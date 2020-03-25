2020-03-25T13:56:08+03:00
Общество

Чертежи из интернета, мотор от «Жигулей»: близнецы в гараже собирают мини-танк к 9 Мая

Копия танка обойдется почти в 400 тысяч рублей и должна участвовать в новосибирском Параде Победы
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Скоро танкетка будет участвовать в параде.Скоро танкетка будет участвовать в параде.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Братья-близнецы Виктор и Анатолий Киселевы всегда проявляли большой интерес к технике. Вот уже много лет они работают тренерами по мотоспорту, а хобби у них еще необычнее: в гараже Киселевы собирают копии тяжелой техники военных лет. Если увлекутся, потеряют счет времени - руки коченеют, шея затекает, но мужчины клепают, варят, крутят… Понимают друг друга на генном уровне, потому и работать получается быстрее.

Еще один соратник братьев - коллега Борис Лихачев, это он заинтересовал близнецов реконструкцией военной техники.

Братья-близнецы Виктор и Анатолий Киселевы за работой. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Братья-близнецы Виктор и Анатолий Киселевы за работой.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

ГАРАЖНАЯ КОМПАНИЯ

- С 2004 года мы втроем восстанавливали ретромашины, военную технику. В нашем арсенале армейский американский внедорожник Willys MB, советские военные автомобили ГАЗ-67, «Москвичи» 401 и 403, - рассказывают КП-Новосибирск Анатолий и Виктор Киселевы.

В те годы в сибирской столице аналогичных клубов по реконструкции техники было много. Виктор и Анатолий, чтобы как-то обозначить себя, выбрали название «Стальная гвардия Сибири». До 2015 года братья восстановили моторы и ходовку у трех ГАЗ-67, а на грузовом автомобиле ГАЗ-66 устраивали ретропробеги и исколесили практически всю Новосибирскую область. С 2015 года братья каждый год ударными темпами выдавали городу по броневику на парад Великой Победы: БА-64, БА-20, Д-8 и БА-27.

Для показательных выступлений у братьев есть и костюмы. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Для показательных выступлений у братьев есть и костюмы.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Теперь берут новую высоту - гусеничную технику. Создают с нуля красавицу-танкетку Т-27 к 75-летию Великой Победы.

По своей сути Т-27 - родоначальница техники для всех танковых российских войск. До этого были бронеавтомобили в основном импортного производства - английские, французские, итальянские, в этом же ряду - пулеметные броневики «Остин», поступавшие в Россию во время Гражданской войны. Танкетка Т-27 выпускалась в период с 1931 по 1933 год.

Один из этапов работы. Фото: предоставлено героями публикации

Один из этапов работы. Фото: предоставлено героями публикации

- Первый ее боевой выход пришелся на 1930-е годы. Тогда она участвовала в операциях по борьбе с басмачами в Средней Азии. Затем «младшая сестра» танка принимала участие в Финской кампании и захватила даже первый период Великой Отечественной войны. В первую очередь она использовалась для сопровождения колонн, охраны штабов, связи и разведки. Ведь в высокой траве враг эту танкетку не заметит, - говорит один из Киселевых, нам трудно отличить их друг от друга.

Кстати, у немцев в военное время всегда существовала проблема передвижения весной и осенью - в распутицу. А для этих танкеток наше бездорожье - то, что доктор прописал.

Так танкетка должна выглядеть в итоге. Фото: предоставлено героями публикации.

Так танкетка должна выглядеть в итоге. Фото: предоставлено героями публикации.

- Т-27 мы делаем с 1 сентября. Мастерим своими руками, берем чертежи из интернета, изучаем и приступаем к работе. Осталось сделать гусеницу на правой стороне. К 9 Мая успеем и представим народу технику, на которой воевали и побеждали наши отцы, - уверен второй Киселев.

Строят танкетку два брата в обыкновенном гараже. По сторонам лежат различные инструменты, по центру висит фотография конечного варианта, а в середине помещения она - Т-27. В гараже холодно, и работать зимой с металлом - тоже подвиг. Однако братьев ни холод, ни обожженные морозом руки не останавливают, ведь дело - любимое. По словам Киселевых, готовый вариант танкетки обойдется почти в 400 тысяч рублей. Помогла грантом в добром деле и мэрия Новосибирска.

БА-20 - советский легкий бронеавтомобиль 1930-х годов, реконструкция сибиряков. Фото: предоставлено героями публикации.

БА-20 - советский легкий бронеавтомобиль 1930-х годов, реконструкция сибиряков. Фото: предоставлено героями публикации.

ВНУТРИ - «КОМАНДА» ИЗ МАШИН

Если говорить о внешних данных полноразмерной копии, то тут все как в чертежах. Т-27 может спасти бойца от пуль. Лобовая броня - 10 миллиметров, боковая - 7 - 8 миллиметров, крыша - 6 миллиметров. Но вот против пушки эта красотка не устоит. Танкетка предназначена для экипажа из двух человек - водителя и стрелка. Изначально по замыслу к агрегату прилагался танковый пулемет - взять врага на расстоянии 1,5 километра можно было спокойно. Вес машины - 2,5 тонны, скорость 55 километров в час. 40 литров в баке вполне хватает на 250 километров.

БА-27 - советский средний бронеавтомобиль 1930-х годов. Первый серийный бронеавтомобиль СССР. Фото: предоставлено героями публикации.

БА-27 - советский средний бронеавтомобиль 1930-х годов. Первый серийный бронеавтомобиль СССР. Фото: предоставлено героями публикации.

Большинство именно внешних характеристик машина сохранила, но «внутренностями» копия, конечно, отличается. Где сегодня взять мотор производства 1930-х годов? Вот и приходится изгаляться.

- Внутри - более современные запчасти: мотор - от «Жигулей», мост - от «Волги», «раздатка» - от ГАЗ-69, - перечисляют братья «доноров».

Новосибирцам впервые представят Т-27 на параде, а потом танкетку ждут различные выставки и фестивали. Интересная судьба будет у копии военной машины. Но это не первое путешествие модели, созданной Киселевыми. Другая техника, подготовленная близнецами, использовалась для съемок в фильмах, например, в картинах «Обыкновенный подвиг» и «Это мы пережили».

А-64 - советский легкий бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. Был создан в июле - декабре 1941 года. Фото: предоставлено героями публикации.

А-64 - советский легкий бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. Был создан в июле - декабре 1941 года. Фото: предоставлено героями публикации.

СПРАВКА «КП»

В 1930-х годах было выпущено 3342 единицы Т-27. Боевой образец Т-27 сохранял конструкцию английского прототипа, но отличался несколько большими размерами, отсутствием вращающейся башни, усиленным бронированием, большей емкостью бензобака, более широкими гусеницами. В случае начала войны Т-27 должна была стать самым массовым видом танков - за первый год войны планировали изготовить 16 тысяч единиц. До наших времен сохранилось всего несколько штук в Москве, Кубинке и Белоруссии.

Д-8 - советский легкий бронеавтомобиль межвоенного периода и времен Великой Отечественной войны. Фото: предоставлено героями публикации.

Д-8 - советский легкий бронеавтомобиль межвоенного периода и времен Великой Отечественной войны. Фото: предоставлено героями публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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