«Иди, похмелись!»: сибирячка пожаловалась на водителя автобуса, который не хотел ждать бегущую бабушку с двумя детьми

Жительница Новосибирска пожаловалась на водителя автобуса №50. По ее словам во вторник, 24 марта, в 23.00 она с двумя детьми и 74-летней мамой шли на остановку. Когда увидели, что общественный транспорт подъехал, они стали бежать, чтобы успеть. Виктория первая заскочила в автобус, сзади догоняли дети с пожилой мамой. Но водитель закрыл двери и поехал.

— Я крикнула кондуктору, чтобы автобус остановился, ведь снаружи остались дети и бабушка. На что мне через стекло ответил криком водитель: «Я никого ждать не собираюсь». Началась словесная перепалка, в ходе которой он мне бросил: «Иди, похмелись». Это уже не первый случай такого отношения, раньше молчала, теперь не буду. Как-то бабушка заходила в автобус, ее дверьми прихлопнуло, она бедненькая упала на ступенях и напугалась так, что ее потом всю дорогу трясло, — поделилась в группе «ЧС54 | Новосибирск» сибирячка.

По словам женщины, они так спешили, потому что было поздно и следующего автобуса нужно было долго ждать.

О хамстве водителя рассказали и другие пассажиры.

— Тоже столкнулась с этим водителем. Стояла на остановке «Шмидта», я была с коляской и ребенком, подождала, когда все выйдут и хотела заходить, как вдруг передо мной закрылись двери. Водитель потом мне сказал, что не заметил, — поделилась Вера Малетина.

За комментарием КП-Новосибирск обратилась в МКП ПАТП-8.

— Чисто по-человечески он мог подождать, конечно, если еще не выехал на дорогу, иначе остановка уже запрещена — это правила безопасности. Нервозность водителя можно объяснить тем, что они должны работать по графику, но в условиях большого города, когда есть постоянные «пробки», это делать сложно, а у водителей есть доплата за регулярность, конечно, их расстраивает, когда они не успевают, — рассказал КП-Новосибирск директор МКП ПАТП-8 Николай Безцветаев.

Как оказалось, на предприятии сейчас нет своих автобусов, оно предоставляет свою базу для транспорта разным перевозчикам: гаражи, ремонт и так далее. Тем не менее, директор ПАТП пообещал найти перевозчика и передать ему информацию, для того чтобы он принял меры.