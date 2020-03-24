Иностранцы скупают квартиры в Новосибирске на фоне падения курса рубля

Эксперты Центрального агентства недвижимости отмечают рост заявок на покупку жилья в четыре раза по сравнению с периодом до падения курса рубля.

Больше 50% заявок приходится на граждан стран ЕАЭС - Казахстана и Армении.

43% заявок - это покупка новостроек, которые приобретаются для детей, поступающих в городские вузы.

Еще 28% хотят приобрести жилье, потому что планируют вернуться в Россию на постоянное место жительства. Остальные клиенты приобретают недвижимость в Новосибирске не для себя либо планируют в дальнейшем инвестировать в недвижимость.

- На фоне новостей о падении курса рубля желание приобрести квартиры «здесь и сейчас» высказали многие местные жители. Не дожидаясь, когда риелторы повысят цены, клиенты сразу же решились на покупку квартиры. Так как цена на жилье начинает быстро расти вслед за рынком, то с экономической точки зрения это правильное решение. Сливки снимут самые шустрые, - отметил руководитель маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости Радослав Бузыцкий.

Банковский сектор еще не отреагировал на новый курс валюты, ставки по ипотеке, скорее всего, вырастут. Причем рост ипотечных ставок коснется как будущих покупок, так и уже принятых. Станет сложнее получить рефинансирование кредита, увеличится объем первого взноса либо ограничится доступная сумма кредита.

Но даже в кризис покупка недвижимости остается надежным и ликвидным активом. В 1998, 2008 и 2014 годах рубль тоже падал, но цены на жилье быстро подтянулись вслед за рынком. Покупатели недвижимости не потеряли деньги, а приобрели актив, ценность которого осталась неизменной.