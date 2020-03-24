2020-03-24T11:30:28+03:00
Общество

«Манго Телеком» временно отменит плату за инструменты для удаленной работы

«Манго Телеком» поддержит компании, которые примут решение полностью или частично перевести сотрудников на работу из дома
Иван Егоров
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Фото: «Манго Телеком»Фото: «Манго Телеком»
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Оператор бесплатно предоставит любое необходимое количество дополнительных пользовательских профилей на платформах виртуальных АТС MANGO OFFICE, чтобы предприятия были более свободны в выборе модели организации труда, включая удаленную работу персонала.

Кроме этого, компаниям бесплатно предложат пакеты сервисов аудиоконференций, виртуальных переговорных и видео-конференц-связи, также рассчитанные на необходимое количество пользователей.

С помощью смартфона или личного компьютера любой сотрудник из дома сможет принимать звонки по рабочим или внутренним офисным номерам, использовать средства мгновенного обмена сообщениями и файлами, участвовать в совещаниях. Это поможет бизнесу минимизировать потери в продуктивности и сохранить полный контакт с клиентами, контрагентами и партнерами.

Для организаций, подключающих MANGO OFFICE, названные опции будут добавлены в набор заказанных услуг - без тарификации до конца апреля. Действующие клиенты «Манго Телеком» получат 100% компенсацию средств, списанных за профили пользователей, созданные начиная с сегодняшнего дня, а также активированные с настоящего момента и до 30 апреля пакеты инструментов дистанционного командного взаимодействия.

Коммуникационными сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 тысяч предприятий в Новосибирске и 70 других городах.

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