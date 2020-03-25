2020-03-25T06:18:51+03:00
Недвижимость

В Новосибирске зацвела «Акация»: в новостройке возводится уже второй этаж

В феврале открылись продажи квартир в 17-этажном доме «Акация на Красногорской». На сегодняшний день уже смонтированы стены и перекрытия первого этажа, возводится второй этаж
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Сдача «Акации на Красногорской» намечена на первый квартал 2021 года. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».Сдача «Акации на Красногорской» намечена на первый квартал 2021 года. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».
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Новостройка расположена в Заельцовском районе, рядом с Красным проспектом, что обеспечивает отличную транспортную развязку и шаговую доступность всех необходимых объектов социальной инфраструктуры. В 7 минутах ходьбы на улицах Жуковского и Красном проспекте - остановки общественного транспорта, где ходит 21 маршрут транспорта, в 5 минутах езды на автомобиле - станция метро «Заельцовская» и площадь Калинина, а в 20 минутах езды на общественном транспорте - Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Рядом есть все, что необходимо для полноценной и безопасной жизни: супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, Городская больница № 1‎ и поликлиника № 27, отделение полиции № 3 (Заельцовский), четыре детских сада, две общеобразовательные школы и Сибирский кадетский корпус.

Работы на стройплощадке идут полным ходом. В новостройке уже возводится второй этаж. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».

Работы на стройплощадке идут полным ходом. В новостройке уже возводится второй этаж. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».

В «Акации на Красногорской» 95 квартир площадью от 26,3 до 79,3 кв. м. Сейчас в продаже представлены варианты стоимостью от 2,16 миллиона рублей. Широкая ассортиментная линейка: студии, однокомнатные, а также просторные двух- и трехкомнатные квартиры, - каждый найдет себе жилье по вкусу. Изюминка проекта - нестандартные эффектные планировки со стеклянным углом, благодаря которому комнаты становятся более светлыми и просторными.

Освещенная огороженная придомовая территория, наличие парковочных мест, игровая зона с травмобезопасным покрытием, отсутствие сквозного проезда машин через детскую площадку и вход в подъезд на уровне тротуара, который особенно оценят мамы с колясками, - все это способствует комфорту и безопасности будущих новоселов.

Залог комфорта и безопасности будущих новоселов - благоустроенная придомовая территория. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».

Залог комфорта и безопасности будущих новоселов - благоустроенная придомовая территория. Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».

«Акация» - новый бренд панельного домостроения на рынке недвижимости Новосибирска в сегменте «доступное жилье». Компания располагает собственным земельным фондом и строит дома и жилые комплексы в районах с развитой инфраструктурой и удобным расположением. Сейчас в разработке у застройщика два проекта.

Отдел продаж «Акация на Красногорской»

Тел. (383) 258-77-44

Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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