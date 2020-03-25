ННИИТО: «Мы реализуем национальные проекты»

О том, как известный научно-исследовательский институт видит свое участие в нацпроектах и что в ближайшие годы будет с его кадрами и материальной базой, «КП» поговорила с Еленой Тоцкой, заместителем директора по развитию НИИТО.

- Елена Геннадьевна, расскажите о Стратегии развития института.

- Стратегия - это системный документ, который пока только разрабатывается. Сегодня НИИТО находится на новом этапе своего развития, время ставит новые задачи перед институтом с богатейшей историей и суперпрофессиональными кадрами, которые воспитывались здесь поколениями. Наше учреждение государственное и призвано оказывать помощь населению, поэтому, конечно, все показатели, в том числе показатели Стратегии, будут связаны именно с помощью пациентам. Это будет крупномасштабный план по основным направлениям деятельности, который также затронет и менеджмент. Есть целый ряд теорий управления, которые великолепно работают за границей. Системы менеджмента качества, технологии бережливого производства, теория ограничений - это основные направления, которые нужно иметь в виду, формируя собственную концепцию развития.

- В каких ключевых направлениях вы видите развитие института?

- В первую очередь для нас это обеспечение исполнения государственного задания. Это конкретные цифры: сколько и каких операций необходимо провести. Для реализации этой задачи необходима не только достойная материально-техническая база, но и совершенствование системы оплаты труда... Это тоже актуальная тема.

Кроме того, НИИТО является и научным учреждением, и учреждением здравоохранения, поэтому мы решаем триединую задачу: клиника - наука - образование. Весь персонал мы должны заводить в это поле и оценивать его, мотивируя на лучший результат.

Нас, конечно, должна коснуться цифровизация здравоохранения, это станет одним из пунктов Стратегии. На этот год запланировано начало работ в этом направлении.

- «Наука» и «новаторство» - это практически слова-синонимы для НИИТО. Какой вы видите Стратегию института в этом направлении?

- Несмотря на сложные ситуации, институт всегда достигал своих целей в науке. Много публикаций в значимых научных журналах, высокая цитируемость, большое количество научных разработок, диссертационных исследований… Это результат накопленного опыта и профессионализма коллектива. Сегодня очень остро стоит вопрос обновления материально-технической базы для проведения научных исследований на современном уровне. Государством инициирован конкурс на переоснащение приборной базы, и мы участвуем в нем, от нас подана заявка.

В науке мы будем придавать серьезное значение не только прикладному аспекту, но и фундаментальному. Также отмечу, что сегодня практически все новые технологии появляются на стыке наук и дисциплин. Поэтому мы видим большое будущее во взаимодействии с научными институтами, которыми издавна славится Новосибирск, и в совместной работе над фундаментальными исследованиями.

- Расскажите немного подробнее об обновлении материально-технической базы для оказания онкологической помощи и научной деятельности.

- Научные исследования не берутся «из воздуха», а проводятся на тех же клинических случаях. Недавно мы объявили торги на приобретение первоочередного оборудования. Средства удалось найти благодаря экономии, полученной в результате торгов. Мы меняем то, что уже морально устарело, списано, получило колоссальный износ либо вообще никогда не закупалось. Это оборудование для анестезиологии и реанимации, для лабораторной диагностики, силовое оборудование для оперблока и т. д.

Мы участвуем в национальных проектах и берем на себя оказание медицинской помощи пациентам с онкологическим поражением позвоночника и центральной нервной системы. По этому направлению у нас сформирована огромная заявка на приобретение оборудования по целевой субсидии, в настоящее время ожидаем решения учредителя по ее предоставлению. Обновление оборудования происходит довольно быстро: то, что еще 5 лет назад считалось современным, сегодня уже морально устарело. В заявке для нейроонкологии у нас современное оборудование для оперблока, следящее оборудование - мониторы, микроскопы, много реанимационного оборудования. Благодаря ему мы будем оказывать высокотехнологичную помощь населению, в том числе в сфере нейроонкологии.

- В каких еще национальных проектах участвует институт?

- Еще один важный блок - развитие и воспитание медицинских кадров. В нашей работе учтен большой образовательный блок. Конечно, мы должны отвечать современным трендам и уметь передавать опыт поколений новым кадрам.

- Расскажите немного о кадровой политике ННИИТО. Стоит ли ожидать каких-то перемен в связи с разработкой Стратегии развития?

- В Стратегии кадровая политика будет связана с основным процессом и его обеспечением. Основной процесс - это оказание медицинской помощи, и все обеспечивающие этот процесс службы должны работать бесперебойно. Не могу сказать, что сегодня в НИИТО есть какая-то недообеспеченность медицинскими кадрами - все ведущие ключевые направления закрыты профессиональным персоналом, который аттестован и сертифицирован. Что касается научной деятельности, можно говорить о резерве руководителей и смене поколений научных кадров. Это планирование научных исследований, выращивание кандидатов наук, докторов наук. На этот год запланировано несколько защит докторских и кандидатских диссертаций. Для института это значимо - почти все целевые показатели связаны с наукой.

- Есть ли у ННИИТО какие-то проблемы? Например, сегодня много говорят о недофинансировании сферы здравоохранения.

- У нас три основных источника получения средств, это оказание высокотехнологичной помощи по государственному заданию, работа по программам ОМС и внебюджетные источники: либо оказание каких-то видов помощи, которые не входят в госзадание и ОМС, либо помощь иностранным гражданам. Сегодня финансирования достаточно для решения стоящих перед нами задач. Хотя если бы институту добавили площадей, то существующих ресурсов хватило бы и на оказание помощи большего объема.

- Иногда хочется заглянуть вперед. Каким вы видите ННИИТО спустя несколько лет, когда Стратегия развития будет реализована?

- Вы знаете, что Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии всегда славился научными исследованиями и высокотехнологичными операциями. Мы высоко ценим профессионализм врачей и их бережное отношение к пациентам, уважаем научный труд наших специалистов. И главное для нас - сохранить эти ценности и, конечно, выйти на новый уровень развития, чтобы стать еще современнее и лучше.

НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России

Единый многоканальный телефон: +7 (383) 373-32-01

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