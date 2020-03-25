Патриот - не просто слово: конкурс новых идей, программ и сценариев для воспитания юных граждан

Во всех образовательных учреждениях Новосибирской области - школах, домах детского творчества, молодежных организациях - ежегодно проводятся различные мероприятия, направленные на воспитание патриотизма у молодого поколения. Будь это тематический урок или целый проект - все должно быть для юных граждан интересным. Центр патриотического воспитания уже третий год проводит областной конкурс педагогов, методистов, заместителей директоров и других руководителей молодежных и образовательных организаций. В ходе конкурса выбирают лучшие работы в ряде номинаций по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Новосибирской области. Участники разрабатывают сценарии, программы, проекты, и лучшие из них пополняют банк методических разработок, а после - успешно реализуются. В нашем регионе много талантливых педагогов и руководителей, которые готовы поделиться своим опытом в сфере патриотического воспитания граждан.

РАЗРАБОТАЛИ, ПОБЕДИЛИ, РЕАЛИЗОВАЛИ

В 2020 году конкурс проводится в четырех номинациях. Одна из них - «Лучшая программа, реализуемая в области гражданско-патриотического воспитания в образовательной организации Новосибирской области, посвященная Году памяти и славы». В этой номинации участвуют директора, педагоги-организаторы, методисты, руководители молодежных и общественных организаций, военно-патриотических клубов и объединений, а также юнармейских отрядов. Есть номинация, в которой представляют целый проект: «Лучший проект, реализуемый в области гражданско-патриотического воспитания общественной организацией/общественным объединением, посвященный Году памяти и славы». Здесь принимаются конкурсные работы руководителей и членов молодежных и ветеранских общественных организаций, руководителей и участников общественных объединений, в том числе представителей студенческого самоуправления.

В преддверии 75-летнего юбилея Победы особое внимание - к номинации «Лучший сценарий мероприятия, посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Методисты и педагоги-организаторы образовательных организаций всех видов и типов пишут сценарии для проведения майских мероприятий. В дальнейшем лучшие сценарии будут воплощены на городских и районных площадках в рамках праздничных программ.

ШКОЛЬНИКИ-ПАТРИОТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОИ ПРОЕКТЫ

- В этом году мы добавили еще одну номинацию, в которой могут соревноваться и учащиеся старших классов. В прошлом году к нам обратился ученик одной из школ, выразивший желание принять участие в конкурсе. Мы объяснили, что участниками могут быть только педагоги. Школьник пообещал, что он вместе со своим учителем обязательно примет участие. Так проект ученика был представлен на конкурсе, - рассказывает начальник отдела информационно-пропагандисткой и учебно-методической деятельности ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Нина Коурдакова. - Мы увидели, что у ребят есть идеи, свои проекты и что они хотят их презентовать, поэтому ввели такую номинацию, как «Лучший проект, разработанный обучающимся образовательной организации».

Кроме того, в конкурсе участвуют и ветеранские организации. Так, в прошлом году представители этих организаций из Ордынского, Колыванского и Чулымского районов заняли три призовых места в номинации «Лучший проект».

НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

- Мы отмечаем в каждой номинации целых пять лучших работ. В дальнейшем эти программы, проекты и сценарии включаем в методический сборник. Ценные материалы находят применение на практике. Например, в прошлом году Дом детского творчества «Мастер» рабочего поселка Краснообск представил очень интересный сценарий интеллектуальной игры. Они стали победителями в номинации «Лучший сценарий мероприятия в области гражданско-патриотического воспитания образовательной организации». Сценарий представляли методист и руководитель ДДТ «Мастер» Евгения Быкова и Владимир Бикейкин, — вспоминает Нина Коурдакова.

— На протяжении уже 10 лет мы проводим игру «Человек. Государство. Выборы» для старшеклассников. К нам приезжают команды и из других районов области, — рассказывает Евгения Быкова. — Мы хотим, чтобы подрастающее поколение знало о процедуре проведения выборов. В ходе игры ребята могут почувствовать себя избирателями. Каждый год в законодательстве происходят изменения — мы знакомим с ними участников. Я являюсь автором сценария и вопросов игры, а территориальная избирательная комиссия Новосибирского района их проверяет. Планируем и дальше проводить интеллектуальную игру, приглашать как можно больше участников.

Центр патриотического воспитания ежегодно проводит различные конкурсы. Так, конкурс на лучшую работу не только помогает совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания, но и дает новые формы и методы, которые используются в работе.

Сбор конкурсных заявок проходит до 15 мая 2020 года. С подробной информацией об участии и правилах конкурса можно ознакомиться на сайте ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» www.sibmemorial.ru или по тел. (383) 304-74-41.