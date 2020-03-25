В АО «РЭС» реализован проект по созданию цифровой электрической сети в Новосибирском районе

Активным участником цифровой трансформации электросетевого комплекса региона является акционерное общество «Региональные электрические сети» - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы области. На предприятии придерживаются системного подхода в части повышения наблюдаемости электросетевых объектов и их управляемости, ведется серьезная работа по подготовке и переходу на оснащение объектов электросетевого хозяйства цифровым оборудованием.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Традиционно в электроэнергетике цифровизация осуществляется преимущественно в сети высокого и среднего класса напряжения. В АО «РЭС» впервые внедрили технологии, совмещающие телемеханику и автоматизированную систему учета электроэнергии, на объекте низкого класса напряжения - непосредственно у потребителей.

Пилотный проект по созданию цифровой электрической сети был реализован на базе трансформаторной подстанции (ТП) 10 кВ в поселке Приобский Новосибирского района Новосибирской области. Основными задачами, которые ставили перед собой специалисты АО «РЭС» при создании данной цифровой ТП, стали повышение надежности и сокращение перерывов в электроснабжении потребителей, а также снижение потерь электроэнергии. За счет применения передовых технологий в распределительной сети в зоне поселка Приобский энергетикам удалось существенно повысить наблюдаемость. В частности, оперативный персонал в режиме реального времени:

• получает информацию о нагрузках и уровне напряжения на различных участках сети, а также измерение температуры трансформатора;

• получает телесигнализацию (положение коммутационных аппаратов, пожарно-охранной сигнализации);

• дистанционно управляет коммутационными аппаратами линий 0,4 кВ и потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

При реализации проекта у оперативного персонала АО «РЭС» появилась возможность дистанционно локализовать место повреждения на данном участке сети. Это означает, что при возникновении аварийной ситуации энергетики смогут определить аварийный участок с диспетчерского пункта, а время устранения аварии значительно сократится.

В настоящее время полностью выполнен монтаж оборудования, завершаются пусконаладочные работы. При этом цифровизация данной подстанции уже дала первые значимые результаты. Применение передовых технологий позволит в ближайшее время оптимизировать производственные процессы в части мониторинга технологического состояния электроустановок. Раньше замеры в периоды максимума и минимума нагрузок выполнялись вручную с выездом специалистов предприятия, что приводило к значительным временным и трудовым затратам. Теперь эту информацию можно получить дистанционно в любое время. Кроме того, уже удалось устранить существенный небаланс в части учета потребления электроэнергии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

До начала работ на ТП в поселке Приобский разница между объемом электроэнергии, отпущенной в сеть и оплаченной потребителями по переданным показаниям, составляла порядка 64,6 тысячи кВт*ч (64% от общего объема). Это означает, что больше половины отпускаемой электроэнергии в этом населенном пункте потребляли без последующей оплаты. С внедрением цифрового оборудования разница сократилась почти в 25 раз - до 2,6 тысячи кВт*ч (3,4% от общего объема).

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Реализация пилотного проекта по созданию цифровой электрической сети имеет положительный эффект как для энергетиков, так и для конечных потребителей. Цифровые технологии позволяют в реальном времени управлять объектами электросетевого хозяйства и контролировать потребление электроэнергии, что способствует повышению качества и надежности электроснабжения.