«Манго Телеком» временно отменит плату за инструменты для удаленной работы

Оператор бесплатно предоставит любое необходимое количество дополнительных пользовательских профилей на платформах виртуальных АТС MANGO OFFICE, чтобы предприятия были более свободны в выборе модели организации труда, включая удаленную работу персонала.

Кроме этого, компаниям бесплатно предложат пакеты сервисов аудиоконференций, виртуальных переговорных и видео-конференц-связи, также рассчитанные на необходимое количество пользователей.

С помощью смартфона или личного компьютера любой сотрудник из дома сможет принимать звонки по рабочим или внутренним офисным номерам, использовать средства мгновенного обмена сообщениями и файлами, участвовать в совещаниях. Это поможет бизнесу минимизировать потери в продуктивности и сохранить полный контакт с клиентами, контрагентами и партнерами.

Для организаций, подключающих MANGO OFFICE, названные опции будут добавлены в набор заказанных услуг - без тарификации до конца апреля. Действующие клиенты «Манго Телеком» получат 100% компенсацию средств, списанных за профили пользователей, созданные начиная с сегодняшнего дня, а также активированные с настоящего момента и до 30 апреля пакеты инструментов дистанционного командного взаимодействия.

Коммуникационными сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 тысяч предприятий в Новосибирске и 70 других городах.