«Маме об этом стыдно сказать»: кассирша похитила полмиллиона, чтобы спасти бывшего от коллекторов и вернуть его любовь

Любовь чуть не довела сотрудницу новосибирского супермаркета до тюрьмы. Женщина хотела спасти бывшего от коллекторов - на нем висели долги по микрокредитам - 700 тысяч рублей. Позади были годы совместной жизни. Может, помочь мужчине? Он оценит и тогда вернется? Такие мысли и довели 33-летнюю сибирячку до преступления.

Алена поняла, что поступила нехорошо, и во всем призналась. Фото: соцсети.

ПРОДАЛ КВАРТИРУ, МАШИНУ, ВЛЕЗ В МИКРОКРЕДИТЫ

Алена Свежикова* привыкла добиваться всего в жизни самостоятельно. Переехала из меленького села в большой Новосибирск, устроилась работать в крупную сеть супермаркетов и даже построила небольшую карьеру - от простого кассира до администратора. В 22 года нашла будущего мужа - стройного, умного, предприимчивого программиста Александра Танцура*.

Влюбленные прожили вместе почти 11 лет, за это время программист и геймер Александр успел создать несколько компаний - обществ с ограниченной ответственностью - по разработке мобильных игр и приложений, торговал компьютерным софтом. Снял офисы в центре Новосибирска по линии метро.

Но два года назад попытки построить собственный бизнес провалились, и амбициозный стартапер влез в долги. Вслед за бизнесом стали рушиться и отношения.

- Мы с Александром жили вместе с 2007 года, но после 11 лет совместной жизни решили разойтись. Расстались тепло, без ругани. Остались друзьями, поддерживали общение. Раньше я одалживала ему деньги и всегда знала, что он отдаст - на посту гендиректора своей фирмы Саша зарабатывал больше 100 тысяч рублей, - рассказывала Алена в суде.

Директор IT-компании отчаянно пытался спасти бизнес от банкротства. Обычные банки денег ему уже не давали, к середине прошлого года мелкий предприниматель набрал микрозаймов на 700 тысяч рублей. К тому моменту Александр уже продал и квартиру, и машину. Периодически бывшая пассия оказывала ему помощь - давала деньги на жизнь и проекты из своих накоплений. Жалела…

Парень не пришел поддержать подругу в суде. Фото: соцсети.

«ГДЕ ВЗЯЛА? ЗАНЯЛА?»

В июне прошлого года экс-любовники снова встретились - и программист рассказал, что скрывается от коллекторов.

- Алена, они меня прибьют скоро! - хватался он за голову.

Денег не просил, но сердце бывшей кассирши не выдержало, и женщина решила помочь - разгорелась надежда на возвращение прежней жизни. Вдруг оценит жест, вернется, снова будет семья…

- Администратор супермаркета решилась на отчаянный шаг - и в июне 2019 года вечером забрала из кассы, у нее был ключ, 96 тысяч рублей наличными, - прокомментировал КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Мороз.

Пропажу денег заметили не сразу. Все дело в схеме.

- Она, как администратор, должна была забирать наличку из нескольких касс в зале и перекладывать ее в центральную кассу, указывая в бумагах итоговую сумму, - говорит Мороз. - В отчете-то она и указывала неверные данные.

Увидев, что махинация осталась незамеченной, через несколько дней администратор умыкнула из центральной кассы еще 349 тысяч рублей наличными. Собрав все похищенное и добавив деньги из своей зарплаты, Алена Свежикова передала Александру почти полмиллиона рублей. На вопрос бывшего: «Где взяла?» - ответила кратко: «Заняла».

- Прямо на следующий день после второй пропажи денег в магазине прошла плановая инвентаризация, благодаря этому и всплыла недостача, было возбуждено уголовное дело. Как говорила сама подсудимая, Александр не просил ее идти на преступление, - продолжают в прокуратуре.

«ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ - ПРОХОДИТЬ КРУГИ АДА»

Женщина не стала скрываться и водить всех за нос, когда в супермаркете вскрыли недостачу.

- В магазин приехал их проверяющий. Ей, как администратору, задал вопрос напрямую: «Почему денег не хватает?» Она честно ответила. То есть вину признала сразу, а также написала явку с повинной, - добавляют в прокуратуре.

У Алены были сплошь положительные характеристики - отличный работник, добрая соседка, примерная с точки зрения закона гражданка. Но мир уже перевернулся с ног на голову, и места любви в нем не оказалось - бывший во время следствия сразу открестился: «Я ее на это не подбивал».

