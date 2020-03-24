Пять неочевидных фактов о коронавирусе от опытного врача

Как распознать первые симптомы заболевания? Можно ли забирать с почты посылку из китайского интернет-магазина? Опасен ли вирус для ребёнка? Вместе с врачом-экспертом SmartMed Василием Дьячковским мы собрали пять важных и неочевидных фактов коронавирусе, которые помогут вам защитить себя и сохранить спокойствие.

Иногда попасть к врачу очень нужно, но поехать в больницу возможности нет. А пока мир ушёл на карантин, лучше в принципе свести к минимуму посещение людных мест и пользование общественным транспортом. Гораздо удобнее и безопаснее побывать на онлайн-приёме у врача при помощи смартфона.

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Симптомы не такие, как при гриппе

У коронавирусной инфекции есть специфические симптомы, но разница будет ясна только врачам. Самые часто встречающиеся: одышка, высокая температура, сухой кашель. Коронавирусная инфекция поражает альвеолы лёгких, что затрудняет дыхание. Поэтому может возникнуть ощущение сдавленности в груди и нехватки кислорода.

Однако сухой кашель и высокая температура бывает и при гриппе. В чём разница? Симптомы и гриппа и COVID-19 в целом схожи, но основное различие в том, что грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус сразу нижние, то есть лёгкие. Не надо рисковать и пытаться определить разницу только на основе собственных ощущений — скорее всего, вы поставите себе неверный «диагноз», неправильно выберете препараты и, возможно, заработаете серьёзные осложнения. Поэтому при первых симптомах не стоит идти на работу или учёбу, нужно вызвать врача на дом. В период эпидемии этот вариант лучше, чем поход в поликлинику, поскольку ниже риск заразить окружающих.

Важно помнить и о том, что для окончательного диагноза требуется не только осмотр врача, но и лабораторная диагностика.

От возраста больного зависит, как тяжело протекает заболевание

Специалисты уже выявили закономерность: дети примерно до 10 лет переносят COVID-19 очень легко. Люди молодого и среднего возраста в основном болеют без последствий и быстро поправляются. У учёных есть несколько гипотез, почему так происходит, но окончательного объяснения пока нет. Зато известно, что коронавирусная инфекция очень опасна для пожилых людей старше 60 лет. Наиболее высокая смертность от заболевания — среди пациентов старше 80.

Хронические заболевания — это дополнительный риск

Коронавирус, как и большинство инфекций, протекает тяжелее у страдающих диабетом, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, у тех, кто перенёс инфаркт. Во время острой респираторной болезни лёгкие и сердце и так работают с повышенной нагрузкой, а если есть сопутствующие проблемы со здоровьем, риск тяжёлого течения повышается.

Посылки из Китая, Европы и США безопасны — при определённых условиях

Считается, что вирус сохраняет свою жизнеспособность при температуре от 20 до 60 градусов и влажности воздуха 40–60%. Одно из самых последних исследований показало, что на пластиковых и металлических поверхностях COVID-19 выживает дольше всего — до 72 часов. На картоне, в коробки из которого чаще всего упаковывают посылки, вирус может продержаться до 24 часов.

Теоретически, если в Китае или другой стране товар упаковывал заражённый коронавирусом человек, а потом груз доставляли авиапочтой, вирусные частицы могли сохраниться. Но даже при этом чем больше проходит времени с момента прикосновения, тем меньше остаётся частиц вируса на поверхности. Просто посмотрите время и дату отправления — если прошло от суток до трёх, можно открывать посылку, не боясь заражения, если нет — лучше подождать.

С помощью приложения SmartMed вы сможете получить ответы на свои вопросы от квалифицированных врачей, терапевтов, педиатров или узких специалистов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Пока специфической профилактики не существует

Вакцины или препаратов, которые предотвратили бы заражение коронавирусом, пока не разработали. Не доказано противоинфекционное действие витаминов и биодобавок. Поэтому не стоит принимать их без назначения врача или, что ещё хуже, в повышенных дозах.

Не очень поможет защититься от вирусов и ношение обычной маски из нетканого материала. Однако её рекомендуют использовать и Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор, так как маска может задержать частички мокроты, которые выбрасываются при кашле или чихании и на которых переносится вирус, если в маске ходит болеющий человек или потенциальный носитель вируса. Главное не забывать менять маску каждые 1,5–2 часа, иначе она сама становится рассадником вирусов и бактерий.

Профилактика заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путём, стандартна:

• По возможности не посещать места скопления людей. Временно отказаться от посещения крупных ТЦ, концертов, музеев и вообще по возможности как можно больше времени проводить дома.

• Мыть руки так часто, как только возможно. Лучше всего — водой с мылом, а если воды и мыла нет, то использовать влажные антибактериальные салфетки или гель, который не требует смывания.

• Находясь в людных местах (транспорт, офис), стараться не трогать руками лицо.

• Вернувшись домой, промывать нос и горло слабым раствором соли. Можно использовать отвар ромашки или шалфея, но подойдёт даже обычная вода. Ведь задача этой процедуры — механически удалить с поверхности слизистой частички пыли, которые могут содержать вирус.

• Сразу же выбрасывать грязные бумажные носовые платки и не использовать их ещё раз.

• Наладить режим дня, высыпаться, отказаться от строгих диет — эти простые меры поддерживают иммунитет, а в случае заболевания помогают перенести его в лёгкой форме.

За последние годы мир пережил несколько крупных вспышек, в том числе неизвестных ранее заболеваний. Можно вспомнить атипичную пневмонию (другое название — SARS, чей возбудитель тоже, кстати, относится к подсемейству коронавирусов), грипп H5N1 и другие. Каждая новая эпидемия вызывает волну паники, и это объяснимо. Но страх не помогает справиться с инфекцией, более эффективным будет простое соблюдение мер профилактики.