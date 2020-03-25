В Новосибирске зацвела «Акация»: в новостройке возводится уже второй этаж

Новостройка расположена в Заельцовском районе, рядом с Красным проспектом, что обеспечивает отличную транспортную развязку и шаговую доступность всех необходимых объектов социальной инфраструктуры. В 7 минутах ходьбы на улицах Жуковского и Красном проспекте - остановки общественного транспорта, где ходит 21 маршрут транспорта, в 5 минутах езды на автомобиле - станция метро «Заельцовская» и площадь Калинина, а в 20 минутах езды на общественном транспорте - Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Рядом есть все, что необходимо для полноценной и безопасной жизни: супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, Городская больница № 1‎ и поликлиника № 27, отделение полиции № 3 (Заельцовский), четыре детских сада, две общеобразовательные школы и Сибирский кадетский корпус.

Работы на стройплощадке идут полным ходом. В новостройке уже возводится второй этаж. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».

В «Акации на Красногорской» 95 квартир площадью от 26,3 до 79,3 кв. м. Сейчас в продаже представлены варианты стоимостью от 2,16 миллиона рублей. Широкая ассортиментная линейка: студии, однокомнатные, а также просторные двух- и трехкомнатные квартиры, - каждый найдет себе жилье по вкусу. Изюминка проекта - нестандартные эффектные планировки со стеклянным углом, благодаря которому комнаты становятся более светлыми и просторными.

Освещенная огороженная придомовая территория, наличие парковочных мест, игровая зона с травмобезопасным покрытием, отсутствие сквозного проезда машин через детскую площадку и вход в подъезд на уровне тротуара, который особенно оценят мамы с колясками, - все это способствует комфорту и безопасности будущих новоселов.

Залог комфорта и безопасности будущих новоселов - благоустроенная придомовая территория. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».

«Акация» - новый бренд панельного домостроения на рынке недвижимости Новосибирска в сегменте «доступное жилье». Компания располагает собственным земельным фондом и строит дома и жилые комплексы в районах с развитой инфраструктурой и удобным расположением. Сейчас в разработке у застройщика два проекта.

Отдел продаж «Акация на Красногорской»

Тел. (383) 258-77-44

Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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