- Вы считаете, что мне легко это переживать? Вспоминать об этом - это снова проходить по кругам ада. Родственникам и родителям я об этом не говорила, хотя бы их уберегла. Маме об этом стыдно сказать, - призналась КП-Новосибирск Алена Свежикова.

Александр Танцур не заходил в соцсети давно - на нем висят долги не только по кредитам, ищут его и приставы - за неуплату налогов, все его фирмы давно ликвидированы. Но назвать его однозначно плохим персонажем не получается - часть денег своей «спасительнице» он уже вернул - около 30 тысяч рублей, больше 100 тысяч погасила перед магазином сама сотрудница, осталось выплатить чуть больше 200 тысяч. Уверяет, что постепенно рассчитается.

Суд пощадил женщину и приговорил к 2,5 года лишения свободы условно. А вот любимого уже не вернуть - стартапер даже не пришел на приговор поддержать бывшую спутницу жизни.

* Имена и фамилии героев изменены по их просьбе.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Наворовали на квартиру в Москве

Оказывается, история с кражей денег ради любимого в нашей стране крайне популярна. Дамочки - те, что дрожащими руками вытаскивали деньги из касс - думали, что их план уникален и разгадать его невозможно, а на самом-то деле поступок давно вышел в тираж.

2012 год. Пермь. 24-летняя Анастасия Фролова работала главным бухгалтером в Агентстве содействия инвестициям Пермского края. Девушку наделили правом подписи финансовых документов - полномочия серьезные. Инвестировать Настя решила в себя и своего возлюбленного. Во время отпуска слетала в Дубай, открыла там фирму. А по прилету перевела на счет компании-однодневки 24 миллиона рублей. Вместе с девушкой в Эмираты уехал известный в городе бизнесмен и ресторатор. Кстати, женатый человек. С девушкой познакомился в собственном ночном клубе, там у них затанцевалось, закрутилось, завертелось. Чуть позже мужичок признался: бизнес идет не ахти. Видимо, так пара и придумала антикризисный план. Девушку объявили в международный розыск, а вот кавалера назвали подельником не сразу - сначала всю вину приписывали только Насте.

2011 год. Серафимович. 26-летняя мать-одиночка Анастасия Черепанова работала в почтовом отделении. Ей просто надоела бедная жизнь, тем более когда перед глазами постоянно мелькают купюры - в отделении же выдавали пенсию старикам. Девушка имела доступ к сейфу, была назначена начальником, «материально-ответственным лицом». Однажды вечером Настя ушла с работы пораньше, ничего не объяснив коллегам. Как оказалось, неспроста. Утром в сейфе оказалось пусто - девушка унесла 7,5 миллиона рублей. 10 тысяч рублей Настя передала через знакомых родственникам - на подарки ребенку, а остальные миллионы прокутила с другом - местным таксистом. Парочка рванула в Москву, потом - на российские юга. Жили «миллионеры» в дорогих коттеджах, купили подержанный «Хаммер», питались в ресторанах. В общем, когда через полтора месяца Настю нашли, у нее осталось всего 400 тысяч рублей. В итоге за решетку отправились оба героя этой истории. Она - на 4 года, он - на 5 лет.

2011 год. Лесосибирск. Очередная Настя работала в банке кассиром-оператором. Девочка-отличница, окончившая школу с медалью, мечтала о большой и чистой любви, но свел 23-летнюю красотку с ума 20-летний блондин, уже сидевший по малолетке за кражи, угоны и грабежи. Настя забеременела, а ее ухажер начал наседать: «Из банка можно увести много денег. Тебе за это ничего не будет, ты же ждешь ребенка!» Давал номера карт якобы своих должников, с чьих счетов можно снять средства. Снимала Настя сначала по 200 - 300 тысяч рублей, а потом суммы дошли до полумиллиона, деньги падали на счет парня. Женя говорил любимой: «Коплю на нашу свадьбу», - а сам покупал фирменную одежду, машину, ювелирку - не для нее, для себя. В целом Настя перевела любимому 4,5 миллиона чужих рублей. Служба безопасности банка провела расследование. Парочку поймали в Красноярске. Настю приговорили к 4 годам, но с отсрочкой наказания, до исполнения 14 лет ребенку. А ее парню дали 5 лет и 10 месяцев колонии.