики вирусной инфекции существуют два основополагающих способа:

• барьерный, не допускающий попадание вируса на слизистые оболочки человека;

• иммунный, не позволяющий вирусу размножаться в организме человека.

А. И. КАЛМЫКОВА, доктор биологических наук. Фото: личный архив А. И. КАЛМЫКОВОЙ.

Барьерный путь профилактики предполагает соблюдение карантинных мероприятий, направленных на сохранение как личного, так и общественного здоровья. На современном этапе это важно, так как прививки от данной инфекции пока не разработаны и переболеть может значительное количество населения. И то, что вирус наиболее опасен только для пожилых, не исключает карантинных мероприятий. Подумайте, хотите ли вы лично лишить своих детей бабушек и дедушек? Подумайте об окружающих.

Путь иммунный - это укрепление своей иммунной системы. И здесь тоже существуют проверенные способы.

• Соблюдайте режим дня. Высыпайтесь! Иммунитет скажет спасибо.

• Вспомните про сибирские ягоды - клюкву и бруснику. Пусть компоты из них будут на вашем столе все время.

• Принимайте пробиотики («Биовестин») - они нормализуют вашу микрофлору, и та, в свою очередь, восстановит иммунитет.

И постарайтесь спокойно и серьезно отнестись к ситуации. Пусть это будет и тренировка перед возможной глобальной проблемой - это не помешает!

О. О. ОБУХОВА, доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог, завлабораторией иммунологии ФИЦ ФТМ СО РАН. Фото: личный архив О. О. ОБУХОВОЙ.

Мероприятия, необходимые в период эпидемии

1. В период эпидемии необходимо соблюдать карантинные мероприятия (для прибывших из-за границы - в течение 14 дней). Позаботьтесь о детях: найдите им занятие дома, используйте сложившуюся ситуацию для общения с ними. Ежедневно проводите дома влажную уборку и проветривайте помещение. Гуляйте вдали от основной массы людей и избегайте мест их скопления. При выходе из дома пользуйтесь медицинскими масками, не забывайте их менять. Тщательно мойте руки и лицо! Вирус проникает через слизистые оболочки носоглотки и глаз.

2. Помните, что иммуноактивные препараты не могут быть использованы в качестве профилактики ОРВИ. Фармакопейные лекарственные средства, направленные на активацию тех или иных звеньев иммунитета, нужно принимать только в случае их назначения врачом, когда этого требует состояние пациента. Бесконтрольный прием лекарств может нанести вред организму!

3. Для повышения неспецифической резистентности начинайте с закаливания! Но помните: главное в закаливании - постепенность, регулярность и постоянство! Маленьким детям достаточно прогулок и воздушных ванн. Более старшим - добавить к прогулкам обливание ступней ног более горячей водой, чем для обычного купания, с постепенным (в течение 1 - 2 недель) понижением до комнатной температуры. Помните: любое закаливание должно быть комфортным для ребенка и для взрослого! Постарайтесь высыпаться, ведь усталость накапливается и ведет к стрессу! Соблюдайте принцип здорового питания. Не забывайте о необходимости включать в рацион больше фруктов и овощей - пищевые волокна будут субстратом для микрофлоры кишечника и естественным сорбентом, выводящим токсины из организма. Обязательно добавьте в рацион пробиотики (желательно жидкие - например, «Биовестин») или продукты, содержащие высокую концентрацию пробиотических микроорганизмов (например, «Бифилин»).

4. Если у вас появились симптомы ОРВИ, вызывайте врача на дом. «Безобидная простуда» может оказаться коронавирусной инфекцией - симптомы у всех вирусных заболеваний примерно одинаковые: повышение температуры, кашель, насморк. И даже если у вас инфекция будет протекать в легкой форме, подумайте об окружающих, которых вы можете заразить, особенно о пожилых и ослабленных людях.

5. Не поддавайтесь страху - паника снижает иммунитет!

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